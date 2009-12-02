Nokia'nın 12 MP kameralı ilk modeli olacağı iddia edilen N87 ile ilgili video yayınlandı

Bilindiği üzere dijital kamera alanında olduğu kadar cep telefonu sektöründe de megapiksel rekabeti etkisini gösteriyor. Samsung ve Sony Ericsson rakiplerinden hızlı davranarak 12 megapiksel kameralı modellerini ard arda duyurmuşlardı. (M8910 Pixon12 ve Satio) Ancak en son 8 megapiksel kameralı N86'yı piyasaya süren Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia herhangi bir atılım gerçekleştirmemişti.

Bugün Youtube'da yayınlanan bir video şimdiden pek çok kişinin aklında soru işaretleri bırakmaya yetti. N serisinin yeni üyesi olacağı iddia edilen cep telefonu çift kızaklı tasarıma, N95'te olduğu gibi özel multimedya tuşlarına, Symbian veya Maemo işletim sistemine, Carl Zeiss optiklerinden güç alan 12.1 megapiksel kameraya, xenonun yanısıra çift led flaşa, 3.2 inç boyutunda 800x480 piksel (WVGA) kapasitif teknolojili dokunmatik ekrana, 16 GB dahili belleğe ve 600 MHz saat hızında işlemciye (ARM 11 veya ARM Cortex A8?) sahip olacak.

Gelelim yayınlanan videonun bir diğer boyutuna. Nokia yetkilileri herhangi bir resmi açıklama yapmadığı ve iddia edilen bazı teknik özellikler şüphe uyandırdığı için videoda belirtilenlerin yalnızca amatör çalışmadan ibaret olma olasılığı şu an biraz yüksek. Her zamanki gibi bekleyelim ve görelim diyoruz.

Videoyu izlemek için tıklayın