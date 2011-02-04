Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel'in 22nm Ivy Bridge işlemcileri P67 ve H67 çipsetli anakartlara geriye dönük destek sunacak

8 yıl
14,3b
1
31
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Intel'in hazırlık çalışmaları devam eden Ivy Bridge kod adlı 22nm işlemcilerinin lansmanı için önümüzde bir yıl gibi uzun bir süre var. Henüz resmi olarak doğrulanmasa bile önümüzdeki Ocak ayında yapılacak Tüketici Elektroniği Fuarı 2012'de lanse edilmesi beklenen işlemcilerin, geriye doğru uyumluluk sergileyeceği ve 6 serisi çipsetlerle kullanılabilecekleri ifade ediliyor. Sandy Bridge mimarisi üzerine şekillendirilmekte olan işlemciler, Intel'in tik adımını oluşturduğundan ötürü mikroişlemci mimarisinden öte üretim teknolojisiyle ön plana çıkacak ve firma tarafından endüstrinin 22nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk işlemci ailesi olarak lanse edilecekler.

P67 ve H67 çipsetlerle uyumlu olacağı yani LGA1155 formunda geleceği bildirilen yeni işlemci ailesi için 6 serisi anakart sahiplerinin BIOS ve/veya firmware güncellemesi yapması yeterli olacak. Genel performans açısından Sandy Bridge tabanlı işlemcilerden %20 civarında daha hızlı olacağı belirtilen 22nm Ivy Bridge ailesini, entegre grafik performansında ise Sandy Bridge'deki IGP'lere nazaran sıçrama yapacağı ve Intel tarafında DirectX 11 desteği sunan ilk grafik tasarımını içereceği ifade ediliyor. Tabi geriye doğru uyumluluk haberlerinin zamanlaması da oldukça manidar zira bilindiği üzere Intel'in 6 serisi yonga setlerinde SATA-II performansıyla ilgili önemli bir tasarım sorunu tespit edildi.

Yonga seti satışlarını durduran Intel, Cougar Point kod adlı 6 serisi yonga setlerinin sorunlardan arındırılmış B3 revizyonunu geliştirmeye başladı. Firmadan yapılan açıklamaya göre B3 revizyon yeni çipset versiyonları Nisan ayına kadar hazır olacak ve anakart üreticileri mevcut modellerini yeni gelecek sorunsuz çözümlerle ücretsiz olarak değiştirecekler.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
alito 8 yıl
sonraki upgrade'im ivy bridge olacak hayırlısıyla
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mistifa 8 yıl
Allah razı olsun intelimden bana bi kereliğine mahsus anakart değiştirtmiicek.
Peki bi sonraki işlemcide? Kesin değişir kesin :P
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aceleciburak 8 yıl
desteklemesi çok normal yaşananlardan sonra nedenleri sıralayalım normalde 6 serisi yongalar ocakta duyuruldu ama bu sata arızası yüznden nisana hatta mayısa pıyasada olduğundan yol haritası değişecek mayısta B3 revizeli 6 serileri gelse yaklaşık 6 8 ay sonra ivy brigdeler ile yeni yonga düzeni sunmuş olacaktı kullanıcılar yeni seriye şu şekilde isyan edeceklerdi madem yeni yonga çıkaracaktın neden arızalı yongayı onardın revizeye gittin düşünsenize 6 ay snra ivy çıkacak yeni seri yonga herkes intele sövmeye başlardı tepkiyi önlemek için düşünülmüş bi yol ama ivy brigde gecikecektir bi kaç ay bunu zaman içinde göreceğiz ayrıca intel kullanıcıları doğal USB 3 desteğini unutsun bi süre. tam intelin istediği gibi oldu light peak teknolojisini USB ye rakip olarak geliştirmeye çalışıyodu bunuda başardı USB 3 anca üçüncü parti üreticilerden çıkacak AMD ise yazın destek verecek ayrıca 6 serisi chipsetlerde daha büyük sorunların olduğunu tahmin ediyorum sadece sata sorunu yüzünden geri çağırılmamıştır daha büyük bi sorun olsa gerek ve yongalar yenilensin asıl rekabet yazın bi yanda 900 serisi ve bulldozer işlemciler diğer yanda revizeli Sandy Bridge bakalım neler olacak bakıp göreceğiz ilerleyen aylarda...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Next Gen 8 yıl
güzel işlemci olacakları kesin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yerroner 8 yıl

