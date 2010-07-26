Intel, Pentium G6951 işlemcisini hazırlıyor

Intel, 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Pentium G6950 işlemcisinin yeni bir versiyonunu hazırlıyor. 2800MHz'de çalışan ve 3MB Seviye 3 bellek kapasitesine sahip olan çift çekirdekli Pentium G6950 işlemcisi, çift kanal entegre bellek kontrolcüsüyle birlikte Intel'in HD Graphics isimli entegre grafik birimine de sahip. Ağustos ayında lanse edilecek Pentium G6951'in ise mevut G6950 modeliyle benzer özelliklere sahip olduğu, farklılık olaraksa daha yüksek entegre grafik işlemci hızıyla geleceği belirtiliyor. Pentium G6950 modelinde, 533MHz'de çalışan entegre grafik biriminin Pentium G6951 modelinde 700MHz+ seviyesine çıkartılacağı ve bu artışın entegre grafik performansında hatırı sayılı bir kazanım sağlayacağı belirtilirken, belirlenen yeni saat hızı ise henüz açıklanmış değil.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Ağustos ayında satışa sunulması beklenen Pentium G6951 işlemcisinin, 85 Avro seviyesinden sunulan Pentium G6950 ile benzer fiyatlandırmaya sahip olması ve daha çok sistem üreticileri tarafından kullanılması bekleniyor.