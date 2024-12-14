Huawei FreeBuds Pro 4 global pazar için satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör

Huawei, yeni kablosuz kulaklık modeli FreeBuds Pro 4’ü global pazara sundu. Daha önce Çin’de tanıtılan ürün, Dubai’de düzenlenen bir etkinlikle Huawei Mate X6 katlanabilir akıllı telefon ile birlikte görücüye çıktı.

FreeBuds Pro 4, güçlü Kirin A2 çipini merkezine alarak 2.3 Mbps hızında veri aktarımını destekliyor ve 48kHz/24-bit kayıpsız ses kalitesini sunuyor. Bu üstün teknoloji, kullanıcıların yüksek kaliteli bir ses deneyimi yaşamasına imkan tanıyor. Kulaklıkta yer alan çift sürücü sistemi, 11 mm dinamik sürücü ile mikro düzeyde planlanmış bir tiz hoparlörünü bir araya getirerek dengeli bir ses profili sağlıyor. Bu yapı, derin baslar, net orta tonlar ve geniş bir tiz aralığı ile dikkat çekiyor.

İşte dünyanın en pahalı iPhone 16 Pro Max modeli 2 gün önce eklendi

FreeBuds Pro 4, gelişmiş gürültü engelleme teknolojisiyle donatılmış durumda. Aktif Gürültü Engelleme (ANC), çevresel sesleri etkili bir şekilde azaltırken, sesin şeffaflık modu sayesinde kullanıcılar müzik ve konuşmalar arasında kolayca geçiş yapabiliyor. Kulaklık, çevresel koşullara göre ses kalitesini otomatik olarak ayarlamak için dijital frekans bölme ve dinamik ekolayzer teknolojilerinden faydalanıyor.

Çağrı kalitesini artırmak adına FreeBuds Pro 4, dört mikrofonun yanı sıra ters kemik iletimli bir mikrofonla donatılmış. Bunun yanı sıra mekansal ses desteği ve kafa hareketleriyle çağrı yanıtlayabilme gibi yenilikçi özellikler de sunuluyor. Pil performansı konusunda da iddialı olan model, ANC kapalıyken 6.5 saat, açıkken ise 4.5 saate kadar kesintisiz kullanım imkanı tanıyor. Şarj kutusuyla birlikte bu süreler sırasıyla 33 ve 23 saate kadar çıkabiliyor. Ayrıca kulaklık, IP54 sertifikası sayesinde toza ve su sıçramalarına karşı dayanıklı.

Siyah, beyaz ve yeşil renk seçenekleriyle satışa sunulan FreeBuds Pro 4, 199 dolar fiyat etiketiyle 9 Ocak 2025 itibarıyla Huawei’nin online mağazası ve seçili perakendeciler üzerinden satın alınabilecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Kulaklık Haberleri

Huawei FreeBuds Pro 4 global pazar için satışa sunuldu