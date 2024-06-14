ASELSAN, sonar sistemi FERSAH’ı ilk kez yurt dışına sattı

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Tam Boyutta Gör Savunma sanayisinin önemli paydaşlarından ASELSAN, kısa bir süre önce Asya ve Orta Doğu’da yerleşik müşterilerinin son kullanımı için yurt dışı satış sözleşmeleri imzaladığını açıkladı. Bu sözleşmeler kapsamında ASELSAN aynı zamanda sonar sistemi FERSAH’ı ilk kez yurt dışına satmış oldu.

ASELSAN FERSAH yurt dışına açıldı

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasına göre Asya ve Orta Doğu'daki yerleşik müşterilerin kullanımı için elektronik harp, radar, sonar sistemleri ve güdüm kitleri dahil olmak üzere savunma sistemlerinin ihracatına yönelik toplam 79.28 milyon dolar bedelli sözleşme imzalandı. Yapılan açıklamada ASELSAN, denizaltı savunma harbine yönelik FERSAH 100-N/MF Karinaya Monteli Sonar Sisteminin ilk kez ihraç edildiği bilgisine yer verdi.

ASELSAN FERSAH nedir?

Tam Boyutta Gör Toplamda 5 modülden oluşan ASELSAN FERSAH Karinaya Monteli DSH Sonarı, aktif / pasif olarak orta frekans bandında çalışan bir sonar sistemi. FERSAH’ın birincil görevi Denizaltı Savunma Harbi (DSH) ihtiyaçlarını sağlamak. DSH’a ek olarak, sistem mayın benzeri objelerden sakınma moduna da sahip.

ASELSAN FERSAH, aktif modda denizaltı ve mayın benzeri objeler gibi sualtı tehditlerini, pasif modda ise denizaltı, su üstü gemisi ve torpido gibi sualtı tehditlerini tespit, analiz ve takip edebiliyor.

ASELSAN FERSAH özellikleri

32 hedefi aktif modda tespit ve takip edebilme

8 hedefi pasif modda tespit ve takip edebilme

360 derece DSH kapsama alanı

90 derece MAS kapsama alanı

Açık mimari ve modüler tasarım

Modern sinyal işleme algoritmaları

Modern kullanıcı arayüzü

Eğitim simülatörü

Sağlamlaştırılmış yapı

Askeri standartlara uygunluk

Bağımsız çalışabilme yeteneği

Savaş Yönetim Sistemi’ne entegrasyon

Cihaz İçi Test (CİT) özelliği

Su soğutmalı kabinet yapısı

Akustik veri kaydetme özelliği

Kayıtlı verilerin taşınabilmesi

Dummy load özelliği

Ham veri kaydı ve tekrar oynatma imkânı

Öz gürültü kaydı alma yeteneği

Anlık ekran görüntü/video kaydı ve tekrar oynatma imkânı

Yazıcıdan çıktı alma imkânı

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ASELSAN, sonar sistemi FERSAH’ı ilk kez yurt dışına sattı