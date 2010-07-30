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Internet Explorer 9, Eylül ayında Beta sürecine girecek

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
16,7b
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20
Tarayıcılar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft'un operasyonlardan sorumlu üst yöneticisi Kevin Turner, yıllık olağan finansal analist görüşmesinde, Internet Explorer 9'un Eylül ayında beta sürecine gireceğini açıkladı. Beta sürümünün geliştiricilere özel mi olacağı yoksa genel kullanıma mı açılacağı henüz bilinmeyen yeni internet tarayıcısı ile Microsoft, bir süredir kaybetmekte olduğu pazar payını (şu an %60.3) geri almayı hedefliyor. Final sürümünün ne zaman kullanıma sunulacağı açıklanmayan Internet Explorer 9'un 2011 Sonbaharından önce çıkması beklenmiyor.

Windows Vista ve üzeri işletim sistemleriyle çalışacak olan (%68'lik pazar payı ile en popüler işletim sistemi olan Windows XP desteklenmeyecek) Internet Explorer 9, GPU tabanlı grafik hızlandırma, gelişmiş HTML5 desteği gibi çok sayıda önemli özellik ve güncellemeyi bünyesinde barındıracak.


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DH Misafiri 9 yıl
Arkadaşlar ben internet explorer 9 kullanıyorum windows 7 çok güzel bir tarayıcı fakat videolarda çok takılıyor. Bilgisayar takılmıyor sadece görüntü takılıyor yoksa çok güzel bi tarayıcı
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SiyahLimm 9 yıl
Microsoft, bir süredir kaybetmekte olduğu pazar payını (şu an %60.3) geri almayı hedefliyor

Dünya üzerinde XP kullanıcısı çok yaygınken bunu nasıl başaracağını merak ediyorum.. rakiplerinin ekmegine yağ sürdü bence
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DH Misafiri 9 yıl
şahsen şuanda Internet Explorer 9 gayet başarılı diyerlerinden en buyuk avantajı 3D olarak gördum ve hızı gayet iyi bide bu arda tabi bunu windows 7 ve 3D ekranda deneyen arkadaşlar varsa anlıcaklardır ..
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BlackBeasT 9 yıl
IE8 hale kullanıyorum, FireFoX ve Opera'dan daha güvenli oldugunu düşünüyorum
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mehmetgirgin 9 yıl
nefret ediyorum ya bu lanet program olmadan msn çalışmıyo sistem dosyası gibi bişey oldu xp sp3 te
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mavizaman 9 yıl
bunlar daha betayı çıkaramamış

ah micisoft sen adam olacan da biz görecez
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colins547 9 yıl
" Internet Explorer 9'un 2011 Sonbaharından önce çıkması beklenmiyor." çok geç bir tarih
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nirvana34 9 yıl
Abicim allah aşkına stabil sağlam bişi yapın hızlı olmasada doğru düzgün çalışsın core i7 920 işlemci 6 gb ram 4-5 sekme açık iken bazen takılma yapıyor ne saçma iştir yaa en ağır programları kullanıyorum 3ds max, Autocad, Photoshop tık yok ie de 4 sekmeden sonra sapıtıyor sizin yapacağınız işin...
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YediyuzYetmisYedi 9 yıl
operadan kolay kolay vazgececegimi sanmıyorum
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speedman 9 yıl
benim babam hala ie kullanıyor.çünkü meb gitmiş microsoft la anlaşmış.e okul sadece ie de çalışıyor
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sadtneverdie 9 yıl
işime gelirse ie de kullanırım betası cıktıgında deneyecegım bakalım gpu hızlandırma ne işimize yaracak. ne kadar çok gpu kullanımı o kadar elektrık faturası onu da unutmamak lazım
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fatihcanery 9 yıl
hala bunu kullanan var mı :) firefox ve operayı tek geçerim,özellikle opera
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Peerless 9 yıl

fatihcanery
hala bunu kullanan var mı :) firefox ve operayı tek geçerim,özellikle opera

Neden explorer kullanan insanları küçük görüyorsunuz anlamıyorum.Herkes benim yada sizin gibi yazılım bilgisine sahip olmak zorunda mı acaba?
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Peerless 9 yıl
Xp'den desteğini çekeceğini zaten bir süre önce açıkladı Microsoft.Win 7 ile iyi bir ivme yakaladı ve büyük beğeni topladı hantal vistadan sonra doğal olarak diğer kullanıcıları da Win 7!ye çekmenin peşinde.Böyle şeyler sergilemesi normal artık.Ayrıca HTML5 destekli olması ve platformlar arasında rahat ve hızlı geçiş sağlaması dikkat çeken yanları olacak bence.Her ne kadar ileri düzey donanım bilgisine sahip arkadaşlar explorer kullanmasa da yenilikleri itibariyle diğer tarayıcılara da öncü olacağı kanaatindeyim.
Saygılarımla.
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