Tasarımıyla dikkat çeken Nothing Phone 2 Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı

Tam Boyutta Gör OnePlus’ın kurucularından olan Carl Pei‘nin şirketi Nothing tarafından Temmuz ayında tanıtılan Nothing Phone 2, Türkiye pazarına giriş yaptı. Nothing Phone 1’in tasarım çizgisini devam ettiren yeni telefon, daha güçlü donanımıyla ve geliştirilmiş kamera sistemiyle ön plana çıkıyor. İşte Nothing Phone 2 Türkiye fiyatı ve detaylar:

Nothing Phone 2 Türkiye fiyatı ne kadar?

Nothing Phone 2 Türkiye fiyatı, 36.999 TL olarak açıklandı. Nothing Phone 1’de olduğu gibi bu model de Xiaomi Türkiye resmi distribütörü Evofone tarafından satılıyor. Cihazın sadece siyah renk seçeneği satışa sunulmuş durumda. Bununla birlikte satışa çıkan Nothing Phone 2’nin 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip olan model olduğunu da belirtelim.

Nothing Phone 2, önceki modele göre daha güçlü bir donanım ile geliyor. Cihazda Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisi bulunuyor. Bu yonga Qualcomm’un bir nesil önceki amiral gemisi konumunda. Üst seviye Android cihazlarda Snapdragon 8 Gen 2’yi görüyoruz. Öte yandan cihazda 50MP f/1.88 ve 50MP f/2.2 arka kamera, 32 MP ön kamera ve 4700 mAh batarya bulunuyor. Nothing Phone 2 hakkında tüm detaylara hemen üstteki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Nothing Phone 2 Türkiye’de satışa çıktı: İşte Türkiye fiyatı