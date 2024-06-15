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    Anlık Bildirim

    Northrop Grumman, planör gibi su altında süzülen denizaltı geliştiriyor

    Northrop Grumman, dört yıldır üzerinde çalıştığı insansız denizaltısı Manta Ray'in videosunu yayınladı. Planör gibi su altında süzülebilen araç, uzun süreli su altı görevleri için geliştirildi.
    Northrop Grumman, planör gibi süzülen denizaltı geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Northrop Grumman, planör gibi sualtında süzülen insansız denizaltısı Manta Ray hakkında daha fazla ayrıntı içeren video yayınladı. DARPA'nın projesi kpasamında dört yıllık bir çalışmanın ardından ilk defa bu yılın başında denize indirilen denizaltı, uzun süreli su altı görevlerini gerçekleştirmek amacıyla geliştirildi.

    Manta Ray, uzun menzilli ve dayanıklı olmasının yanı sıra, çok çeşitli yükleri taşıyabilen yeni bir UUV (Unmanned underwater vehicles) sınıfında öncü bir rol oynayacak. Ayrıca iskelelerde veya askeri tesislerde yer kaplamadan, standart konteynerler içerisinde bölümler halinde sevk edilip ihtiyaç halinde montajı da yapılabilecek. Bu sayede nakliye sırasında zaman kaybetmeden ve yıpranmadan hızlı bir şekilde konuşlandırılabilecek.

    Northrop Grumman, planör gibi süzülen denizaltı geliştiriyor Tam Boyutta Gör

    Hidrodinamik gövdesiyle çok az enerji harcayarak yüzüyor

    Büyük yük taşıma kapasitesine sahip Manta Ray, hidrodinamik gövdesiyle, suda çok az enerji harcayarak planör gibi süzülebiliyor. Denizaltında düşük güçlü deniz altı tahrik sistemleri, tehlikelerin su altında tespiti ve sınıflandırılması için yeni sensörler ve yüksek verimli navigasyon ve kontrol sistemleri yer alıyor. Denizaltı aynı zamanda deniz tabanına kendisini sabitleyip hazırda bekleme moduna geçerek enerji tasarrufu yapabiliyor.

    Videodaki görüntülerde, aracın itiş gücünün önceden düşünüldüğü gibi dört pervane yerine kanatların kenarına yerleştirilmiş iki adet dört kanatlı pervane tarafından sağlandığı görülüyor. Aynı zamanda aracın su altı hareket kabiliyetleri de gösteriliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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