NSA izinsiz olarak baz istasyonu verisi toplayamayacak

Son yıllarda izinsiz olarak kullanıcılara ait konum verisinden sosyal medya hareketlerine kadar pek çok veriyi toplayan ABD istihbarat kurumu NSA sıkça eleştiriliyor. Genelde ulusal güvenliği bahane gösteren NSA bundan sonra izinsiz baz istasyonu verisi toplayamayacak.

İzin almıyordu

2014 yılında bir suçlunun yerini tespit etmek için güvenlik güçleri baz istasyonu verilerinden yararlanmış ancak bunun için izin almamışlardı. Konu daha sonra yargıya intikal etti ve geçen yıl sonlarında Anayasa Mahkemesi güvenlik güçlerinin izinsiz hiç kimsenin konum verisini takip edemeyeceğine hükmetti.

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NSA bugüne kadar GPS veya baz istasyonu verilerini Vatandaşlık Kanunu ve Yabancı İstihbarat İzleme Kanunu temelinde yapıyordu. Gelecek ay itibariyle artık Anayasa Mahkemesi kararları uygulanacak.

NSA yetkilileri de karar gereği bundan sonra izinsiz olarak kişilerin konum verilerini toplamayacağını belirtti ancak kurumun bir istisnası var. İzin alarak veri toplayabilme süreci şimdilik geçerli. Yani kurum gelecek dönemde bu kararın geçerli olmayabileceğini belirtiyor

https://www.engadget.com/2019/11/14/carpenter-nsa-location-data/