Intel ve Micron, 25nm NAND flash yonga satışına başladı

NAND Flash bellek yongası üretiminde iş birliği yapan Intel ve Micron (IMFT), 1 Şubat'ta duyurduğu 25nm bellek yongalarının satışına başladı. 8GB (64Gb) MLC (multi-level cell) formundaki yeni yonganın 25nm üretim teknolojisi sayesinde sadece 167mm2 boyutunda olduğu ve bu sayede kompakt yapıdaki pek çok cihazda kullanılabileceği açıklandı.

İleri fabrikasyon teknikleri sayesinde hacimli üretimi hız kazanan 25nm NAND flash yongalarının Intel ve Micron tarafındaki ilk temsilcisi olan 8GB'lik yeni çipin maliyeti hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor. Kameralar, taşınabilir medya oynatıcılar ve akıllı telefonlarda kullanılması beklenen yeni yongaya ek olarak, Intel'in 25nm NAND tabanlı SSD sürücüler üzerinde çalıştığı ve yılın ikinci yarısında pazara sunmayı planladığı da gelen bilgiler arasında.