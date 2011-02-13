Intel, MeeGo işletim sistemli cihazları Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtacak

Yarın başlayacak Mobil Dünya Kongresi'nde, MeeGo işletim sistemli cihazlar da tanıtılacak. Nokia ve Intel tarafından, bir yıl önce yine aynı etkinlikle lanse edilen MeeGo platformu, Nokia'nın Maemo ve Intel'in Moblin işletim sistemlerinin bir araya getirilmesiyle oluşturuldu. Geliştirme çalışmaları devam eden MeeGo işletim sisteminin son kullanıcılar arasında Haziran ayına doğru çıkacak 1.2 sürümüyle yaygınlaşması beklenirken, donanım üreticilerinin MeeGo tabanlı akıllı telefon ve tablet bilgisayar hazırlıkları aralıksız devam ediyor.

Nokia'nın, Mobil Dünya Kongresi'ndeki standında çekilen görüntüleri göre, yarıiletken endüstrisinin lider isimi etkinlik kapsamında MeeGo işletim sistemini kullanan ve Atom işlemcisinden güç alan tablet bilgisayar ve akıllı telefon prototiplerini göstermeye hazırlanıyor. Nokia ve Microsoft arasındaki anlaşmayla birlikte, Finlandiyalı üreticinin gündeminden düşeceği belirtilen MeeGo işletim sistemi için Intel tarafındaki çalışmaları devam edecek gibi görünüyor. Intel, işletim sisteminin hazırlıklarıyla birlikte AppUp uygulama mağazasını da ön plana çıkarmayı hedefliyor.