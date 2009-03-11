Nokia, XpressMusic ailesini genişletti: 5730, 5330 ve 5030

''Your music player is ringing'' sloganıyla karşımıza çıkan Nokia, 5730 XpressMusic, 5330 Xpress Music ve 5030 XpressRadio modellerini internet üzerinden gündeme getirerek müzik odaklı telefon ailesini genişletti.

Öncelikle bugün tanıtılan telefonlardan en donanımlısı 5730 XpressMusic olarak görünüyor. 112 x 51 x 15.4 mm ebatlarında ve 135 gram ağırlığında tasarlanan telefon dörtband GSM ve HSDPA şebekesi desteği, Symbian OS 9.3 işletim sistemi, QWERTY klavye, 2.4 inç 240x320 piksel 16 milyon renk ekran, 16 GB'a kadar microSD desteği, 3.2 MP kamera, otomatik odaklama, 640x480 piksel video kaydı, WI-FI, A-GPS, Bluetooth, A2DP profili ve 1000 mAH kapasiteli batarya gibi özellikler sunuyor; Ovi, Nokia Music store, N-Gage ve Facebook platformlarına kolayca bağlantı imkanı sağlıyor.

İkinci modelimiz 5330 XpressMusic ise 101 x 48 x 14 mm ebatlarında ve 113 gram ağırlığında kızaklı tasarımıyla dikkat çekiyor. 5730'un aksine Nokia'nın Series 40 arayüzünü kullanan telefonda 2.4 inç 240x320 piksel 16 milyon renk ekran, GSM ve UMTS (3G) şebekesi desteği, 16 GB'a kadar microSD desteği, 3.2 MP kamera, A-GPS, Bluetooth ve 398 saate kadar bekleme; 7 saate kadar konuşma süresi vaadeden bataryasıyla dikkat çekiyor. Telefonda otomatik odaklama ve WI-FI gibi özelliklere yer verilmediğini görüyoruz.

Son modelimiz 5030 ise XpressRadio olarak isimlendirilmiş. Telefonun, Sony Ericsson R300'ün rakibi olduğunu söyleyebiliriz. Alt segmentte yer alan telefonun FM radyo özelliği ve 525 saate varan bekleme süresi;10 saate varan konuşma süresi göze çarpıyor.

Nokia 5730'un 2009'un 3. çeyreğinde 280 Euro'ya, Nokia 5330'un yine aynı dönemde 160 Euro'ya ve XpressRadio'nun 40 Euro civarında satışa sunulacağı öngörülmekte.

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Nokia 5730 XpressMusic / Teknik özellikler:

Şebeke: Quadband GSM / Triband HSDPA

HSDPA desteği: Var

EDGE desteği: Var, 32. sınıf

İşletim sistemi: Symbian OS v9.3

İşlemci / RAM: 369 MHz ARM 11 / 128 MB

Boyut ve ağırlık: 112 x 51 x 15.4 mm / 135 gram

Ekran: 2.4 inç, 240x320 piksel, 16 milyon renk TFT

Bellek: ~ 100 MB dahili + 16 GB'a kadar microSD desteği

Kamera: 3.2 MP, CMOS sensör, Carl Zeiss lens, otomatik odaklama, led flaş

Video kaydı: 640x480@30 FPS

3.5 mm jak girişi: Var

Bluetooth: Var, v2.0 + A2DP

WI-FI: Var, 802.11 b/g

GPS: Var, A-GPS

Batarya: 1000 mAh lityum iyon (300 saate kadar bekleme; 5 saate kadar konuşma süresi)

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Nokia 5330 XpressMusic / Teknik özellikler:

Şebeke: Quadband GSM / Triband UMTS

HSDPA desteği: Yok

EDGE desteği: Var, 32. sınıf

İşletim sistemi: Series 40, 6th Edition (Java platformu)

Boyut ve ağırlık: 101 x 48 x 14 mm / 113 gram

Ekran: 2.4 inç, 240x320 piksel, 16 milyon renk TFT

Bellek: 16 GB'a kadar microSD desteği

Kamera: 3.2 MP, CMOS sensör

Video kaydı: Var

3.5 mm jak girişi: Var

Bluetooth: Var, v2.0 + A2DP

WI-FI: Yok

GPS: Var, A-GPS

Batarya: 1000 mAh lityum iyon (398 saate kadar bekleme; 7 saate kadar konuşma süresi)

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Nokia 5030 XpressRadio / Teknik özellikler:

Şebeke: Dualband GSM

HSDPA desteği: Yok

EDGE desteği: Yok

Boyut ve ağırlık: 108 x 45 x 15 mm / 82 gram

Ekran: 1.8 inç, 128x160 piksel, 65.536 renk

Bellek: Kart girişi yok

Kamera: Yok

Video kaydı: Yok

Bluetooth: Yok

WI-FI: Yok

GPS: Yok

Batarya: 1020 mAh lityum iyon (525 saate kadar bekleme; 10 saate kadar konuşma süresi)