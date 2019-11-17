Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    NSA izinsiz olarak baz istasyonu verisi toplayamayacak

    ABD istihbarat teşkilatı NSA ulusal güvenliği tehdit ettiğini düşündüğü konularda izinsiz olarak kişilerin konum verilerini toplaması davranışı Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi.
    5 gün
    893
    1
    Güvenlik
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    NSA izinsiz olarak baz istasyonu verisi toplayamayacak

    Son yıllarda izinsiz olarak kullanıcılara ait konum verisinden sosyal medya hareketlerine kadar pek çok veriyi toplayan ABD istihbarat kurumu NSA sıkça eleştiriliyor. Genelde ulusal güvenliği bahane gösteren NSA bundan sonra izinsiz baz istasyonu verisi toplayamayacak.

    İzin almıyordu

    2014 yılında bir suçlunun yerini tespit etmek için güvenlik güçleri baz istasyonu verilerinden yararlanmış ancak bunun için izin almamışlardı. Konu daha sonra yargıya intikal etti ve geçen yıl sonlarında Anayasa Mahkemesi güvenlik güçlerinin izinsiz hiç kimsenin konum verisini takip edemeyeceğine hükmetti.

    Ayrıca Bkz. "Razer Kraken Ultimate kulaklık modeli duyuruldu"

    NSA bugüne kadar GPS veya baz istasyonu verilerini Vatandaşlık Kanunu ve Yabancı İstihbarat İzleme Kanunu temelinde yapıyordu. Gelecek ay itibariyle artık Anayasa Mahkemesi kararları uygulanacak.

    NSA yetkilileri de karar gereği bundan sonra izinsiz olarak kişilerin konum verilerini toplamayacağını belirtti ancak kurumun bir istisnası var. İzin alarak veri toplayabilme süreci şimdilik geçerli. Yani kurum gelecek dönemde bu kararın geçerli olmayabileceğini belirtiyor



    https://www.engadget.com/2019/11/14/carpenter-nsa-location-data/ Yorum Yaz
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 5 gün 36 liralık hüzün mü, sevinç mi? "Xiaomi Piston Basic Edition incelemesi" 5 gün Solunum sistemi ile kardiyovasküler sistem arasında bağıntı keşfedildi 5 gün LG Neo One ortaya çıktı 5 gün e-Devlet'in kullanıcı sayısı 44.5 milyonu geçti 5 gün AMD Athlon Gold 3150U çift çekirdekli işlemci GeekBench’te göründü 5 gün Hackerlar, binlerce Disney Plus hesabını çaldılar 5 gün Xiaomi Mi TV 5'in lansmanda açıklanmayan yeni bir özelliği duyuruldu 5 gün Mobilefest 2019 başlıyor 5 gün NEC MultiSync PA311D profesyonel monitörünü duyurdu 5 gün Motorola: Katlanabilir RAZR'ın ekranı kolay kolay kırılmayacak 5 gün MSI yeni bir RX 580 Armor üzerinde çalışıyor 5 gün Samsung Galaxy S11, 8K çözünürlükte video çekebilecek 5 gün WhatsApp iki yeni özellik üzerinde çalışıyor 5 gün Ucuz Android telefonlarla gelen ön yüklü uygulamalar tehlike saçıyor 5 gün Katlanabilir Motorola RAZR'ın Avrupa fiyatı belli oldu 5 gün Twitch platformunda yaprak dökümü devam ediyor 5 gün İşlemci dünyasında yeni bir yıldız doğuyor 5 gün Microsoft, geliştirdiği yeni Edge tarayıcısında, tam ekran modunu test ediyor 5 gün Intel Xeon E-2274G işlemcileri toplatılıyor 5 gün Samsung, LG ve Motorola telefonları, Qualcomm güvenlik açığı riski altında 5 gün GÖRÜNTÜLENEN NSA izinsiz olarak baz istasyonu verisi toplayamayacak Sonraki Google Asistan’ın Ambient modu daha fazla cihaza yayılmaya başladı 5 gün Samsung Galaxy A51’in batarya boyutu belli oldu 5 gün Tesla, Gigafactory 4 için keseceği ağaçların üç kat fazlasını dikeceğini taahhüt etti 5 gün Dünyanın en büyük tokamak füzyon reaktörüne ev sahipliği yapacak binanın inşaatı tamamlandı 6 gün Ryugu asteroitine iniş yapan Hayabusa 2, Dünya'ya geri dönüyor 6 gün Nvidia, Ampere’den sonra gelecek Hopper’da çoklu zar kullanabilir 6 gün Huawei, Motorola Razr benzeri yeni bir katlanabilir telefon modeli üzerinde çalışıyor 6 gün TikTok 1.5 milyar indirmeyi geride bıraktı 6 gün Proje yönetim uygulaması Basecamp, ücretsiz paketini kullanıma sundu 6 gün Nestle ve Carrefour, blockchain teknolojisini bebek sütüne kadar genişletti 6 gün Microsoft Cortana’nın iOS ve Android uygulamaları Ocak’ta kaldırılıyor 6 gün Uzun uzay görevleri astronotların beyin yapısını ve işlevini değiştirebilir 6 gün 2si1 | AMD hiç olmadığı kadar güçlü döndü 6 gün Galaxy Fold 2, Samsung'un web sitesinde göründü 6 gün HTC başarıyı eskide arıyor: Klasik modellerden biri geri gelebilir 6 gün Marvel, beş yeni filminin vizyon tarihlerini açıkladı 6 gün AMD’nin sTRX4 soketinin pin dizilimi TR4’ten farklı 6 gün ABD'den Huawei'ye Android güncellemelerini yayınlamak için ek süre geliyor 6 gün 2020 Honda Civic Hatchback tanıtıldı: Hangi yenilikler var? 6 gün Spotify gerçek zamanlı şarkı sözü gösterme özelliğini test ediyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi Redmi Note 8 Pro [ANAKONU]
    DH Forum
    Half-Life: Alyx Mart 2020'de Çıkacak, Tanıtım Fragmanı Yayınlandı
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim