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Intel ve Micron, 25nm NAND flash yonga satışına başladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
6,5b
1
7
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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NAND Flash bellek yongası üretiminde iş birliği yapan Intel ve Micron (IMFT), 1 Şubat'ta duyurduğu 25nm bellek yongalarının satışına başladı. 8GB (64Gb) MLC (multi-level cell) formundaki yeni yonganın 25nm üretim teknolojisi sayesinde sadece 167mm2 boyutunda olduğu ve bu sayede kompakt yapıdaki pek çok cihazda kullanılabileceği açıklandı.

İleri fabrikasyon teknikleri sayesinde hacimli üretimi hız kazanan 25nm NAND flash yongalarının Intel ve Micron tarafındaki ilk temsilcisi olan 8GB'lik yeni çipin maliyeti hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor. Kameralar, taşınabilir medya oynatıcılar ve akıllı telefonlarda kullanılması beklenen yeni yongaya ek olarak, Intel'in 25nm NAND tabanlı SSD sürücüler üzerinde çalıştığı ve yılın ikinci yarısında pazara sunmayı planladığı da gelen bilgiler arasında.


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mobylette 9 yıl
13*13 mm =~167mm^2 bu alana 8 gb sığdırıyorlarsa 4 tanesiyle 32gb ın elde edilebileceği ve microSD kartın boyutlarının 11*15=165mm^2 olduğu düşünülürse şu andaki 32gb microSD kartlar ne iş?
link
23 martta boyle bi kart çıkmış
Priced $200 at launch, the 32 GB microSD cards are based on third-generation 32nm X3 (3-bit-per-cell) technology
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Batuist 9 yıl

fraktron

13*13 mm =~167mm^2 bu alana 8 gb sığdırıyorlarsa 4 tanesiyle 32gb ın elde edilebileceği ve microSD kartın boyutlarının 11*15=165mm^2 olduğu düşünülürse şu andaki 32gb microSD kartlar ne iş?

link

23 martta boyle bi kart çıkmış
Priced $200 at launch, the 32 GB microSD cards are based on third-generation 32nm X3 (3-bit-per-cell) technology


süper bir tesbit..
yalnız bellek farklılıkları vardır belki.. bütün bellekler bir değildir.. bu da kendi sınıfındaki en küçük alana sahip olabilir.. bahsettiğin bellek teknolojisi ise farklıdır.. ama nanometrik olarak bunu açıklamak biraz zor.. 25nm sonuçta daha az yer kaplamalı dediğine göre.. mantıklı...
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deniz_1903 9 yıl
parantez içerinde biraz kafa karıştırıcı olmuş yazı.. şimdi 8GB mı sadece 167mm2 yoksa 64gb parantez içerisinde olan mı??? daha net yazarmısın lütfen.. merak ettim şimdi..

8 gigabyte = 64 gigabit. yanlış olan bişey yok.
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deniz_1903 9 yıl
parantez içerinde biraz kafa karıştırıcı olmuş yazı.. şimdi 8GB mı sadece 167mm2 yoksa 64gb parantez içerisinde olan mı??? daha net yazarmısın lütfen.. merak ettim şimdi..

gigabyte = 64 gigabit. yanlış olan bişey yok.
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Batuist 9 yıl

deniz_1903

parantez içerinde biraz kafa karıştırıcı olmuş yazı.. şimdi 8GB mı sadece 167mm2 yoksa 64gb parantez içerisinde olan mı??? daha net yazarmısın lütfen.. merak ettim şimdi..

gigabyte = 64 gigabit. yanlış olan bişey yok.

tamamdır. şimdi oldu.. hiç aklıma gelmedi gigabit olarak kullanılabileceği... öyleyse gigabit şeklinde de yazabilirdi en azından... benim gibi karıştıran olabilir.. tabi bu fx57nin habere verdiği değere vede ne kadar karşısındakinin haberi doğru anlamasını istemesine de bağlıdır.. sen mesaj yazana kadar yorumları takip etmediği takip etmiş isede gereken cevabıda vermediği açık.. bu da yazdıklarımı ispatlar nitelikte..

cevap için saol..
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Batuist 9 yıl
parantez içerinde biraz kafa karıştırıcı olmuş yazı.. şimdi 8GB mı sadece 167mm2 yoksa 64gb parantez içerisinde olan mı??? daha net yazarmısın lütfen.. merak ettim şimdi..
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spaydix 9 yıl
hadi intel yap şöle adam gibi yazma hızları olan ssd de alınabilir ol yoksa böle 250 ye 70 devam edersen zor tutunursun piyasada şöle sata3 480 okuma 450 yazma hızlı 100 gb lık bi model yapsan piyasayı kavurursun
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