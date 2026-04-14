Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ABD, türünün ilk örneği mikroreaktör test platformunu devreye aldı

    ABD’de eski nükleer tesis üzerine kurulan DOME, mikroreaktörlerin gerçek yakıtla test edileceği ilk platform olarak faaliyete geçti. Yeni nesil nükleer teknolojiler burada sınanacak.

    ABD’nin Idaho Ulusal Laboratuvarı’nda, eski bir nükleer tesisin yeniden değerlendirilmesiyle oluşturulan DOME test merkezi, ilk yakıtlı mikroreaktör deneylerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ulusal Reaktör İnovasyon Merkezi (NRIC) tarafından yürütülen tesis, yeni nesil nükleer reaktörlerin geliştirilmesi ve gerçek koşullarda test edilmesi için kritik bir altyapı sunuyor.

    Eski reaktör yapısı modern test merkezine dönüştürüldü

    DOME tesisi, geçmişte Experimental Breeder Reactor-II (EBR-II) olarak bilinen ve 1964-1994 yılları arasında çalışan nükleer reaktörün muhafaza yapısı üzerine kuruldu. Bu eski tesis, zamanında sodyum soğutmalı reaktör teknolojisinin test edilmesi ve yeni yakıt türlerinin denenmesi için kullanılıyordu.

    EBR-II’nin büyük bölümü yıllar içinde sökülse de sağlam kalan ana yapı korunarak yeni bir amaca uyarlandı. Böylece mevcut beton ve çelik yapı, modern mikroreaktör deneyleri için güvenli bir test alanına dönüştürülmüş oldu.

    DOME, yaklaşık 30 metre yüksekliğe ve 24 metre genişliğe sahip dev bir kubbe yapı içinde faaliyet gösteriyor. Bu yapı, deneysel reaktörlerin güvenli şekilde çalıştırılmasına ve ortaya çıkan verilerin detaylı biçimde ölçülmesine imkan tanıyor.

    Benzeri yok

    ABD Enerji Bakanlığı’na göre DOME’un en önemli özelliği dünyada yakıtlı mikroreaktör deneylerini desteklemek için özel olarak tasarlanmış tek test merkezi olması. Tesiste yapılan deneylerde reaktörler, 20 megavat termal güce kadar çıkabiliyor. Bu da küçük ölçekli nükleer sistemlerin gerçek çalışma koşullarına yakın şekilde test edilmesini sağlıyor.

    ABD Enerji Bakanlığı yetkilileri, DOME’un ülkenin gelişmiş nükleer teknolojilerde yeniden güçlü bir konuma gelmesi için stratejik bir rol oynadığını belirtiyor. Yetkililere göre tesis, yeni reaktör tasarımlarının daha hızlı test edilmesini sağlayarak hem geliştirme süresini kısaltıyor hem de maliyet ve riskleri azaltıyor.

    DOME’da ilk yakıtlı deneylerin bu bahar başlaması planlanıyor. İlk program kapsamında Radiant Energy şirketinin geliştirdiği Kaleidos ünitesi yaklaşık bir yıl boyunca test edilecek. Bu çalışma, şirketin 1,2 MWe gücündeki yüksek sıcaklıklı gaz reaktörü tasarımını geliştirmesi için önemli veriler sağlayacak.

    Ayrıca Westinghouse da taşınabilir mikroreaktör konsepti olan eVinci sistemini DOME’da test edecek şirketler arasında yer alıyor.

    Mikroreaktörler, geleneksel nükleer santrallere kıyasla çok daha küçük ölçekli tasarlanan, genellikle birkaç megavat seviyesinde elektrik veya ısı üretebilen nükleer sistemler olarak biliniyor. Bu reaktörler, özellikle şebekeden uzak alanlar, askeri üsler ve acil enerji ihtiyacı olan bölgeler için alternatif bir çözüm olarak geliştiriliyor. Sistemlerin neredeyse her bileşeni fabrikalarda seri olarak üretilebiliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ihlas pazarlama çalışan yorumları altın maliyet hesaplama laguna 2 en çok tutulan modeli resident evil revelations 2 türkçe yama araba sinyal sesi gelmiyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone (3a)
    Nothing Phone (3a)
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum