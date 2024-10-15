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    Anlık Bildirim

    Google, Chrome’dan uBlock Origin'i kaldırıyor

    Google, Chrome Web Store'da reklam engelleyici uBlock Origin'in kaldırılma sürecini hızlandırıyor. Bazı kullanıcılar uBlock Origin'in tarayıcılarından ve mağazadan kaldırıldığını bildiriyor.
    Google, Chrome’dan uBlock Origin'i kaldırıyor Tam Boyutta Gör
    Google, Chrome Web Store'da bir reklam engelleyici uzantısı olan ve yaklaşık 30 milyon kişi tarafından kullanılan uBlock Origin'in kaldırılma sürecini hızlandırıyor. Uzun süredir beklenen Manifest V3’e geçiş, kullanıcıları Chrome'un yetersiz reklam engelleme teknolojisini kabul etmeye ya da farklı bir tarayıcıya geçmeye zorlayacak.

    uBlock Origin'e elveda

    Son kullanıcı raporlarına göre, uBlock Origin hızlı bir şekilde Chrome Web Store'dan kayboluyor. Reklam engelleyici uzantısının resmi sayfasında son düzenlemelere uymadığı gerekçesiyle mevcut olmadığı belirtiliyor. Ancak şimdilik bu, bazı kullanıcılarda görülüyor. Bu içeriği hazırladığımız esnada yaptığımız kontrollerde Türkiye’deki Chrome Web Store'da (Chrome Web Mağazas) uBlock Origin’in aktif olduğunu tespit ettik. Ancak bu sayfaya şöyle bir uyarı eklenmiş durumda: “Bu uzantı, Chrome uzantılarıyla ilgili en iyi uygulamaları izlemediğinden yakında desteklenmeyebilir.”

    Google, Chrome’dan uBlock Origin'i kaldırıyor Tam Boyutta Gör
    Google, 2018 yılında Manifest V3'ü tanıtarak, Manifest V2'nin yerini alacağını söylemişti. Ancak bu geçiş, özellikle reklam engelleyiciler ve diğer güvenlik odaklı uzantılar için sıkıntılı sınırlamalar getiriyor. Manifest V3 uzantıları, tarayıcı ve web verilerine kısıtlı erişim sağlıyacak, bu da popüler uzantıların geliştiricilerini Chrome'dan çekilmeye zorlayacak.

    Google, Manifest V2'den Manifest V3'e geçişin Chrome uzantı ekosistemi için büyük bir değişim olacağını kabul etse de, bu süreçte kararlılıkla ilerlemeye karar verdi. Chrome kullanıcıları, Google’ın sağladığı kurumsal politika sayesinde, 2025 Haziran’a kadar uBlock Origin’i etkili bir şekilde kullanmaya devam edebilecek. Ancak, bu tarihten sonra uBlock Origin muhtemelen çalışmayı durduracak ve kullanıcıların uBlock Origin Lite, AdGuard gibi Manifest V3 tabanlı reklam engelleyicilere geçiş yapmaları gerekecek.

    Bazı üçüncü taraf Chromium tabanlı tarayıcılar, Opera ve Vivaldi gibi, Manifest V2 desteğini kaldırma niyetinde olmadıklarını belirttiler. Ancak, eski teknolojiyi sürdürmek zamanla zor veya imkansız hale gelebilir.

    Kaynakça https://www.techspot.com/news/105130-google-purging-ad-blocking-extension-ublock-origin-chrome.html https://www.reddit.com/r/AfterVanced/comments/1g2puqh/ublock_origin_has_been_taken_off_the_google/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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