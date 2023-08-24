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    Anlık Bildirim

    Nothing Phone (1) için Nothing OS 2.0 güncellemesi hazır

    Nothing Phone (1) kullanıcıları önümüzdeki haftadan itibaren Nothing OS 2.0 güncellemesini almaya başlayacak. Nothing OS 2.0 sürümü pek çok önemli yenilik ile geliyor.
    Nothing Phone (1) Tam Boyutta Gör
    Ülkemizde de ilgi gören Nothing Phone (1) modeline firmanın desteği devam ediyor. Geçtiğimiz ay piyasaya çıkan Nothing Phone (2) üzerinde gördüğümüz Nothing OS 2.0 sürümü ilk nesle de sunulacak.

    Nothing Phone (1) için Nothing OS 2.0

    Android 13 üzerinde şekillenen Nothing OS 2.0 sürümü, monokrom uygulama ikonları, yeni widget’ler, kilit ekranı özelleştirmeleri, kopya uygulama desteği ve bireysel uygulamaları kilitleme gibi özelliklerle geliyor. En dikkat çekici özelliği ise reklam yazılımları olmayan ve nokta matris fontları kullanan temiz bir kullanıcı ara yüzü.

    Nothing Phone (1) modeli 3 yıl boyunca Android güncellemeleri ve 4 yıl boyunca da güvenlik güncellemeleri alacak. Yani en son Android 15 güncellemesini almış olacak. Nothing OS 2.0 güncellemesinin gelecek hafta başlayacağı ifade edildi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 5 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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