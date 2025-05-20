Google, yapay zeka asistanı Gemini'yi Chrome'a entegre etti

Google, asistanının ileride birkaç açık sekme arasında geçiş yapmayı veya bir web sayfasının farklı bölümlerinde gezinmeyi gerektirebilecek görevlerde yardımcı olabileceğini söylüyor. Başlangıç olarak yalnızca tek bir sekmeyle ilgili soruları yanıtlayabilecek.
Chrome entegre edilen Gemini, asistanla sesli sohbet etmek isteyen kullanıcılar için Gemini Live özelliklerine de sahip olacak. Şirket ayrıca, Gemini'nin sizin adınıza web sayfalarında gezinmesine, örneğin bir tarifte belirli bir adıma atlamasını isteyebileceğiniz güncellemeyi de ilerleyen zamanlarda kullanıma sunacağını açıkladı.
Gemini, bugün Mac ve Windows'taki Chrome kullanıcılarına, ABD'deki AI Pro ve AI Ultra abonelerinden başlayarak İngilizce olarak sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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