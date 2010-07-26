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Intel, Pentium G6951 işlemcisini hazırlıyor

8 yıl
10,7b
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel, Pentium G6951 işlemcisini hazırlıyor
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Intel, 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Pentium G6950 işlemcisinin yeni bir versiyonunu hazırlıyor. 2800MHz'de çalışan ve 3MB Seviye 3 bellek kapasitesine sahip olan çift çekirdekli Pentium G6950 işlemcisi, çift kanal entegre bellek kontrolcüsüyle birlikte Intel'in HD Graphics isimli entegre grafik birimine de sahip. Ağustos ayında lanse edilecek Pentium G6951'in ise mevut G6950 modeliyle benzer özelliklere sahip olduğu, farklılık olaraksa daha yüksek entegre grafik işlemci hızıyla geleceği belirtiliyor. Pentium G6950 modelinde, 533MHz'de çalışan entegre grafik biriminin Pentium G6951 modelinde 700MHz+ seviyesine çıkartılacağı ve bu artışın entegre grafik performansında hatırı sayılı bir kazanım sağlayacağı belirtilirken, belirlenen yeni saat hızı ise henüz açıklanmış değil.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Ağustos ayında satışa sunulması beklenen Pentium G6951 işlemcisinin, 85 Avro seviyesinden sunulan Pentium G6950 ile benzer fiyatlandırmaya sahip olması ve daha çok sistem üreticileri tarafından kullanılması bekleniyor.

Intel, Pentium G6951 işlemcisini hazırlıyor
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Momo-Oz 8 yıl
amaaan petiumdan uzak durcan arkadas, celeron gibi çok ısınır az çalışır ..
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El Mukteda 8 yıl
3MB önbellekli pentium ilgi görür bence pentium tutkunları var
hd grafikte tuz biber olur 1156 soket nede olsa i3 e alternatif.
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Tolgá 8 yıl

DungeonKeeper
amaaan petiumdan uzak durcan arkadas, celeron gibi çok ısınır az çalışır ..

Core mimarili nahalem mimarili pentiumlar farklı pentiumlar.az ısınır çok çalışırlar
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deepestlove 8 yıl
Core i7 almayacaksan e5300 yeter her işleme
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