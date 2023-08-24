Nothing Phone (1) için Nothing OS 2.0 güncellemesi hazır

Nothing Phone (1) için Nothing OS 2.0
Android 13 üzerinde şekillenen Nothing OS 2.0 sürümü, monokrom uygulama ikonları, yeni widget’ler, kilit ekranı özelleştirmeleri, kopya uygulama desteği ve bireysel uygulamaları kilitleme gibi özelliklerle geliyor. En dikkat çekici özelliği ise reklam yazılımları olmayan ve nokta matris fontları kullanan temiz bir kullanıcı ara yüzü.
Nothing Phone (1) modeli 3 yıl boyunca Android güncellemeleri ve 4 yıl boyunca da güvenlik güncellemeleri alacak. Yani en son Android 15 güncellemesini almış olacak. Nothing OS 2.0 güncellemesinin gelecek hafta başlayacağı ifade edildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.