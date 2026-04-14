ABD, türünün ilk örneği mikroreaktör test platformunu devreye aldı

Tam Boyutta Gör ABD’nin Idaho Ulusal Laboratuvarı’nda, eski bir nükleer tesisin yeniden değerlendirilmesiyle oluşturulan DOME test merkezi, ilk yakıtlı mikroreaktör deneylerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ulusal Reaktör İnovasyon Merkezi (NRIC) tarafından yürütülen tesis, yeni nesil nükleer reaktörlerin geliştirilmesi ve gerçek koşullarda test edilmesi için kritik bir altyapı sunuyor.

Eski reaktör yapısı modern test merkezine dönüştürüldü

DOME tesisi, geçmişte Experimental Breeder Reactor-II (EBR-II) olarak bilinen ve 1964-1994 yılları arasında çalışan nükleer reaktörün muhafaza yapısı üzerine kuruldu. Bu eski tesis, zamanında sodyum soğutmalı reaktör teknolojisinin test edilmesi ve yeni yakıt türlerinin denenmesi için kullanılıyordu.

EBR-II’nin büyük bölümü yıllar içinde sökülse de sağlam kalan ana yapı korunarak yeni bir amaca uyarlandı. Böylece mevcut beton ve çelik yapı, modern mikroreaktör deneyleri için güvenli bir test alanına dönüştürülmüş oldu.

DOME, yaklaşık 30 metre yüksekliğe ve 24 metre genişliğe sahip dev bir kubbe yapı içinde faaliyet gösteriyor. Bu yapı, deneysel reaktörlerin güvenli şekilde çalıştırılmasına ve ortaya çıkan verilerin detaylı biçimde ölçülmesine imkan tanıyor.

Benzeri yok

Tam Boyutta Gör ABD Enerji Bakanlığı’na göre DOME’un en önemli özelliği dünyada yakıtlı mikroreaktör deneylerini desteklemek için özel olarak tasarlanmış tek test merkezi olması. Tesiste yapılan deneylerde reaktörler, 20 megavat termal güce kadar çıkabiliyor. Bu da küçük ölçekli nükleer sistemlerin gerçek çalışma koşullarına yakın şekilde test edilmesini sağlıyor.

100 yıl dayanabilen katı hal nükleer batarya geliştirildi 2 gün önce eklendi

ABD Enerji Bakanlığı yetkilileri, DOME’un ülkenin gelişmiş nükleer teknolojilerde yeniden güçlü bir konuma gelmesi için stratejik bir rol oynadığını belirtiyor. Yetkililere göre tesis, yeni reaktör tasarımlarının daha hızlı test edilmesini sağlayarak hem geliştirme süresini kısaltıyor hem de maliyet ve riskleri azaltıyor.

DOME’da ilk yakıtlı deneylerin bu bahar başlaması planlanıyor. İlk program kapsamında Radiant Energy şirketinin geliştirdiği Kaleidos ünitesi yaklaşık bir yıl boyunca test edilecek. Bu çalışma, şirketin 1,2 MWe gücündeki yüksek sıcaklıklı gaz reaktörü tasarımını geliştirmesi için önemli veriler sağlayacak.

Ayrıca Westinghouse da taşınabilir mikroreaktör konsepti olan eVinci sistemini DOME’da test edecek şirketler arasında yer alıyor.

Mikroreaktörler, geleneksel nükleer santrallere kıyasla çok daha küçük ölçekli tasarlanan, genellikle birkaç megavat seviyesinde elektrik veya ısı üretebilen nükleer sistemler olarak biliniyor. Bu reaktörler, özellikle şebekeden uzak alanlar, askeri üsler ve acil enerji ihtiyacı olan bölgeler için alternatif bir çözüm olarak geliştiriliyor. Sistemlerin neredeyse her bileşeni fabrikalarda seri olarak üretilebiliyor.

