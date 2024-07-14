Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör 19 Temmuz'dan itibaren dünyanın ilk hidrojenle çalışan ticari yolcu feribotu San Francisco Körfezi boyunca düzenli seferlere başlayacak. Hizmet altı ay boyunca (gemi deneme sürecindeyken) ücretsiz olacak. Gemi her seferinde en fazla 75 yolcu alabilecek. Yetkililere göre bu küçük adım, karbonsuz deniz taşımacılığına giden yolda bir ilk olacak.

Yapay zeka hızlandırıcı pazarındaki sıkıntı sona eriyor 1 gün önce eklendi

Deniz taşımacılığını karbonsuzlaştırma adımı

21 metre uzunluğundaki MV Sea Change katamaranı Alameda, Kaliforniya'da Bay Ship and Yacht ve Bellingham, Washington'da All-American Marine tarafından inşa edilmiş. Elektrikli tahrik sistemleri hidrojen yakıt hücreleri tarafından üretilen enerjiyle çalışıyor. Gemideki hidrojen rezervi 300 deniz mili (555 kilometre) ya da 16 saatlik bir yolculuk için yeterli. Geminin tam olarak ne kadar süreyle ve hangi modda seyahat edeceği ise belirtilmiş değil. Geminin körfez boyunca Pier 41'den San Francisco Merkez Yolcu Terminali'ndeki iskeleye kadar seyahat edeceği söyleniyor.

Tam Boyutta Gör Hidrojen yakıtı, ülkelerin karayolu taşımacılığından demiryolu, havacılık ve deniz taşımacılığına kadar taşımacılığı karbonsuzlaştırma çabalarının merkezinde yer almayı vaat ediyor. Avrupa'da gemicilik için yakıt hücreleri daha da erken kullanılmaya başlandı. Zira 2023 yazından bu yana hidrojen yakıtlı bir konteyner gemisi Ren Nehri boyunca seyahat ediyor. Yakında bu tür gemilerden oluşan filo bir düzineden fazla olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

Dünyanın ilk hidrojenle çalışan yolcu feribotu hizmete başlıyor