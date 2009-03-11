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Nokia, XpressMusic ailesini genişletti: 5730, 5330 ve 5030

10 yıl
35,7b
1
22
Diğer
knight
Haber Editörü
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''Your music player is ringing'' sloganıyla karşımıza çıkan Nokia, 5730 XpressMusic, 5330 Xpress Music ve 5030 XpressRadio modellerini internet üzerinden gündeme getirerek müzik odaklı telefon ailesini genişletti.

Öncelikle bugün tanıtılan telefonlardan en donanımlısı 5730 XpressMusic olarak görünüyor. 112 x 51 x 15.4 mm ebatlarında ve 135 gram ağırlığında tasarlanan telefon dörtband GSM ve HSDPA şebekesi desteği, Symbian OS 9.3 işletim sistemi, QWERTY klavye, 2.4 inç 240x320 piksel 16 milyon renk ekran, 16 GB'a kadar microSD desteği, 3.2 MP kamera, otomatik odaklama, 640x480 piksel video kaydı, WI-FI, A-GPS, Bluetooth, A2DP profili ve 1000 mAH kapasiteli batarya gibi özellikler sunuyor; Ovi, Nokia Music store, N-Gage ve Facebook platformlarına kolayca bağlantı imkanı sağlıyor.

İkinci modelimiz 5330 XpressMusic ise 101 x 48 x 14 mm ebatlarında ve 113 gram ağırlığında kızaklı tasarımıyla dikkat çekiyor. 5730'un aksine Nokia'nın Series 40 arayüzünü kullanan telefonda 2.4 inç 240x320 piksel 16 milyon renk ekran, GSM ve UMTS (3G) şebekesi desteği, 16 GB'a kadar microSD desteği, 3.2 MP kamera, A-GPS, Bluetooth ve 398 saate kadar bekleme; 7 saate kadar konuşma süresi vaadeden bataryasıyla dikkat çekiyor. Telefonda otomatik odaklama ve WI-FI gibi özelliklere yer verilmediğini görüyoruz.

Son modelimiz 5030 ise XpressRadio olarak isimlendirilmiş. Telefonun, Sony Ericsson R300'ün rakibi olduğunu söyleyebiliriz. Alt segmentte yer alan telefonun FM radyo özelliği ve 525 saate varan bekleme süresi;10 saate varan konuşma süresi göze çarpıyor.

Nokia 5730'un 2009'un 3. çeyreğinde 280 Euro'ya, Nokia 5330'un yine aynı dönemde 160 Euro'ya ve XpressRadio'nun 40 Euro civarında satışa sunulacağı öngörülmekte.

 

 

Nokia, XpressMusic ailesini genişletti: 5730, 5330 ve 5030
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Nokia, XpressMusic ailesini genişletti: 5730, 5330 ve 5030
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Nokia 5730 XpressMusic / Teknik özellikler:

Şebeke: Quadband GSM / Triband HSDPA
HSDPA desteği: Var
EDGE desteği: Var, 32. sınıf
İşletim sistemi: Symbian OS v9.3
İşlemci / RAM: 369 MHz ARM 11 / 128 MB
Boyut ve ağırlık: 112 x 51 x 15.4 mm / 135 gram
Ekran: 2.4 inç, 240x320 piksel, 16 milyon renk TFT
Bellek: ~ 100 MB dahili + 16 GB'a kadar microSD desteği
Kamera: 3.2 MP, CMOS sensör, Carl Zeiss lens, otomatik odaklama, led flaş
Video kaydı: 640x480@30 FPS
3.5 mm jak girişi: Var
Bluetooth: Var, v2.0 + A2DP
WI-FI: Var, 802.11 b/g
GPS: Var, A-GPS
Batarya: 1000 mAh lityum iyon (300 saate kadar bekleme; 5 saate kadar konuşma süresi)

 

 

Nokia, XpressMusic ailesini genişletti: 5730, 5330 ve 5030
Tam Boyutta Gör
Nokia, XpressMusic ailesini genişletti: 5730, 5330 ve 5030
Tam Boyutta Gör

 

Nokia 5330 XpressMusic / Teknik özellikler:

Şebeke: Quadband GSM / Triband UMTS
HSDPA desteği: Yok
EDGE desteği: Var, 32. sınıf
İşletim sistemi: Series 40, 6th Edition (Java platformu)
Boyut ve ağırlık: 101 x 48 x 14 mm / 113 gram
Ekran: 2.4 inç, 240x320 piksel, 16 milyon renk TFT
Bellek: 16 GB'a kadar microSD desteği
Kamera: 3.2 MP, CMOS sensör
Video kaydı: Var
3.5 mm jak girişi: Var
Bluetooth: Var, v2.0 + A2DP
WI-FI: Yok
GPS: Var, A-GPS
Batarya: 1000 mAh lityum iyon (398 saate kadar bekleme; 7 saate kadar konuşma süresi)

 

Nokia, XpressMusic ailesini genişletti: 5730, 5330 ve 5030
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Nokia 5030 XpressRadio / Teknik özellikler:

Şebeke: Dualband GSM
HSDPA desteği: Yok
EDGE desteği: Yok
Boyut ve ağırlık: 108 x 45 x 15 mm / 82 gram
Ekran: 1.8 inç, 128x160 piksel, 65.536 renk
Bellek: Kart girişi yok
Kamera: Yok
Video kaydı: Yok
Bluetooth: Yok
WI-FI: Yok
GPS: Yok
Batarya: 1020 mAh lityum iyon (525 saate kadar bekleme; 10 saate kadar konuşma süresi)

 

 

 


http://www.forum.nokia.com/devices/matrix_all_1.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 9 yıl
arkadaşlar amma kötülemişsiniz nokıa yı ve 5730 u beyenmeyen almasın ben kullanıcısıyım ve çoooook memnunum fiyatıda 900 deil 600 hatta biraz beklerseniz 550-500 civarlarına düşer.diğer markalardan daha kaliteli üretim yapıyo hiçç değilse o yeter.(5800 hariç)...
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Awesome 9 yıl
5330 un tasarımı harikaymış. Keşke zengin olsamda 2.telefon olarak kullansam
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yakamoz77 10 yıl
yapamıyo bu yeni teknolojiyi nokia ne yapsın klavye koymak zorunda kalıyo olmuyo nese nokiadan ucuz ve dah iyi özellikli bir sürü telefon var artık nokia ya mecbur değil güzel ülkem.
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sarikanarya567 10 yıl
5730 da 600mhz işlemci var diyorlardı yalan mı oldu?
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cyberfox 10 yıl
bu marka tel.ler teknljiyi ne kadar da geriden takip ediyorlar çıldırmamak elde değil. Hem pahalı sat hemde tv yok, dokunmatik ekran daha yeni ki onu kullan sanal klavye koy yana kayan klavyeye ne gerek var, el yazısını tanısın uğraştırma klavye mlavye ile,
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Vuze 10 yıl
nokia ülkemizde en cok alınan telefon
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max975 10 yıl
nokia deyince ülkemizdekiler hiç tartışmasız alırlar..
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alito 10 yıl
diviyiks oynatayorumu? :X
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Sayın 10 yıl
Tasarımları hiç hoşuma gitmedi açıkcası.
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omeryasn 10 yıl
5730 5800 özelliklerine yakın kamera aynı
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TexasRanger 10 yıl
en baştaki telefon güzelde yandan çıkan klavye luzumsuz olmuş yada klavyeyi anladıkta o zaman keşke ekranı biraz daha büyük olsaymış
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