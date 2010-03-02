Nokia'dan bütçe dostu ve Symbian v9.3 işletim sistemli cep telefonu; C5

Tam Boyutta Gör

Global cep telefonu pazarında pastanın en büyük dilimine sahip Nokia firması, ürün portföyüne C serisini de ekleyerek yoluna kaldığı yerden devam ediyor. Bir süre önce internette fotoğrafları paylaşılan C5, bugün itibariyle resmileşti.

2010'un 2. çeyreğinde 135 Euro civarında piyasaya sürülmesi planlanan Nokia C5, daha önce E55 modelinde rastladığımız 600 MHz'lik ARM 11 işlemciden güç alıyor ve Symbian v9.3 işletim sistemini kullanıyor. Sade tasarımıyla dikkat çeken yeni model 112 x 46 x 12.3 mm ebatlarında ve sadece 89.3 gram ağırlığında. Telefonun göze çarpan özellikleri arasında dört band GSM şebekesi ve kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı sağlayan HSDPA desteği, 3.5 mm jak girişi, 2.2 inç boyutunda 240x320 piksel çözünürlüğünde 16 milyon rengi görüntüleyebilen TFT ekran, 50 MB dahili bellek, microSD kart girişi, 3.2 megapiksel CMOS kamera, 640x480 piksel çözünürlüğünde saniyede 15 kare video kaydı, Bluetooth v2.0 bağlantısı, A-GPS, Facebook gibi sosyal ağlarla entegrasyon, FM radyo ve 670 saate varan bekleme - 5 saate varan konuşma süresi vaat eden batarya yer alıyor. Bunların dışında telefonun Ovi Maps v3.0 ve 2 GB'lık microSD bellek kartıyla birlikte geldiğini ekleyelim.

Teknik özellikler;

Şebeke: Quadband GSM - HSDPA

İşletim sistemi: Symbian OS v9.3

İşlemci / RAM: 600 MHz ARM 11 / 128 MB

Boyut ve ağırlık: 112 x 46 x 12.3 mm; 89.3 gram

Ekran: 2.2 inç, 240x320 piksel, 16 milyon renk TFT

Dahili bellek: 50 MB + microSD kart girişi (16 GB'a kadar)

Kamera: 3.2 Megapiksel, 640x480@15 FPS video kaydı

FM radyo: Var, RDS desteği

3.5 mm jak girişi: Var

Bluetooth: Var, v2.0 + A2DP profili

WI-FI: Yok

GPS: Var, A-GPS

Batarya: 630 saate kadar bekleme, 12 saate kadar konuşma, 34 saate kadar müzik dinleme süresi (GSM şebekesi göz önünde bulundurulduğunda)

http://conversations.nokia.com/2010/03/02/nokia-c5-unveiled/