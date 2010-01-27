Nokia'dan farklı bir konsept: Mobil radar

Günümüzde cep telefonlarının yalnızca birer iletişim cihazı olmaktan çıktıklarını düşünmek yanlış sayılmaz. Zira çoğu cep telefonu kablosuz internet bağlantısı, GPS, FM radyo, ses kaydı, dijital kamera, müzik çalar, video oynatıcı, televizyon, oyun ve hatta projektör özelliklerini bir araya getiriyor. Cep telefonu sektörünün lideri Nokia, Helsinki'deki araştırma merkezinde (NRC) en yeni konseptini sergiledi: Mobil radar

Peki nedir bu mobil radar? Videodaki araştırma görevlisi Jani Ollikainen, masaüstünde duran telefona elini uzaklaştırıp yaklaştırarak ses seviyesini yükseltiyor ve azaltıyor. Görevlinin telefonu şapka ile kapatması sonucu değiştirmiyor. İkinci dikkat çeken nokta da telefonun klasik radar işlevi görmesi. Bu teknoloji sayesinde uzaktaki nesnelerin hızı ölçülebiliyor. Radar konsepti ile telefonların ne kadar ileriye gidebileceği ve konseptin ne zamandan itibaren cep telefonlarına entegre edileceği ise merak konusu.

http://conversations.nokia.com/2010/01/27/nokia-mobile-radar/