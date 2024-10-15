Google, Chrome’dan uBlock Origin'i kaldırıyor

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Tam Boyutta Gör Google, Chrome Web Store'da bir reklam engelleyici uzantısı olan ve yaklaşık 30 milyon kişi tarafından kullanılan uBlock Origin'in kaldırılma sürecini hızlandırıyor. Uzun süredir beklenen Manifest V3’e geçiş, kullanıcıları Chrome'un yetersiz reklam engelleme teknolojisini kabul etmeye ya da farklı bir tarayıcıya geçmeye zorlayacak.

uBlock Origin'e elveda

Son kullanıcı raporlarına göre, uBlock Origin hızlı bir şekilde Chrome Web Store'dan kayboluyor. Reklam engelleyici uzantısının resmi sayfasında son düzenlemelere uymadığı gerekçesiyle mevcut olmadığı belirtiliyor. Ancak şimdilik bu, bazı kullanıcılarda görülüyor. Bu içeriği hazırladığımız esnada yaptığımız kontrollerde Türkiye’deki Chrome Web Store'da (Chrome Web Mağazas) uBlock Origin’in aktif olduğunu tespit ettik. Ancak bu sayfaya şöyle bir uyarı eklenmiş durumda: “Bu uzantı, Chrome uzantılarıyla ilgili en iyi uygulamaları izlemediğinden yakında desteklenmeyebilir.”

Tam Boyutta Gör Google, 2018 yılında Manifest V3'ü tanıtarak, Manifest V2'nin yerini alacağını söylemişti. Ancak bu geçiş, özellikle reklam engelleyiciler ve diğer güvenlik odaklı uzantılar için sıkıntılı sınırlamalar getiriyor. Manifest V3 uzantıları, tarayıcı ve web verilerine kısıtlı erişim sağlıyacak, bu da popüler uzantıların geliştiricilerini Chrome'dan çekilmeye zorlayacak.

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Google, Manifest V2'den Manifest V3'e geçişin Chrome uzantı ekosistemi için büyük bir değişim olacağını kabul etse de, bu süreçte kararlılıkla ilerlemeye karar verdi. Chrome kullanıcıları, Google’ın sağladığı kurumsal politika sayesinde, 2025 Haziran’a kadar uBlock Origin’i etkili bir şekilde kullanmaya devam edebilecek. Ancak, bu tarihten sonra uBlock Origin muhtemelen çalışmayı durduracak ve kullanıcıların uBlock Origin Lite, AdGuard gibi Manifest V3 tabanlı reklam engelleyicilere geçiş yapmaları gerekecek.

Bazı üçüncü taraf Chromium tabanlı tarayıcılar, Opera ve Vivaldi gibi, Manifest V2 desteğini kaldırma niyetinde olmadıklarını belirttiler. Ancak, eski teknolojiyi sürdürmek zamanla zor veya imkansız hale gelebilir.

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