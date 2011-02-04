Intel'in 22nm Ivy Bridge işlemcileri P67 ve H67 çipsetli anakartlara geriye dönük destek sunacak

Intel'in hazırlık çalışmaları devam eden Ivy Bridge kod adlı 22nm işlemcilerinin lansmanı için önümüzde bir yıl gibi uzun bir süre var. Henüz resmi olarak doğrulanmasa bile önümüzdeki Ocak ayında yapılacak Tüketici Elektroniği Fuarı 2012'de lanse edilmesi beklenen işlemcilerin, geriye doğru uyumluluk sergileyeceği ve 6 serisi çipsetlerle kullanılabilecekleri ifade ediliyor. Sandy Bridge mimarisi üzerine şekillendirilmekte olan işlemciler, Intel'in tik adımını oluşturduğundan ötürü mikroişlemci mimarisinden öte üretim teknolojisiyle ön plana çıkacak ve firma tarafından endüstrinin 22nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk işlemci ailesi olarak lanse edilecekler.

P67 ve H67 çipsetlerle uyumlu olacağı yani LGA1155 formunda geleceği bildirilen yeni işlemci ailesi için 6 serisi anakart sahiplerinin BIOS ve/veya firmware güncellemesi yapması yeterli olacak. Genel performans açısından Sandy Bridge tabanlı işlemcilerden %20 civarında daha hızlı olacağı belirtilen 22nm Ivy Bridge ailesini, entegre grafik performansında ise Sandy Bridge'deki IGP'lere nazaran sıçrama yapacağı ve Intel tarafında DirectX 11 desteği sunan ilk grafik tasarımını içereceği ifade ediliyor. Tabi geriye doğru uyumluluk haberlerinin zamanlaması da oldukça manidar zira bilindiği üzere Intel'in 6 serisi yonga setlerinde SATA-II performansıyla ilgili önemli bir tasarım sorunu tespit edildi.

Yonga seti satışlarını durduran Intel, Cougar Point kod adlı 6 serisi yonga setlerinin sorunlardan arındırılmış B3 revizyonunu geliştirmeye başladı. Firmadan yapılan açıklamaya göre B3 revizyon yeni çipset versiyonları Nisan ayına kadar hazır olacak ve anakart üreticileri mevcut modellerini yeni gelecek sorunsuz çözümlerle ücretsiz olarak değiştirecekler.