iPhone 14 Pro'nun tasarımını netleştiren ekran koruyucu görüntüsü sızdırıldı

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Apple'ın Eylül ayında tanıtmaya hazırlandığı iPhone 14 serisi akıllı telefonların tasarımı ve özellikleri hakkında çok sayıda söylenti dolanıyor. Sızdırılan bilgiler iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinde çentikli tasarımın rafa kaldırılacağını ortaya koymuştu.

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Mobil sektörün güvenilir bilgi kaynaklarının başında gelen Ice Universe isimli Twitter kullanıcısı, iPhone 14 Pro için tasarlanmış bir ekran koruyucu cam filminin görüntüsünü paylaştı. Yayınlanan fotoğraf, söylentileri doğrular şekilde cihazın ekranında çentik yerine, iki delik yer alacağını gösteriyor.

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Ekran çerçeveleri inceliyor

Daha önceki sızıntılarda ön kamera ve diğer sensörleri içerecek bu delikler daha küçüktü. Ancak yeni görüntü, beklenenden daha büyük olacağını gösteriyor. Elbette ki aksesuardaki delikler akıllı telefon ekranındakinden daha büyük olabilir. Ancak arada önemli bir fark olması pek muhtemel değil.

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Ekran koruyucunun çerçevelerine bakılırsa, iPhone 14 Pro'nun ekran çerçevesi önceki modele göre daha ince olacak. Apple'ın iPhone 14 serisini Eylül ayının ortalarında tanıtması bekleniyor. Henüz resmi tarih açıklanmasa da gelen bilgiler lansman etkinliğinin 13 Eylül'de yapılacağı yönünde.

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