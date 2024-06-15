Northrop Grumman, planör gibi su altında süzülen denizaltı geliştiriyor

Manta Ray, uzun menzilli ve dayanıklı olmasının yanı sıra, çok çeşitli yükleri taşıyabilen yeni bir UUV (Unmanned underwater vehicles) sınıfında öncü bir rol oynayacak. Ayrıca iskelelerde veya askeri tesislerde yer kaplamadan, standart konteynerler içerisinde bölümler halinde sevk edilip ihtiyaç halinde montajı da yapılabilecek. Bu sayede nakliye sırasında zaman kaybetmeden ve yıpranmadan hızlı bir şekilde konuşlandırılabilecek.
Hidrodinamik gövdesiyle çok az enerji harcayarak yüzüyor
Büyük yük taşıma kapasitesine sahip Manta Ray, hidrodinamik gövdesiyle, suda çok az enerji harcayarak planör gibi süzülebiliyor. Denizaltında düşük güçlü deniz altı tahrik sistemleri, tehlikelerin su altında tespiti ve sınıflandırılması için yeni sensörler ve yüksek verimli navigasyon ve kontrol sistemleri yer alıyor. Denizaltı aynı zamanda deniz tabanına kendisini sabitleyip hazırda bekleme moduna geçerek enerji tasarrufu yapabiliyor.
Videodaki görüntülerde, aracın itiş gücünün önceden düşünüldüğü gibi dört pervane yerine kanatların kenarına yerleştirilmiş iki adet dört kanatlı pervane tarafından sağlandığı görülüyor. Aynı zamanda aracın su altı hareket kabiliyetleri de gösteriliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.