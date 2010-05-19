Intel, Core i7 880 işlemcisini kullanıma sunmaya hazırlanıyor

Intel, dört çekirdekli Core i7 800 serisine yüksek hızlı yeni bir model eklemeye hazırlanıyor. Firmanın güncel yol haritasına göre içinde bulunduğumuz ikinci çeyrekte pazara sunulması beklenen Core i7 880, standart olarak 3.06GHz'de görev yapıyor ve Turbo Boost teknolojisi ile çekirdek çalışma frekansını otomatik olarak 3.73GHz'e çıkartabiliyor. LGA1156 formunda olan ve Core i7 8xx serisinin karakteristik özelliklerini bünyesinde barındıran işlemci, LGA1156 formundaki Soket yapısı ile P5x ve H5x çipsetli anakartlarda kullanılabiliyor.

Seviye 3 bellek kapasitesi 8MB olan Core i7 880'in, Core i7 870 ile aynı fiyat seviyesinden yani 570$'dan pazara sürüleceği belirtilirken, bu durumu takiben Core i7 870 fiyatında bir miktar indirime gidilmesi de beklenebilir. Intel'in dört çekirdekli ürün gamında yer alan en güçlü modellerden biri olarak Core i7 880'inin önümüzdeki haftalarda satışa sunulması bekleniyor.