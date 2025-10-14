General Motors, hidrojen yakıt hücresi geliştirmeyi sonlandırıyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör General Motors (GM), HYDROTEC markası altında yürütülen hidrojen yakıt hücresi geliştirme çalışmalarına son vereceğini duyurdu. Şirket bundan sonra araştırma ve geliştirme faaliyetlerini bataryalar, şarj teknolojileri ve elektrikli araçlar üzerine yoğunlaştıracak.

GM, Honda ile yürüttüğü veri merkezleri ve enerji üretimi için hücreler üreten Fuel Cell System Manufacturing adlı ortak girişimine ise devam edeceğini belirtti.

"Hidrojen yakıt hücreleri beklenen ilgiyi görmedi"

Şirketin paylaşımında, sınırlı altyapı ve yüksek maliyetler nedeniyle hidrojen yakıt hücrelerinin tüketici araçlarında beklenen ilgiyi göremediği vurgulandı ve şu ifadelere yer verdi: "Hidrojen, yedek güç, madencilik ve ağır kamyon taşımacılığı gibi belirli yüksek talepli endüstriyel uygulamalar için umut vaat etse de, yakıt hücrelerinde sürdürülebilir bir işletmeye ulaşma yolu uzun ve belirsizdir."

ABD Enerji Bakanlığı verilerine göre, ABD'de yalnızca 61 hidrojen yakıt ikmal istasyonu bulunuyor. Seviye 2 ve üzeri elektrikli şarj istasyonu sayısı ise 250.000'in üzerinde.

Son dönemde otomotiv sektörü genelinde de benzer bir görüş hakim. GM’in bu kararı, Şubat ayında Toyota’nın attığı benzer bir adımı takip ediyor. Toyota hidrojenden tamamen vazgeçmese de, artık hidrojen projelerini bireysel araçlar yerine endüstriyel uygulamalara yönlendirmeye karar vermişti.

