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Intel, Core i7 880 işlemcisini kullanıma sunmaya hazırlanıyor

9 yıl
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel, dört çekirdekli Core i7 800 serisine yüksek hızlı yeni bir model eklemeye hazırlanıyor. Firmanın güncel yol haritasına göre içinde bulunduğumuz ikinci çeyrekte pazara sunulması beklenen Core i7 880, standart olarak 3.06GHz'de görev yapıyor ve Turbo Boost teknolojisi ile çekirdek çalışma frekansını otomatik olarak 3.73GHz'e çıkartabiliyor. LGA1156 formunda olan ve Core i7 8xx serisinin karakteristik özelliklerini bünyesinde barındıran işlemci, LGA1156 formundaki Soket yapısı ile P5x ve H5x çipsetli anakartlarda kullanılabiliyor.

Seviye 3 bellek kapasitesi 8MB olan Core i7 880'in, Core i7 870 ile aynı fiyat seviyesinden yani 570$'dan pazara sürüleceği belirtilirken, bu durumu takiben Core i7 870 fiyatında bir miktar indirime gidilmesi de beklenebilir. Intel'in dört çekirdekli ürün gamında yer alan en güçlü modellerden biri olarak Core i7 880'inin önümüzdeki haftalarda satışa sunulması bekleniyor.


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DH Misafiri 8 yıl
Daha neleri çıkcak amd yi intel ezcek inteli amd ezcek buda böyle gitcek.
bulldozer i7 leri ezcek sonra intel i9 çıkarcak bulldozeri i9 ezcek hep birbirini ezcek bunlar yani aslında isteseler 100 çekirdekli pclerde çıkarırlar ama yavas yavas piyasaya sürüyolar ki para kazansınlar diye aslında işin sırrını biliyo bunlar ama bilerek yapmıyolar 100çekirdekli bir pc yapsalar baska yapılcak birşey kalmaz intel batar :)
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Iron Mask 8 yıl
Ben de nihayet biri 880 aldı diye konuya daldım, sıradan bir hortmuş.
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memanet 9 yıl
aaa bende bu gün vatandan 19mayıs a özel yüzde 19 indirimli hd 5870 aldım p2 x4 955 işelmcimle test ediyorum gerçekten dehşetül vahşet arkadaşların dediği gibi i7 920 ve 930 dan sonrası haram
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elophidae 9 yıl
İntel yine birsürü işlemci çıkararak ortalığı kaplıyor. Her keseye göre işlemci çıkarıyor. Parası çok oladan çok alıyor az olandan az alıyor. Benzer strateji amd-ati dx11 ekran kartlarında da görülmüştü. Onlar da böyle yapmıştı.
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tahir40 9 yıl
Ya amd'nin gözünü seveyim 6 çekirdek işlemci 300 dolar, üstelik anakart için de servet ödemiyorsunuz. Yok intel alıcam ben illa diyosan da i8xx işlemciler daha alınabilir...
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ayzer 9 yıl
3,06 dan 3,73 e iyiymiş aslında
fiyatı 3,73 üzerinden belirlemiştir intel :)
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kuruwa 9 yıl
çok fazla fiatı gerçekten yeni mimari ler gelemdn ucuza bi şey yoksa almak hikaye gerçekten alıcan yeni mimari çıkacak amd buldozer eger gpu da tam destek verıyorsa işlemlerde cpu a en mantıgıdır gerçekten ama inlinkıde doğal yapıda gelsede amd gpu da iyi oldugundan daha peformanslı olur hadi bakalım amd de inteldede yeni mimari gerisi ısıtma ikisindede
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Tolgá 9 yıl
bulldozer den umudum çok yüksek beklentilerin gerçek olması dileğiyle..
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H.E.B Sup 9 yıl
Azcık düşürün lem fiyatları.
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Yasaklı Vardiya Lideri 9 yıl
intelden daha ucuzunu bekleyen kim ki
valla ben bugün vatandan 19 Mayıs kampanyası ile phenom x4 955 li sistem aldım en az 5 yıl götürür beni ara sıra ram ve ekran kartında upgrade yaparım gül gibi geçinip giderim

@CeFurkan intelin ucuz 6 çekirdek çıkarması şu an için hayal inşallah çıkarır diyecem ama yapar mı böyle bir iyilik bilmiyorum
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CeFurkan 9 yıl
ucuz 6 cekirdek haberi bekliyoruz ama hala ses seda yok
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Batuist 9 yıl
evet fiyat çok yüksek..
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sadtneverdie 9 yıl
570 dolar mı? delirmiş bu intel
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alito 9 yıl
şahsen amd nin bulldozerini bekliyorum onu görmeden hayatta intelli bir upgrade yapmam
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