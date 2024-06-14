ASELSAN, sonar sistemi FERSAH’ı ilk kez yurt dışına sattı

ASELSAN FERSAH yurt dışına açıldı
ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasına göre Asya ve Orta Doğu'daki yerleşik müşterilerin kullanımı için elektronik harp, radar, sonar sistemleri ve güdüm kitleri dahil olmak üzere savunma sistemlerinin ihracatına yönelik toplam 79.28 milyon dolar bedelli sözleşme imzalandı. Yapılan açıklamada ASELSAN, denizaltı savunma harbine yönelik FERSAH 100-N/MF Karinaya Monteli Sonar Sisteminin ilk kez ihraç edildiği bilgisine yer verdi.
ASELSAN FERSAH nedir?
ASELSAN FERSAH, aktif modda denizaltı ve mayın benzeri objeler gibi sualtı tehditlerini, pasif modda ise denizaltı, su üstü gemisi ve torpido gibi sualtı tehditlerini tespit, analiz ve takip edebiliyor.
ASELSAN FERSAH özellikleri
- 32 hedefi aktif modda tespit ve takip edebilme
- 8 hedefi pasif modda tespit ve takip edebilme
- 360 derece DSH kapsama alanı
- 90 derece MAS kapsama alanı
- Açık mimari ve modüler tasarım
- Modern sinyal işleme algoritmaları
- Modern kullanıcı arayüzü
- Eğitim simülatörü
- Sağlamlaştırılmış yapı
- Askeri standartlara uygunluk
- Bağımsız çalışabilme yeteneği
- Savaş Yönetim Sistemi’ne entegrasyon
- Cihaz İçi Test (CİT) özelliği
- Su soğutmalı kabinet yapısı
- Akustik veri kaydetme özelliği
- Kayıtlı verilerin taşınabilmesi
- Dummy load özelliği
- Ham veri kaydı ve tekrar oynatma imkânı
- Öz gürültü kaydı alma yeteneği
- Anlık ekran görüntü/video kaydı ve tekrar oynatma imkânı
- Yazıcıdan çıktı alma imkânı
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.