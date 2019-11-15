Razer Kraken Ultimate kulaklık modeli duyuruldu

Razer’ın oyuncu kulaklıkları arasındaki beğenilen modeli Kraken yenilenmiş haliyle karşımızda. Razer Kraken Ultimate kulaklık modeli daha yoğun bir ses tecrübesi yaşatmayı amaçlıyor.

Razer Kraken Ultimate özellikleri ve fiyatı

Razer Kraken Ultimate kulaklık modelinde 50mm optimize edilmiş neodim sürücüler barındırıyor ve THX Spatial Audio sayesinde 360 derecelik ses desteği sunarak her hareketin sesinin geldiği noktayı doğru bir şekilde oyuncuya iletiyor.

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Modelde yer alan mikrofon ise aktif gürültü engelleme yapıyor ve Discord uyumlu kalitesi sayesinde oyuncuların en berrak şekilde sohbet etmesini sağlıyor. 64mm çapındaki kapakların üzerinde kontrol tekerleği yer alıyor.

Razer Chroma RGB aydınlatma da barındıran kulaklık USB üzerinden bağlantı kuruyor. Razer Kraken Ultimate modeli 130$ fiyat etiketine sahip. 7.1 surround ses sistemi, 40mm sürücü ve yeşil renkli aydınlatma barındıran Razer Kraken X USB ise 60$ ile alternatif olmayı amaçlıyor.

Tam Boyutta Gör

https://www.guru3d.com/news-story/razer-kraken-ultimate-equipped-with-thx-spatial-audio-and-custom-tuned-50mm-drivers.html