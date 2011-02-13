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İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel, MeeGo işletim sistemli cihazları Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtacak

8 yıl
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İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yarın başlayacak Mobil Dünya Kongresi'nde, MeeGo işletim sistemli cihazlar da tanıtılacak. Nokia ve Intel tarafından, bir yıl önce yine aynı etkinlikle lanse edilen MeeGo platformu, Nokia'nın Maemo ve Intel'in Moblin işletim sistemlerinin bir araya getirilmesiyle oluşturuldu. Geliştirme çalışmaları devam eden MeeGo işletim sisteminin son kullanıcılar arasında Haziran ayına doğru çıkacak 1.2 sürümüyle yaygınlaşması beklenirken, donanım üreticilerinin MeeGo tabanlı akıllı telefon ve tablet bilgisayar hazırlıkları aralıksız devam ediyor.

Nokia'nın, Mobil Dünya Kongresi'ndeki standında çekilen görüntüleri göre, yarıiletken endüstrisinin lider isimi etkinlik kapsamında MeeGo işletim sistemini kullanan ve Atom işlemcisinden güç alan tablet bilgisayar ve akıllı telefon prototiplerini göstermeye hazırlanıyor. Nokia ve Microsoft arasındaki anlaşmayla birlikte, Finlandiyalı üreticinin gündeminden düşeceği belirtilen MeeGo işletim sistemi için Intel tarafındaki çalışmaları devam edecek gibi görünüyor. Intel, işletim sisteminin hazırlıklarıyla birlikte AppUp uygulama mağazasını da ön plana çıkarmayı hedefliyor.


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korsanzeki168 8 yıl
dogmadan öldü.
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KASIMPAŞA TAYFA 8 yıl
nokia böyle giderse batacak
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Python 8 yıl
anelka39 verdigin bilgiler çok ilginç bir yandadan haklı :)
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mtnsyln 8 yıl
fıss bu sistemler ben şahsen windows 8 ile beraber piyasanın iyice değişeceğini bekliyorum benim düşünceme göre win 8 arm desteği ile mobil sistem cihazları ele geçireceğini düşünüyorum. sadece android ve windows eğer ios dar görüşlükten çıkarsa belkide o ayakta kalır
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Mr. Jingles 8 yıl
Microsoft Nokia'yı MeeGo konusunda engelliyor ama Intel'i engelleyemeyecek. Diğer üreticiler de MeeGo'ya destek verdiğinde bakın görün WP'ye nasıl darbe vurulacak.
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Batuist 8 yıl
nokiada bir tarafta symbian, bir tarafta meego diğer tarafta ise yeni wp7 işletim sistemi olcak.. hangi biriyle başa çıkıcak.. neden birinde uzmanlaşma fikri bu firmada kimsenin aklına yatmıyor!!
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anelka39 8 yıl

Batuist
nokiada bir tarafta symbian, bir tarafta meego diğer tarafta ise yeni wp7 işletim sistemi olcak.. hangi biriyle başa çıkıcak.. neden birinde uzmanlaşma fikri bu firmada kimsenin aklına yatmıyor!!

Cunku Nokia nin basinda hala Microsofta calisan Stephen Elop adinda bir CEO var ve ne gariptir ki Stephen Elop dunyada elinde en cok Microsoft hissesi bulunan 7. Kisidir
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AlperenT 8 yıl
intel isterse herşey olur.. ne demek istediğimi anladınız
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BruceVanWayne 8 yıl
Sanıyorum ayın 16'sında resmi lansman...
Bu arada, diğer konuda da belirttim ancak; Nokia tarafından, Qt ve dolayısıyla MeeGo ile daha detaylı ve tatmin edici birtakım açıklamalar yapılacak Barcelona'da...
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