aceleciburak

desteklemesi çok normal yaşananlardan sonra nedenleri sıralayalım normalde 6 serisi yongalar ocakta duyuruldu ama bu sata arızası yüznden nisana hatta mayısa pıyasada olduğundan yol haritası değişecek mayısta B3 revizeli 6 serileri gelse yaklaşık 6 8 ay sonra ivy brigdeler ile yeni yonga düzeni sunmuş olacaktı kullanıcılar yeni seriye şu şekilde isyan edeceklerdi madem yeni yonga çıkaracaktın neden arızalı yongayı onardın revizeye gittin düşünsenize 6 ay snra ivy çıkacak yeni seri yonga herkes intele sövmeye başlardı tepkiyi önlemek için düşünülmüş bi yol ama ivy brigde gecikecektir bi kaç ay bunu zaman içinde göreceğiz ayrıca intel kullanıcıları doğal USB 3 desteğini unutsun bi süre. tam intelin istediği gibi oldu light peak teknolojisini USB ye rakip olarak geliştirmeye çalışıyodu bunuda başardı USB 3 anca üçüncü parti üreticilerden çıkacak AMD ise yazın destek verecek ayrıca 6 serisi chipsetlerde daha büyük sorunların olduğunu tahmin ediyorum sadece sata sorunu yüzünden geri çağırılmamıştır daha büyük bi sorun olsa gerek ve yongalar yenilensin asıl rekabet yazın bi yanda 900 serisi ve bulldozer işlemciler diğer yanda revizeli Sandy Bridge bakalım neler olacak bakıp göreceğiz ilerleyen aylarda...

Sakin ol şampiyon, yukarıda verilen resimleri incele. O resimler resmi lansman tarihinde çıkmış resimler, boardlardaki çipset sorunu yüzünden hiçbirşey değiştirilmedi. Yanlızca Intel'in pazar payını azaltan ve AMD hissedarlarının küçük çaplı bayram yapmasına neden olmuş bir kaza, başka da birşey değil.

Komplo teorisyenliğini azalt, Wikipedia'yı ve araştırarak konuşmayı baş ucu arkadaşların yap.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sendomi 8 yıl
amd'nin geriye uyumluluk sağlamasının ne kadar faydalı olduğunu gördü intel amca ne yapsın özenti işte birşey olmaz :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
heavenandhell1234 8 yıl
Enteresan ? Üretim teknolojisi değişiyor soket aynı :) sırf bu geriye dönüklülük yüzünden buldozer yerine sb alabilirim. Am3+ soket inin ömrü belirsiz .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
renklem 8 yıl
üretim teknolojisinin değiştiği söylenemez daha çok nanometrik bir küçülme söz konusu. ama intel'den beklenmeyecek bir hareket olduğu âşikâr
sonuçta bazı anakart üreticileri 1156 işlemcileri 1155 soketli anakartta çalıştıran anakart ürettiler (asrock) demek ki intel az biraz kassaydı insanlar 1156 soketi değiştirmek zorunda kalmazdı, teknoloji bazen daha fazla kâr etmek içindir değil mi :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
QrZyOsSyTR 8 yıl

bilal1390

Enteresan ? Üretim teknolojisi değişiyor soket aynı :) sırf bu geriye dönüklülük yüzünden buldozer yerine sb alabilirim. Am3+ soket inin ömrü belirsiz .

Katılıyorum, bende bulldozer düşünüyordumda sb daha iyi bir tercih olacak gibi..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maliahmet1 8 yıl
hep gene amd fiyatları 6cekirdekli 3.8ghz işlemci fiyatı 500lira süper
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Like a Sir 8 yıl
çipsetler bozuk olunca böyle bir şey yapmak zorunda kaldılar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Abazzers 8 yıl

kaleci07

çipsetler bozuk olunca böyle bir şey yapmak zorunda kaldılar

aynen
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serverdx 8 yıl
Geriye uyumluluk gözlerim yaşardı ağlamak istiyorum birisi çimdiklesin. Bahsetmeden edemeyeceğim tock ta sata 2 arızası tickte ne olacak hep birlikte göreceğiz :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
QrZyOsSyTR 8 yıl
İntel f/p işlemciler üretmeye başladı hayırlısı..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ArdilesS 8 yıl

QrZyOsSyTR

İntel f/p işlemciler üretmeye başladı hayırlısı..

Bunu nereden anladın yok merak ediyorum doğrusu. . .


haber hakkındaki yorumum ise şöyle; IB bomba gibi geliyor benden söylemesi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tiger cage 8 yıl
sb ler zaten zehir gibi işlemciler ıb leri nasıl olur bilemiyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
X-FI 8 yıl

tiger cage

sb ler zaten zehir gibi işlemciler ıb leri nasıl olur bilemiyorum



aynısını şimdi kendi kendime söyledim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
14312 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşlemci, Intel ve cpu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Haftanın en iyi 5 Android oyunu -9- 8 yıl Zotac ZBOX Plus "AMD Fusion'lı Multimedia Canavarı Mini PC" 8 yıl TG: Epson ile baskı ve görüntüleme teknolojileri üzerine konuştuk 8 yıl Reeder ReedPAD video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
ARAMIZDA SNİPER VAR
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim