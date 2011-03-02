Intel, SSD depolama sürücülerinin avantajlarıyla ilgili iki yeni video yayınladı

Intel geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla, 510 serisi yeni SSD sürücülerini kullanıma sunduğunu duyurdu. 34nm üretim teknolojisiyle hazırlanan MLC (Multi Level Cell) tipi bellek yongalarının kullanıldığı yeni depolama sürücülerinde, NAND flash kontrolcüsü olaraksa son günlerin popüler ismi SandForce'dan farklı olarak Marvell'ın 88SS9174 çözümü tercih edilmiş. SATA-III desteği sunan ve modeline göre 120GB ya da 250GB depolama kapasitesi sunan yeni sürücüler, 500MB/saniye okuma ve 315MB/saniye yazma hızlarına ulaşabiliyorlar. Rasttele 4K okuma ve yazma performansları sırasıyla 20,000 IOPS ve 8000 IOPS olarak açıklanan SSD'lerle ilgili iki yeni video yayınlandı.

Katı hal sürücüleri yani SSD'lerin önemli avantajlara sahip olduğunu belirten Intel, hem sistem açılışı hem de oyunların başlangıcında ciddi farklar olduğuna dikkat çekiyor;

Editörün Notu:

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Dikkatli gözlerden kaçmayacaktır, Intel videoların sonunda sistem bilgisi verirken ekran kartı olarak ATi 8570 kullandığını belirtiyor ama tahmin edebileceğiniz gibi o bir yazım hatası.Sistemlerde ATi HD 5870 kullanılıyor.