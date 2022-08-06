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    Nothing Phone (1) Lite söylentileri resmi ağızdan yalanlandı

    Şeffaf tasarımı ile öne çıkan Nothing Phone (1)'in daha uygun fiyatlı "Lite" versiyonunun piyasaya sürüleceği söyleniyordu. Nothing'in kurucusu Carl Pei spekülasyonlara son noktayı koydu.
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    Nothing Phone (1) Lite söylentileri resmi ağızdan yalanlandı
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    Nothing'in kurucusu Carl Pei, kısa bir süre önce piyasaya sürülen şeffaf tasarımlı Nothing Phone (1)'in daha uygun fiyatlı versiyonunu çıkarmaya hazırlandıklarına dair spekülasyonlara açıklık getirdi. Deneyimli yönetici söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

    Son günlerde Nothing Phone (1)'in "Lite" versiyonunun yolda olduğuna dair iddialar ortaya atılmıştı. Yeni modelin arka panelinde LED aydınlatma yer almayacağı ve kablosuz şarj desteğinden mahrum olacağı belirtiliyordu. Ancak uygun fiyatlı Nothing Phone (1) Lite söylentileri uzun ömürlü olmadı.

    Fiyatı 469 euro'dan başlıyor

    Şeffaf tasarımı ve özel LED aydınlatma sistemi (Glyph) ile öne çıkan akıllı telefonun bütçe dostu versiyonu ufak çapta bir heyecan yaratsa da şimdilik gerçeğe dönüşmekten uzak. Ancak zaman ne gösterir belli olmaz. Nothing Phone (1)'in 469 euro gibi bir başlangıç fiyatına sahip olduğunu hatırlatalım.

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    Manchester City'den akıllı atkı

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    ccguven 2 gün önce

    Tktok dan aldıgımız haberlere göre bu işin arkasında bll geyts vaa.

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    Sonic.Storm 3 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 6 gün önce

    Çok güzel yaw

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