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    ASELSAN, sonar sistemi FERSAH’ı ilk kez yurt dışına sattı

    ASELSAN, Asya ve Orta Doğu’da yerleşik müşterilerine 79.28 milyon dolar tutarında yurt dışı satış gerçekleştirdi. Bu bağlamda ilk defa sonar sistemi FERSAH yurt dışına satıldı.
    ASELSAN, sonar sistemi FERSAH’ı ilk kez yurt dışına sattı Tam Boyutta Gör
    Savunma sanayisinin önemli paydaşlarından ASELSAN, kısa bir süre önce Asya ve Orta Doğu’da yerleşik müşterilerinin son kullanımı için yurt dışı satış sözleşmeleri imzaladığını açıkladı. Bu sözleşmeler kapsamında ASELSAN aynı zamanda sonar sistemi FERSAH’ı ilk kez yurt dışına satmış oldu.

    ASELSAN FERSAH yurt dışına açıldı

    ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasına göre Asya ve Orta Doğu'daki yerleşik müşterilerin kullanımı için elektronik harp, radar, sonar sistemleri ve güdüm kitleri dahil olmak üzere savunma sistemlerinin ihracatına yönelik toplam 79.28 milyon dolar bedelli sözleşme imzalandı. Yapılan açıklamada ASELSAN, denizaltı savunma harbine yönelik FERSAH 100-N/MF Karinaya Monteli Sonar Sisteminin ilk kez ihraç edildiği bilgisine yer verdi.

    ASELSAN FERSAH nedir?

    ASELSAN, sonar sistemi FERSAH’ı ilk kez yurt dışına sattı Tam Boyutta Gör
    Toplamda 5 modülden oluşan ASELSAN FERSAH Karinaya Monteli DSH Sonarı, aktif / pasif olarak orta frekans bandında çalışan bir sonar sistemi. FERSAH’ın birincil görevi Denizaltı Savunma Harbi (DSH) ihtiyaçlarını sağlamak. DSH’a ek olarak, sistem mayın benzeri objelerden sakınma moduna da sahip.

    ASELSAN FERSAH, aktif modda denizaltı ve mayın benzeri objeler gibi sualtı tehditlerini, pasif modda ise denizaltı, su üstü gemisi ve torpido gibi sualtı tehditlerini tespit, analiz ve takip edebiliyor.

    ASELSAN FERSAH özellikleri

    • 32 hedefi aktif modda tespit ve takip edebilme
    • 8 hedefi pasif modda tespit ve takip edebilme
    • 360 derece DSH kapsama alanı
    • 90 derece MAS kapsama alanı
    • Açık mimari ve modüler tasarım
    • Modern sinyal işleme algoritmaları
    • Modern kullanıcı arayüzü
    • Eğitim simülatörü
    • Sağlamlaştırılmış yapı
    • Askeri standartlara uygunluk
    • Bağımsız çalışabilme yeteneği
    • Savaş Yönetim Sistemi’ne entegrasyon
    • Cihaz İçi Test (CİT) özelliği
    • Su soğutmalı kabinet yapısı
    • Akustik veri kaydetme özelliği
    • Kayıtlı verilerin taşınabilmesi
    • Dummy load özelliği
    • Ham veri kaydı ve tekrar oynatma imkânı
    • Öz gürültü kaydı alma yeteneği
    • Anlık ekran görüntü/video kaydı ve tekrar oynatma imkânı
    • Yazıcıdan çıktı alma imkânı
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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