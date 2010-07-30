Internet Explorer 9, Eylül ayında Beta sürecine girecek

Microsoft'un operasyonlardan sorumlu üst yöneticisi Kevin Turner, yıllık olağan finansal analist görüşmesinde, Internet Explorer 9'un Eylül ayında beta sürecine gireceğini açıkladı. Beta sürümünün geliştiricilere özel mi olacağı yoksa genel kullanıma mı açılacağı henüz bilinmeyen yeni internet tarayıcısı ile Microsoft, bir süredir kaybetmekte olduğu pazar payını (şu an %60.3) geri almayı hedefliyor. Final sürümünün ne zaman kullanıma sunulacağı açıklanmayan Internet Explorer 9'un 2011 Sonbaharından önce çıkması beklenmiyor.

Windows Vista ve üzeri işletim sistemleriyle çalışacak olan (%68'lik pazar payı ile en popüler işletim sistemi olan Windows XP desteklenmeyecek) Internet Explorer 9, GPU tabanlı grafik hızlandırma, gelişmiş HTML5 desteği gibi çok sayıda önemli özellik ve güncellemeyi bünyesinde barındıracak.