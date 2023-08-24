Nothing Phone (1) için Nothing OS 2.0 güncellemesi hazır

Tam Boyutta Gör Ülkemizde de ilgi gören Nothing Phone (1) modeline firmanın desteği devam ediyor. Geçtiğimiz ay piyasaya çıkan Nothing Phone (2) üzerinde gördüğümüz Nothing OS 2.0 sürümü ilk nesle de sunulacak.

Nothing Phone (1) için Nothing OS 2.0

Android 13 üzerinde şekillenen Nothing OS 2.0 sürümü, monokrom uygulama ikonları, yeni widget’ler, kilit ekranı özelleştirmeleri, kopya uygulama desteği ve bireysel uygulamaları kilitleme gibi özelliklerle geliyor. En dikkat çekici özelliği ise reklam yazılımları olmayan ve nokta matris fontları kullanan temiz bir kullanıcı ara yüzü.

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Nothing Phone (1) modeli 3 yıl boyunca Android güncellemeleri ve 4 yıl boyunca da güvenlik güncellemeleri alacak. Yani en son Android 15 güncellemesini almış olacak. Nothing OS 2.0 güncellemesinin gelecek hafta başlayacağı ifade edildi.

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