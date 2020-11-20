NUC konsepti dizüstü bilgisayarlara geliyor

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Intel’in mini PC segmentinde bir standart oluşturmak amacıyla geliştirmeye başladığı NUC konsepti kendi çapında önemli bir başarı yakaladı ve uzun yıllardır piyasada yer almaya devam ediyor. Intel şimdi bu konsepti dizüstü bilgisayar segmentine getiriyor.

Intel NUC M15 Laptop Kit neler sunuyor?

Intel NUC M15 Laptop Kit adındaki referans tasarım üretim aşamasında firmanın ortaklarına yol göstermesi amacını taşıyor. Bu referans sayesinde bileşen bileşen üreticiler NUC dizüstü bilgisayarlarını hazırlayabilecekler.

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Intel Evo ile dizüstüler hiç olmadığı kadar iddialı

Intel Evo tasarım programını da barındırdığı için üreticilerin tasarımı firmaya onaylatarak sertifika almasına gerek yok. NUC dizüstü üretimden çıktığı andan itibaren Intel Evo sertifikasını taşıyabilecek.

Ayrıca Bkz. "İşlemcilerde yeni bir dönem başlıyor"

Intel NUC M15 dizüstü referansında Tiger Lake işlemci yer alıyor ve Intel Xe grafik birimi ile oyun tecrübesini iyileştiriyor. Diğer taraftan WiFi 6, 16 saate kadar kullanım süresi, 30 dakika şarj ile 4 saate kadar kullanım, 1 saniyede uyanma, tatmin edici ses tecrübesi gibi özelliklere de yer verilmiş.

[youtube= https://www.youtube.com/watch?v=b5sx0pjem3I]

https://www.techpowerup.com/274920/intel-outs-the-nuc-m15-laptop-kit

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