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    Devrimsel nükleer mikroreaktör için test aşamasına geçiliyor

    Westinghouse’un uzunca bir süre su olmadan çalışabilen devrimsel nükleer mikroreaktörü eVinci için test aşamasına geçiyor. Testlerin 2026’da başlaması hedefleniyor.
    Devrimsel nükleer mikroreaktör için test aşamasına geçiliyor Tam Boyutta Gör
    Westinghouse, geliştirdiği eVinci mikroreaktörü için Kritik Güvenlik Tasarım Raporu’nu (PSDR) ABD Enerji Bakanlığı'nın (DOE) Ulusal Reaktör İnovasyon Merkezi'ne (NRIC) sunduğunu duyurdu. Westinghouse, NRIC’in Idaho Ulusal Laboratuvarı'ndaki (INL) Mikroreaktör Deneyleri Demonstrasyonu (DOME) test sahasında reaktör kurulumuna yönelik bu kilometre taşına ulaşan ilk şirket oldu. Bu vesileyle reaktörün test aşamasına geçilmesinin önü açılıyor.

    Westinghouse için test zamanı

    Bu rapor, Westinghouse’un Ekim 2023'te başlattığı Ön Uç Mühendislik ve Deney Tasarımı (FEEED) sürecinin tamamlandığı anlamına geliyor. eVinci mikroreaktörü, 2026 gibi erken bir tarihte dünyanın ilk mikroreaktör test yatağındaki laboratuvarda test edilmeye başlanabilecek üç tasarımdan birisi olacak.

    Westinghouse eVinci Teknolojileri Başkanı Jon Ball, “FEEED sürecinin tamamlanması, Westinghouse eVinci Mikro Reaktörünün ticari işletmeye alınması için kritik bir adım anlamına geliyor. On yılın sonuna kadar dünya çapında birden fazla eVinci mikroreaktörünün konuşlandırılmasını hedefliyoruz,” dedi.

    Westinghouse, eVinci deneyinin tasarım ve planlamasını tamamlamak için NRIC ile birlikte çalışmaya devam edecek. Şirket ayrıca DOME'da potansiyel kuruluma hazırlık olarak uzun vadeli tedarik kalemlerini güvence altına almaya başlayacak.

    Westinghouse eVinci mikroreaktör

    eVinci adlı yeni mikroreaktörün alametifarikası su olmadan çalışabiliyor olması. Bu avantajı onu suyun kıt olabileceği uzak yerlere ulaşmasının önünü açıyor. Westinghouse bunu, aktif sistemlerde ihtiyaç duyulan bileşen sayısını azaltan "Heat Pipe" teknolojisini kullanarak başardığını iddia ediyor. Şirket ayrıca, operatör müdahalesine gerek kalmadan reaktör çekirdeğinden ısıyı uzaklaştırmak için radyasyon ve konveksiyon ısı transferi modlarını kullanan bir Pasif Isı Giderme Sistemi (PHRS) kullanıyor.

    Devrimsel nükleer mikroreaktör için test aşamasına geçiliyor Tam Boyutta Gör
    eVinci kolayca taşınabilmesinin yanı sıra, mevcut tesislerde minimum kesinti ile kolayca kurulabilecek. Reaktör, rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla da bir araya getirilebilir. Bu tip mikroreaktörler geleneksel lojistik araçlarıyla bir yerden bir yere rahatlıkla taşınabilir. Reaktörden çıkarılan ısı, çalıştığı ortama bağlı olarak bölgesel ısıtma veya endüstriyel uygulamalar için de kullanılabilir. Ayrıca eVinci, yakıt ikmali gerektirmiyor ve yılda 55.000 ton C02 azaltırken 5MWe enerji üretiyor. Reaktörde kullanılan TRISO yakıtı tükendiğinde, mikroreaktör imha edilmek üzere taşınıp yerine bir başkası takılarak tıpkı bir batarya gibi yerinde çalışmaya devam edebiliyor.

    Kanada, bu tür ilk mikro reaktörü inşa etmek için 59 milyon dolar tutarında bir projeyi onayladı. Tesisin 2029 yılına kadar faaliyete geçmesi bekleniyor.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/energy/evinci-milestone-microreactor-ready-for-testing https://info.westinghousenuclear.com/news/westinghouse-submits-preliminary-safety-design-report-to-site-evinci-test-reactor-at-idaho-national-laboratory
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 2 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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