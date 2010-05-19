Intel Core i3 550, raflardaki yerini almaya başladı

Çarpan kilidi açık Core i5 655K ve Core i7 875K modellerini Haziran ayında lanse etmeye hazırlanan Intel, Core i3 serisi masaüstü işlemci ailesinin en hızlı modeli olarak Core i3 550'yi de satışa sundu. Intel tarafından henüz resmi olarak açıklanmayan ancak elektronik ticaret sitelerinde [yurt dışı için]kullanıma sunulan çift çekirdekli Core i3 550, serinin diğer üyelerinde olduğu gibi LGA1156 formunda hazırlandı .

P5x ve H5x çipsetli anakartlarla uyumlu olan Core i3-550, 3.2GHz'de görev yapıyor. Çift çekirdekli yapıda olan ve serinin diğer üyeleri gibi hem bellek kontrolcüsüne hem de entegre grafik birimine sahip olan işlemci, Hyper Threading teknolojisi ile çoklu izlek desteği de sunuyor. 4MB Seviye 3 bellek kapasitesiyle donatılan Core i3 550, Sanallaştırma desteği ile gelirken, Turbo Boost teknolojisini ve AES komut setlerini ise desteklemiyor. C2 revizyonuna sahip olan işlemcinin listelere 160$ civarında bir fiyatlandırma ile girdiği belirtiliyor.