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Nokia'dan farklı bir konsept: Mobil radar

9 yıl
14,8b
1
11
Diğer
knight
Haber Editörü
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Günümüzde cep telefonlarının yalnızca birer iletişim cihazı olmaktan çıktıklarını düşünmek yanlış sayılmaz. Zira çoğu cep telefonu kablosuz internet bağlantısı, GPS, FM radyo, ses kaydı, dijital kamera, müzik çalar, video oynatıcı, televizyon, oyun ve hatta projektör özelliklerini bir araya getiriyor. Cep telefonu sektörünün lideri Nokia, Helsinki'deki araştırma merkezinde (NRC) en yeni konseptini sergiledi: Mobil radar

Peki nedir bu mobil radar? Videodaki araştırma görevlisi Jani Ollikainen, masaüstünde duran telefona elini uzaklaştırıp yaklaştırarak ses seviyesini yükseltiyor ve azaltıyor. Görevlinin telefonu şapka ile kapatması sonucu değiştirmiyor. İkinci dikkat çeken nokta da telefonun klasik radar işlevi görmesi. Bu teknoloji sayesinde uzaktaki nesnelerin hızı ölçülebiliyor. Radar konsepti ile telefonların ne kadar ileriye gidebileceği ve konseptin ne zamandan itibaren cep telefonlarına entegre edileceği ise merak konusu.


http://conversations.nokia.com/2010/01/27/nokia-mobile-radar/ Yorum Yaz
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artenis 9 yıl
kızıl otesı ısınlarla hızını tespit eder, normal radar cıplı cisimlerimi tespıt edıyor!.
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marikanwap 9 yıl
Bu tarz buluşlar ilk başlarda saçma gelir. Ama ilerde geliştirildiğinde harika şeyler ortaya çıkabilir. Yada icat edip patentlediğiniz bir sistem daha sonra başka firma tarafında geliştirilir, sizde paşa paşa patent ücreti alırısınız.
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salieri38 9 yıl
adama bi verici takmış olamazlarmı ? Eğer öyle bişey olmasa zaten anlayamaz hızını nasıl anlıycak chip vardır adamın cebinde
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Hykr0 9 yıl
Sonunda çıktımı bizde işi gücü bıraktık bunu bekliyorduk...Büyük Allah'ım bu adamlar bununlamı uğraşmıs yA:D
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talh4wk 9 yıl
vay be mükemmel yapmıslarşhaber için tşk.
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IRFUN4EVER 9 yıl
düşünün cep telefonunuz cebinizde ve müzik dinliyorsunuz. ses kapatmanız gerekecek , ceketin dışından elinizi aşağıya doğru az hareket ettireceksiniz ses kısılacak. yukarı yapınca acılack.
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husNUKE 9 yıl
bana çok inandırıcı gelmedi, adamın yürümesi hep aynı şekildeydi, durup bekleyebildir biraz ama sabit bir donguyu gerçekleştiriyor gibiydi. Ayrıca algılama için ne kullandıklarını da söylemiyor. Bi de ortamda bir sürü kişi vardı. Kimin hızını ölçeceğini cihaz nereden biliyor
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sinan681 9 yıl
ne amaçla kullancaz?amaç nedir?
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..Knight.. 9 yıl
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