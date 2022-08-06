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Nothing'in kurucusu Carl Pei, kısa bir süre önce piyasaya sürülen şeffaf tasarımlı Nothing Phone (1)'in daha uygun fiyatlı versiyonunu çıkarmaya hazırlandıklarına dair spekülasyonlara açıklık getirdi. Deneyimli yönetici söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

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Son günlerde Nothing Phone (1)'in "Lite" versiyonunun yolda olduğuna dair iddialar ortaya atılmıştı. Yeni modelin arka panelinde LED aydınlatma yer almayacağı ve kablosuz şarj desteğinden mahrum olacağı belirtiliyordu. Ancak uygun fiyatlı Nothing Phone (1) Lite söylentileri uzun ömürlü olmadı.

Fiyatı 469 euro'dan başlıyor

Şeffaf tasarımı ve özel LED aydınlatma sistemi (Glyph) ile öne çıkan akıllı telefonun bütçe dostu versiyonu ufak çapta bir heyecan yaratsa da şimdilik gerçeğe dönüşmekten uzak. Ancak zaman ne gösterir belli olmaz. Nothing Phone (1)'in 469 euro gibi bir başlangıç fiyatına sahip olduğunu hatırlatalım.

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Nothing Phone (1) Lite söylentileri resmi ağızdan yalanlandı