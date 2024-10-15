Google, Chrome’dan uBlock Origin'i kaldırıyor

uBlock Origin'e elveda
Son kullanıcı raporlarına göre, uBlock Origin hızlı bir şekilde Chrome Web Store'dan kayboluyor. Reklam engelleyici uzantısının resmi sayfasında son düzenlemelere uymadığı gerekçesiyle mevcut olmadığı belirtiliyor. Ancak şimdilik bu, bazı kullanıcılarda görülüyor. Bu içeriği hazırladığımız esnada yaptığımız kontrollerde Türkiye’deki Chrome Web Store'da (Chrome Web Mağazas) uBlock Origin’in aktif olduğunu tespit ettik. Ancak bu sayfaya şöyle bir uyarı eklenmiş durumda: “Bu uzantı, Chrome uzantılarıyla ilgili en iyi uygulamaları izlemediğinden yakında desteklenmeyebilir.”
Google, Manifest V2'den Manifest V3'e geçişin Chrome uzantı ekosistemi için büyük bir değişim olacağını kabul etse de, bu süreçte kararlılıkla ilerlemeye karar verdi. Chrome kullanıcıları, Google’ın sağladığı kurumsal politika sayesinde, 2025 Haziran’a kadar uBlock Origin’i etkili bir şekilde kullanmaya devam edebilecek. Ancak, bu tarihten sonra uBlock Origin muhtemelen çalışmayı durduracak ve kullanıcıların uBlock Origin Lite, AdGuard gibi Manifest V3 tabanlı reklam engelleyicilere geçiş yapmaları gerekecek.
Bazı üçüncü taraf Chromium tabanlı tarayıcılar, Opera ve Vivaldi gibi, Manifest V2 desteğini kaldırma niyetinde olmadıklarını belirttiler. Ancak, eski teknolojiyi sürdürmek zamanla zor veya imkansız hale gelebilir.Kaynakça https://www.techspot.com/news/105130-google-purging-ad-blocking-extension-ublock-origin-chrome.html https://www.reddit.com/r/AfterVanced/comments/1g2puqh/ublock_origin_has_been_taken_off_the_google/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.