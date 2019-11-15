Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Razer Kraken Ultimate kulaklık modeli duyuruldu

    USB üzerinden bağlantı kuran Razer Kraken Ultimate kulaklık modeli THX Spatial Audio sayesinde her hareketin nereden geldiğini en doğru şekilde anlamanızı sağlıyor.
    1 hf.
    1,2b
    1
    1
    Çevre Birimleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Razer Kraken Ultimate kulaklık modeli duyuruldu

    Razer’ın oyuncu kulaklıkları arasındaki beğenilen modeli Kraken yenilenmiş haliyle karşımızda. Razer Kraken Ultimate kulaklık modeli daha yoğun bir ses tecrübesi yaşatmayı amaçlıyor.

    Razer Kraken Ultimate özellikleri ve fiyatı

    Razer Kraken Ultimate kulaklık modelinde 50mm optimize edilmiş neodim sürücüler barındırıyor ve THX Spatial Audio sayesinde 360 derecelik ses desteği sunarak her hareketin sesinin geldiği noktayı doğru bir şekilde oyuncuya iletiyor.

    Ayrıca Bkz. "Giriş seviyesine 3 arka kameralı HTC Desire 19s geliyor"

    Modelde yer alan mikrofon ise aktif gürültü engelleme yapıyor ve Discord uyumlu kalitesi sayesinde oyuncuların en berrak şekilde sohbet etmesini sağlıyor. 64mm çapındaki kapakların üzerinde kontrol tekerleği yer alıyor.

    Razer Chroma RGB aydınlatma da barındıran kulaklık USB üzerinden bağlantı kuruyor. Razer Kraken Ultimate modeli 130$ fiyat etiketine sahip. 7.1 surround ses sistemi, 40mm sürücü ve yeşil renkli aydınlatma barındıran Razer Kraken X USB ise 60$ ile alternatif olmayı amaçlıyor.

    Razer Kraken Ultimate kulaklık modeli duyuruldu
    Tam Boyutta Gör



    https://www.guru3d.com/news-story/razer-kraken-ultimate-equipped-with-thx-spatial-audio-and-custom-tuned-50mm-drivers.html Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Sütyen_Teli 1 hf.
    Kulaklık padlerini RGB yapmadıkları sürece RAZER'dan ürün almayacağım.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 6 gün Elza sihrinin gücünü mobil dünyada gösteriyor 6 gün 16 inç MacBook Pro modelleri aynı anda iki 6K monitör bağlantısını destekliyor 6 gün Nvidia mali tablolarda toparlanmaya başladı 6 gün Virgin Galactic'in uzay turistleri, eğitime başladı 6 gün Minecraft Dungeons çıkış tarihi açıklandı 6 gün Sony, Android 10 güncellemesi alacak telefonlarını açıkladı 6 gün Xiaomi’nin 285 dolar üstü fiyata sahip telefonları 5G desteğiyle gelecek 6 gün Spotify, yolculuklarınız için çalma listesi oluşturmanıza yardım ediyor 6 gün ISS astronotları, tarihin en zorlu uzay yürüyüşlerinden birisine start verdi 6 gün Huawei Watch GT 2’nin öne çıkan özellikleri 1 hf. Joker, gişede 1 milyar doları geride bıraktı 1 hf. Epic Store'da bu haftanın ücretsiz oyunu: The Messenger 1 hf. Redmi K30 serisi gelecek yıl piyasaya sürülecek 1 hf. Twelve South, AirFly Pro Bluetooth ses aktarıcı adaptörünü duyurdu 1 hf. Kurumsal yatırımcıların kriptodan beklentileri 1 hf. Mercedes'in Çinli marka için tasarladığı Denza X elektrikli SUV tanıtıldı 1 hf. Harmony OS akıllı telefonlara geliyor: Tarih verildi 1 hf. Age of Empires 4 oynanış fragmanı yayınlandı 1 hf. Volkswagen, ABD'de yeni bir elektrikli otomobil fabrikası kuruyor 1 hf. The Rock'ın oynayacağı Black Adam'ın vizyon tarihi belli oldu! 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Razer Kraken Ultimate kulaklık modeli duyuruldu Sonraki Baykar tarafından geliştirilen Akıncı İHA piste çıktı: İşte paylaşılan görüntüler 1 hf. Delikli ekrana sahip Huawei MatePad Pro'nun tanıtım tarihi belli oldu 1 hf. 2si1: Ultimate Ears Boom 3 ve Wonderboom 2 izlenimlerimiz | Ön inceleme 1 hf. AirPods Pro kulaklıklar satışa başladı 1 hf. Samsung onuncu yıla özel bir Galaxy paketi hazırlıyor 1 hf. Kimlik avı saldırıları ülkemizde giderek artıyor 1 hf. Toshiba sektörün ilk 512GB UFS 2.1 belleğini duyurdu 1 hf. Ford Mustang temelli elektrikli SUV'un fiyatı dahil tüm detayları ortaya çıktı 1 hf. Windows on ARM cihazlarına 64-bit desteği yakında 1 hf. 5G hayat kurtaracak | Ambulansa uzaktan bağlantı ve müdahele 1 hf. Amazon, Microsoft’a kaptırdığı 10 milyar dolarlık Pentagon JEDI sözleşmesini mahkemeye taşıyor 1 hf. LG kadınlara yönelik, aksesuar şeklinde giyilebilir cihazlar geliştiriyor 1 hf. Magic Leap One ile Spotify başka bir boyuta geçiyor 1 hf. Nuh'un Gemisi ilk kez 3 boyutlu görüntülendi 1 hf. Kripto paralar, kuantum hesaplamasına karşı önlem almalı 1 hf. 200’den fazla telefon modelinde Linux çalıştırmak mümkün 1 hf. Intel Xe gün yüzüne çıkmaya devam ediyor: HBM belleğe yer verilecek 1 hf. Toprak altında bulunan patlayıcıları tespit edebilen bakteri geliştiriliyor 1 hf. GitHub resmi Android ve iOS uygulamalarını duyurdu 1 hf. Elmas şeklinde tasarlanmış dörtlü kameraya sahip Vivo S5 resmen tanıtıldı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Gran Turismo Sport 1.42 Güncellemesi Yağmur ve Beş Araç Ekleyecek
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi Redmi Note 8 Pro [ANAKONU]
    DH Forum
    AKP'LİLERİN ÇOCUKLARININ LÜKS YAŞAMINI KARE KARE İFŞA ETTİLER
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim