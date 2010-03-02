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Nokia'dan bütçe dostu ve Symbian v9.3 işletim sistemli cep telefonu; C5

9 yıl
27,6b
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20
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knight
Haber Editörü
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Nokia'dan bütçe dostu ve Symbian v9.3 işletim sistemli cep telefonu; C5
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Global cep telefonu pazarında pastanın en büyük dilimine sahip Nokia firması, ürün portföyüne C serisini de ekleyerek yoluna kaldığı yerden devam ediyor. Bir süre önce internette fotoğrafları paylaşılan C5, bugün itibariyle resmileşti.

2010'un 2. çeyreğinde 135 Euro civarında piyasaya sürülmesi planlanan Nokia C5, daha önce E55 modelinde rastladığımız 600 MHz'lik ARM 11 işlemciden güç alıyor ve Symbian v9.3 işletim sistemini kullanıyor. Sade tasarımıyla dikkat çeken yeni model 112 x 46 x 12.3 mm ebatlarında ve sadece 89.3 gram ağırlığında. Telefonun göze çarpan özellikleri arasında dört band GSM şebekesi ve kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı sağlayan HSDPA desteği, 3.5 mm jak girişi, 2.2 inç boyutunda 240x320 piksel çözünürlüğünde 16 milyon rengi görüntüleyebilen TFT ekran, 50 MB dahili bellek, microSD kart girişi, 3.2 megapiksel CMOS kamera, 640x480 piksel çözünürlüğünde saniyede 15 kare video kaydı, Bluetooth v2.0 bağlantısı, A-GPS, Facebook gibi sosyal ağlarla entegrasyon, FM radyo ve 670 saate varan bekleme - 5 saate varan konuşma süresi vaat eden batarya yer alıyor. Bunların dışında telefonun Ovi Maps v3.0 ve 2 GB'lık microSD bellek kartıyla birlikte geldiğini ekleyelim.

Teknik özellikler;

Şebeke: Quadband GSM - HSDPA
İşletim sistemi: Symbian OS v9.3
İşlemci / RAM: 600 MHz ARM 11 / 128 MB
Boyut ve ağırlık: 112 x 46 x 12.3 mm; 89.3 gram
Ekran: 2.2 inç, 240x320 piksel, 16 milyon renk TFT
Dahili bellek: 50 MB + microSD kart girişi (16 GB'a kadar)
Kamera: 3.2 Megapiksel, 640x480@15 FPS video kaydı
FM radyo: Var, RDS desteği
3.5 mm jak girişi: Var
Bluetooth: Var, v2.0 + A2DP profili
WI-FI: Yok
GPS: Var, A-GPS
Batarya: 630 saate kadar bekleme, 12 saate kadar konuşma, 34 saate kadar müzik dinleme süresi (GSM şebekesi göz önünde bulundurulduğunda)


http://conversations.nokia.com/2010/03/02/nokia-c5-unveiled/ Yorum Yaz
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sotoxs 9 yıl
135 Euro X 3 = 405 TL malesef
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Mr. Jingles 9 yıl
Nokia'nın günü kurtardığı falan yok nereden çıkarıyorsunuz bunları cidden anlamıyorum.Nokia her kesime hitap eden cihazlar üretiyor N900 de var 1100 da, C5 de bunlardan bir tanesi.

HTC ise Nokia gibi her kesime hitap etmez belirli bir kesime hitap eder

HTC Nokia gibi bu özelliklere sahip bir cihaz üretsin emin olun 135€'ya satmaz
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CoreXXX 9 yıl
çok satan bir nokia klasiği olur bu telefon şöyle 300 tl den felan satılırsa hele çok süper olur
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my54 9 yıl
Wifi olsa ne olur, olmasa neolur, 2,2" ekranda internete girsen ne olur,
zaten giriş seviyesi diye bilirtilmiş, bu özellikler bile çok iyi sınıfına göre
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danGerfuLL 9 yıl

my54

Wifi olsa ne olur, olmasa neolur, 2,2" ekranda internete girsen ne olur,
zaten giriş seviyesi diye bilirtilmiş, bu özellikler bile çok iyi sınıfına göre





2.3 inç Toshiba G500 ile hiç fena olmuyor en azından lazım olduğunda anı kurtarıyor.
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darkaura 9 yıl

my54

Wifi olsa ne olur, olmasa neolur, 2,2" ekranda internete girsen ne olur,
zaten giriş seviyesi diye bilirtilmiş, bu özellikler bile çok iyi sınıfına göre


wifi ile yapilabilcek o kadar cok sey varki. sadece web surf degil.

fring yuklenip msn, skype. ve gtalka girilebilir. chat, sesli gorusme, hatta skypla video konferans yapilabiir. voip uzerinden ev ve cep telefonlari ucuza aranabilir. voiple ozellikle yurtdisini aramak cok ucuza geliyor.

youtube dan video izlenebilir.

internet radyo dinlenebilir. last.fm gercekten super olay herkeze tavsiye ederim.

symella ile p2p den istenen mp3 indirilebilir

emailller kontrol edilebilir.

internet uzerinden kullanilabilcek o kadar cok faydali uygulama varki telefonu telefonlukdan oteye tasiyor.
olayi sadece internet surf olarak gormek dar gorusluluk olur.
ayrica ayak ustu avm lerdee falan bir wifi bulup nete girmek ihtiyac halinde cok faydali olabiliyor. sinema saatleri, otobus vapur tren saatleri kontrol edilebilir. yada sadece zevk icin nette dolasilabilir.


600mhz cpu 128mb ram. bazi ust duzey smartphonelarda bile olmayan bir islemci gucu. n95in islemcisi 333mhz. wifi koymayarak bu islemciye yazik etmisler. biraz daha buyuk ekran ve wifi ile canavar gibi smartphone olurmus. buyuk ekran fiyati artirabilcegi icin belki durumda tercih edilmemis olmasi mantikli olabilir ama wifi eklemenin fiyata cok etki edecegini sanmiyorum. hele getirilerinin yaninda lafi bile olmaz.
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darkaura 9 yıl
bu fiyata gpsinin olmasi cok guzel. fiyati sayesinde iyi satacagina eminim.
ama 600mhz islemci olupda wifi olmamasi buyuk eksiklik olmus. wifiside olsa ucuz fiyata cogu isi goren basit ama tam bir smartphone olurdu. iyi satmasi icin baska bir neden. zaten cogu kullanici alengirli ozellikleri kurup kullanamiyor. cogu ozelligi basit sekilde yapmasi fiyatiyla buyuk arti olur.
ilerde bir model guncellemesiyle wifi modeli gelir diye dusunuyorum. yada bir nokia klasigiyle bir iki makyaj yapilip tamamen yeni model gibi surulebilir.
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inexo 9 yıl
bu ne arkadas bmw citroen cakmasi gibi c5 x6. hem 155 euro hikaye. en az 500 tl olur bu. 5230 160 euro. dune kadar 500 tl idi. simdi 400 tl.
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sertacaygun 9 yıl
X serisi ve C serisi ile Nokia eski haline dönmeye çalışıyor. Başaracak gibi.
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HyperV 9 yıl
Diğer firmalar kendini aştı Nokia halen klasik telefon tiplemelerine ve symbiana devam :)
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Pulstar 9 yıl

HyperV

Diğer firmalar kendini aştı Nokia halen klasik telefon tiplemelerine ve symbiana devam :)


Tutar bu telefon. Ancak şöyle bir şey var; bu tasarımda telefonları tercih edenler Symbian ile başedebilir mi orası meçhul.
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Tıtanium 9 yıl
Dış kasası hem hemen bozulacak gibi duruyor hemde çok sağlam gibi. Çıksın bakalım tutulur gibi duruyo
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Emre Blr 9 yıl
Ben Bu telefonu Symbian 3 olacak biliyordum :(
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