Northrop Grumman, planör gibi su altında süzülen denizaltı geliştiriyor

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Tam Boyutta Gör Northrop Grumman, planör gibi sualtında süzülen insansız denizaltısı Manta Ray hakkında daha fazla ayrıntı içeren video yayınladı. DARPA'nın projesi kpasamında dört yıllık bir çalışmanın ardından ilk defa bu yılın başında denize indirilen denizaltı, uzun süreli su altı görevlerini gerçekleştirmek amacıyla geliştirildi.

Manta Ray, uzun menzilli ve dayanıklı olmasının yanı sıra, çok çeşitli yükleri taşıyabilen yeni bir UUV (Unmanned underwater vehicles) sınıfında öncü bir rol oynayacak. Ayrıca iskelelerde veya askeri tesislerde yer kaplamadan, standart konteynerler içerisinde bölümler halinde sevk edilip ihtiyaç halinde montajı da yapılabilecek. Bu sayede nakliye sırasında zaman kaybetmeden ve yıpranmadan hızlı bir şekilde konuşlandırılabilecek.

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Hidrodinamik gövdesiyle çok az enerji harcayarak yüzüyor

Büyük yük taşıma kapasitesine sahip Manta Ray, hidrodinamik gövdesiyle, suda çok az enerji harcayarak planör gibi süzülebiliyor. Denizaltında düşük güçlü deniz altı tahrik sistemleri, tehlikelerin su altında tespiti ve sınıflandırılması için yeni sensörler ve yüksek verimli navigasyon ve kontrol sistemleri yer alıyor. Denizaltı aynı zamanda deniz tabanına kendisini sabitleyip hazırda bekleme moduna geçerek enerji tasarrufu yapabiliyor.

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Videodaki görüntülerde, aracın itiş gücünün önceden düşünüldüğü gibi dört pervane yerine kanatların kenarına yerleştirilmiş iki adet dört kanatlı pervane tarafından sağlandığı görülüyor. Aynı zamanda aracın su altı hareket kabiliyetleri de gösteriliyor.

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