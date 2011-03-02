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Intel, SSD depolama sürücülerinin avantajlarıyla ilgili iki yeni video yayınladı

8 yıl
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla, 510 serisi yeni SSD sürücülerini kullanıma sunduğunu duyurdu. 34nm üretim teknolojisiyle hazırlanan MLC (Multi Level Cell) tipi bellek yongalarının kullanıldığı yeni depolama sürücülerinde, NAND flash kontrolcüsü olaraksa son günlerin popüler ismi SandForce'dan farklı olarak Marvell'ın 88SS9174 çözümü tercih edilmiş. SATA-III desteği sunan ve modeline göre 120GB ya da 250GB depolama kapasitesi sunan yeni sürücüler, 500MB/saniye okuma ve 315MB/saniye yazma hızlarına ulaşabiliyorlar. Rasttele 4K okuma ve yazma performansları sırasıyla 20,000 IOPS ve 8000 IOPS olarak açıklanan SSD'lerle ilgili iki yeni video yayınlandı.

Katı hal sürücüleri yani SSD'lerin önemli avantajlara sahip olduğunu belirten Intel, hem sistem açılışı hem de oyunların başlangıcında ciddi farklar olduğuna dikkat çekiyor;

Editörün Notu:

Dikkatli gözlerden kaçmayacaktır, Intel videoların sonunda sistem bilgisi verirken ekran kartı olarak ATi 8570 kullandığını belirtiyor ama tahmin edebileceğiniz gibi o bir yazım hatası.Sistemlerde ATi HD 5870 kullanılıyor.


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Batuist 8 yıl
bu videolar insanın iştahını acayip kabartıyor. okuma hızı aynı olsa bile tepki süresinin kısalığıyla bile tercih edilebilirler.. rame erişim hızı gibi.. harika bir teknoloji ama ne varki şimdilik sadece parası olan için varlar..
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ExECaLiBuR 8 yıl
X-25 serisinin ucuzlaması lazım artık. 160 gb halen 850 TL civarında.
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spaydix 8 yıl
AHAHA KOMEDİYE BAK ATİ 8570 EKRAN KARTI DİYOR 3 YIL SONRA ÇIKACAK KARTI ŞİMDİDEN SİSTEME TAKMIŞLAR ÇAKALLAR
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DH Misafiri 8 yıl
Özellikle ikinci video bana pek gerçekci gözükmedi
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MÜŞAVİR 8 yıl
Güzel videolar. SSD ler ucuzlasın hemen bi 500gb kapıcam.
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berkxy 8 yıl
herkez benim gibi zenginmiki ssd alsın
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sadtneverdie 8 yıl

berkxy

herkez benim gibi zenginmiki ssd alsın


sizi bu siteye kim sokuyor?
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berkaylive 8 yıl
10000 rpm de fena sayılmaz :D
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