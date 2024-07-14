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    Anlık Bildirim

    Dünyanın ilk hidrojenle çalışan yolcu feribotu hizmete başlıyor

    Dünyanın ilk hidrojenle çalışan ticari feribotu San Francisco Körfezi'nde çalışacak ve yolculuk yapmak ücretsiz olacak.                                          
    Dünyanın ilk hidrojenle çalışan yolcu feribotu hizmete başlıyor Tam Boyutta Gör
    19 Temmuz'dan itibaren dünyanın ilk hidrojenle çalışan ticari yolcu feribotu San Francisco Körfezi boyunca düzenli seferlere başlayacak. Hizmet altı ay boyunca (gemi deneme sürecindeyken) ücretsiz olacak. Gemi her seferinde en fazla 75 yolcu alabilecek. Yetkililere göre bu küçük adım, karbonsuz deniz taşımacılığına giden yolda bir ilk olacak.

    Deniz taşımacılığını karbonsuzlaştırma adımı

    21 metre uzunluğundaki MV Sea Change katamaranı Alameda, Kaliforniya'da Bay Ship and Yacht ve Bellingham, Washington'da All-American Marine tarafından inşa edilmiş. Elektrikli tahrik sistemleri hidrojen yakıt hücreleri tarafından üretilen enerjiyle çalışıyor. Gemideki hidrojen rezervi 300 deniz mili (555 kilometre) ya da 16 saatlik bir yolculuk için yeterli. Geminin tam olarak ne kadar süreyle ve hangi modda seyahat edeceği ise belirtilmiş değil. Geminin körfez boyunca Pier 41'den San Francisco Merkez Yolcu Terminali'ndeki iskeleye kadar seyahat edeceği söyleniyor.

    Dünyanın ilk hidrojenle çalışan yolcu feribotu hizmete başlıyor Tam Boyutta Gör
    Hidrojen yakıtı, ülkelerin karayolu taşımacılığından demiryolu, havacılık ve deniz taşımacılığına kadar taşımacılığı karbonsuzlaştırma çabalarının merkezinde yer almayı vaat ediyor. Avrupa'da gemicilik için yakıt hücreleri daha da erken kullanılmaya başlandı. Zira 2023 yazından bu yana hidrojen yakıtlı bir konteyner gemisi Ren Nehri boyunca seyahat ediyor. Yakında bu tür gemilerden oluşan filo bir düzineden fazla olacak.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    citoles kullananlar gonal f 900 fiyat aliexpress alındığını onayla ne demek başkası vurmuştur fıkra uçakta sucuk taşınır mı

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