Nokia, XpressMusic ailesini genişletti: 5730, 5330 ve 5030

''Your music player is ringing'' sloganıyla karşımıza çıkan Nokia, 5730 XpressMusic, 5330 Xpress Music ve 5030 XpressRadio modellerini internet üzerinden gündeme getirerek müzik odaklı telefon ailesini genişletti.
Öncelikle bugün tanıtılan telefonlardan en donanımlısı 5730 XpressMusic olarak görünüyor. 112 x 51 x 15.4 mm ebatlarında ve 135 gram ağırlığında tasarlanan telefon dörtband GSM ve HSDPA şebekesi desteği, Symbian OS 9.3 işletim sistemi, QWERTY klavye, 2.4 inç 240x320 piksel 16 milyon renk ekran, 16 GB'a kadar microSD desteği, 3.2 MP kamera, otomatik odaklama, 640x480 piksel video kaydı, WI-FI, A-GPS, Bluetooth, A2DP profili ve 1000 mAH kapasiteli batarya gibi özellikler sunuyor; Ovi, Nokia Music store, N-Gage ve Facebook platformlarına kolayca bağlantı imkanı sağlıyor.
İkinci modelimiz 5330 XpressMusic ise 101 x 48 x 14 mm ebatlarında ve 113 gram ağırlığında kızaklı tasarımıyla dikkat çekiyor. 5730'un aksine Nokia'nın Series 40 arayüzünü kullanan telefonda 2.4 inç 240x320 piksel 16 milyon renk ekran, GSM ve UMTS (3G) şebekesi desteği, 16 GB'a kadar microSD desteği, 3.2 MP kamera, A-GPS, Bluetooth ve 398 saate kadar bekleme; 7 saate kadar konuşma süresi vaadeden bataryasıyla dikkat çekiyor. Telefonda otomatik odaklama ve WI-FI gibi özelliklere yer verilmediğini görüyoruz.
Son modelimiz 5030 ise XpressRadio olarak isimlendirilmiş. Telefonun, Sony Ericsson R300'ün rakibi olduğunu söyleyebiliriz. Alt segmentte yer alan telefonun FM radyo özelliği ve 525 saate varan bekleme süresi;10 saate varan konuşma süresi göze çarpıyor.
Nokia 5730'un 2009'un 3. çeyreğinde 280 Euro'ya, Nokia 5330'un yine aynı dönemde 160 Euro'ya ve XpressRadio'nun 40 Euro civarında satışa sunulacağı öngörülmekte.
Nokia 5730 XpressMusic / Teknik özellikler:
Şebeke: Quadband GSM / Triband HSDPA
HSDPA desteği: Var
EDGE desteği: Var, 32. sınıf
İşletim sistemi: Symbian OS v9.3
İşlemci / RAM: 369 MHz ARM 11 / 128 MB
Boyut ve ağırlık: 112 x 51 x 15.4 mm / 135 gram
Ekran: 2.4 inç, 240x320 piksel, 16 milyon renk TFT
Bellek: ~ 100 MB dahili + 16 GB'a kadar microSD desteği
Kamera: 3.2 MP, CMOS sensör, Carl Zeiss lens, otomatik odaklama, led flaş
Video kaydı: 640x480@30 FPS
3.5 mm jak girişi: Var
Bluetooth: Var, v2.0 + A2DP
WI-FI: Var, 802.11 b/g
GPS: Var, A-GPS
Batarya: 1000 mAh lityum iyon (300 saate kadar bekleme; 5 saate kadar konuşma süresi)
Nokia 5330 XpressMusic / Teknik özellikler:
Şebeke: Quadband GSM / Triband UMTS
HSDPA desteği: Yok
EDGE desteği: Var, 32. sınıf
İşletim sistemi: Series 40, 6th Edition (Java platformu)
Boyut ve ağırlık: 101 x 48 x 14 mm / 113 gram
Ekran: 2.4 inç, 240x320 piksel, 16 milyon renk TFT
Bellek: 16 GB'a kadar microSD desteği
Kamera: 3.2 MP, CMOS sensör
Video kaydı: Var
3.5 mm jak girişi: Var
Bluetooth: Var, v2.0 + A2DP
WI-FI: Yok
GPS: Var, A-GPS
Batarya: 1000 mAh lityum iyon (398 saate kadar bekleme; 7 saate kadar konuşma süresi)
Nokia 5030 XpressRadio / Teknik özellikler:
Şebeke: Dualband GSM
HSDPA desteği: Yok
EDGE desteği: Yok
Boyut ve ağırlık: 108 x 45 x 15 mm / 82 gram
Ekran: 1.8 inç, 128x160 piksel, 65.536 renk
Bellek: Kart girişi yok
Kamera: Yok
Video kaydı: Yok
Bluetooth: Yok
WI-FI: Yok
GPS: Yok
Batarya: 1020 mAh lityum iyon (525 saate kadar bekleme; 10 saate kadar konuşma süresi)