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Nokia'nın 12 MP kameralı ilk modeli olacağı iddia edilen N87 ile ilgili video yayınlandı

9 yıl
32,2b
1
33
Diğer
knight
Haber Editörü
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Bilindiği üzere dijital kamera alanında olduğu kadar cep telefonu sektöründe de megapiksel rekabeti etkisini gösteriyor. Samsung ve Sony Ericsson rakiplerinden hızlı davranarak 12 megapiksel kameralı modellerini ard arda duyurmuşlardı. (M8910 Pixon12 ve Satio) Ancak en son 8 megapiksel kameralı N86'yı piyasaya süren Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia herhangi bir atılım gerçekleştirmemişti.

Bugün Youtube'da yayınlanan bir video şimdiden pek çok kişinin aklında soru işaretleri bırakmaya yetti. N serisinin yeni üyesi olacağı iddia edilen cep telefonu çift kızaklı tasarıma, N95'te olduğu gibi özel multimedya tuşlarına, Symbian veya Maemo işletim sistemine, Carl Zeiss optiklerinden güç alan 12.1 megapiksel kameraya, xenonun yanısıra çift led flaşa, 3.2 inç boyutunda 800x480 piksel (WVGA) kapasitif teknolojili dokunmatik ekrana, 16 GB dahili belleğe ve 600 MHz saat hızında işlemciye (ARM 11 veya ARM Cortex A8?) sahip olacak.

Gelelim yayınlanan videonun bir diğer boyutuna. Nokia yetkilileri herhangi bir resmi açıklama yapmadığı ve iddia edilen bazı teknik özellikler şüphe uyandırdığı için videoda belirtilenlerin yalnızca amatör çalışmadan ibaret olma olasılığı şu an biraz yüksek. Her zamanki gibi bekleyelim ve görelim diyoruz.

Videoyu izlemek için tıklayın


http://www.gsmarena.com/just_another_leak_is_this_what_nokia_n87_12mp_will_look_like-news-1296.php Yorum Yaz
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DH Misafiri 9 yıl
arkadaslar dünyada en çok mp yüksek tel türkiyede satılıyo ve nokianın gelirinin 45 si türkiyeden geliyo avrupada n 87 diye telefon çıktı her telefoncu 1 tane en fazla 2 tane alıyo ve avrupa insanı almıyo avrupalı türkler alıyo onuda avrupanın vatandası alo diyim yeter diyo 6300 kullanan çok onun için türklerden kazanıyolar birde bazı doğu ülkelerden
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Sproob 9 yıl
Bırak ya 3.2 ye devam

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DH Misafiri 9 yıl
daha adamlar ıphonun ekranı gıbı bı ekran koyamıyor ya yok bole bıse buda 2000tl olur n97 gıbı cıft tıkla artık.
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..Knight.. 9 yıl
Yalnız iddialara göre N87'nin ekran teknolojisi iPhone ile aynı. (Kapasitif)
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sendemail 9 yıl
samsung corby pro ya bir göz atın "Samsung B5310 CorbyPRO" google amcadan...
fiyat/performans canavarı ve kullanım kolaylıgı ergonomi bakımından 10 numero
su an bende nokıa n serısı bır tel var ,cemkırıyorum anasını satayım...
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menesc 9 yıl
Elimizde SE K750i vardı, 2.0 MP mis gibi, cap canlı fotoğraflar çekiyordu, telefon iyice bozulunca Nokia 6300 aldık, ama iş fotoğraf çekmeye gelince aldığımıza pişman olduk. Nokia da sözde 2.0 MP, ama sanki 0.3 MP webcam ile fotoğraf çekip sonra yazılımsal olarak 2.0 MP'e fotoğrafı büyütüyor gibi. 12.0 MP fotoğraf çekme özelliği yerine aynı maliyette ama cam gibi fotoğraf çeken sensör koysunlar.
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Batuist 9 yıl
Dünya cep telefonlarına çok fazla emek ve sermaye harcıyor.. Yüzlerce model telefon mevcut piyasada.. keşke bu kadar çeşit olacağına bunlar için harcanan sermayenin bir kısmı enerji üretimi gibi alanlara ayrılsa.. ondan sonra kriz niye çıktı???
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fz18 9 yıl
12 mp için telefon alanın aklına şaşarım.
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KayhanKaan 9 yıl
İşletim sistemi maemo olursa süper olur.Kamera kaliteli olduktan sonra isterse 3.2mp olsun benim için farketmez.
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muRTah 9 yıl

fz18
12 mp için telefon alanın aklına şaşarım.



Aynı kanaatteyim.

Saygılarımla.
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mav1li 9 yıl
Sensor boyutu ne sen sor ne de ben söyleyeyim boyutunda alacak...
Şunu 3-4mp yapın adam gibi yapın.
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GeceBekcisi 9 yıl
3-4 MP sensörle sağlıklı HD video çekimi zor ya da imkansız olacağı için MP sayısını yükseltiyorlar, yoksa Nokia yöneticileri de "Anı yakalamak için yeterli olan 5 MP sınırı geçildiğinden beri önceliklerinin MP'den daha çok kalite olduğunu" ifade ediyorlar (isteyen olursa bu ifadenin kaynağını eklerim, hazırda olmadığı için şimdi eklemedim)


Bu arada cihazla ilgili forum konusunun adresi:

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mgokhanozen 9 yıl

mav1li

Sensor boyutu ne sen sor ne de ben söyleyeyim boyutunda alacak...

Şunu 3-4mp yapın adam gibi yapın.

Aynen öyle ya. Zengin cahiller de gidiyo sırf 12 mp diye telefon alıyorlar mp nin görüntü boyutu olduğunu bilmiyorlar daha.
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fz18 9 yıl
sensör boyutu ne olacak acep?
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