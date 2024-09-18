Devrimsel nükleer mikroreaktör için test aşamasına geçiliyor

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Tam Boyutta Gör Westinghouse, geliştirdiği eVinci mikroreaktörü için Kritik Güvenlik Tasarım Raporu’nu (PSDR) ABD Enerji Bakanlığı'nın (DOE) Ulusal Reaktör İnovasyon Merkezi'ne (NRIC) sunduğunu duyurdu. Westinghouse, NRIC’in Idaho Ulusal Laboratuvarı'ndaki (INL) Mikroreaktör Deneyleri Demonstrasyonu (DOME) test sahasında reaktör kurulumuna yönelik bu kilometre taşına ulaşan ilk şirket oldu. Bu vesileyle reaktörün test aşamasına geçilmesinin önü açılıyor.

Westinghouse için test zamanı

Bu rapor, Westinghouse’un Ekim 2023'te başlattığı Ön Uç Mühendislik ve Deney Tasarımı (FEEED) sürecinin tamamlandığı anlamına geliyor. eVinci mikroreaktörü, 2026 gibi erken bir tarihte dünyanın ilk mikroreaktör test yatağındaki laboratuvarda test edilmeye başlanabilecek üç tasarımdan birisi olacak.

Westinghouse eVinci Teknolojileri Başkanı Jon Ball, “FEEED sürecinin tamamlanması, Westinghouse eVinci Mikro Reaktörünün ticari işletmeye alınması için kritik bir adım anlamına geliyor. On yılın sonuna kadar dünya çapında birden fazla eVinci mikroreaktörünün konuşlandırılmasını hedefliyoruz,” dedi.

Westinghouse, eVinci deneyinin tasarım ve planlamasını tamamlamak için NRIC ile birlikte çalışmaya devam edecek. Şirket ayrıca DOME'da potansiyel kuruluma hazırlık olarak uzun vadeli tedarik kalemlerini güvence altına almaya başlayacak.

Westinghouse eVinci mikroreaktör

eVinci adlı yeni mikroreaktörün alametifarikası su olmadan çalışabiliyor olması. Bu avantajı onu suyun kıt olabileceği uzak yerlere ulaşmasının önünü açıyor. Westinghouse bunu, aktif sistemlerde ihtiyaç duyulan bileşen sayısını azaltan "Heat Pipe" teknolojisini kullanarak başardığını iddia ediyor. Şirket ayrıca, operatör müdahalesine gerek kalmadan reaktör çekirdeğinden ısıyı uzaklaştırmak için radyasyon ve konveksiyon ısı transferi modlarını kullanan bir Pasif Isı Giderme Sistemi (PHRS) kullanıyor.

Tam Boyutta Gör eVinci kolayca taşınabilmesinin yanı sıra, mevcut tesislerde minimum kesinti ile kolayca kurulabilecek. Reaktör, rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla da bir araya getirilebilir. Bu tip mikroreaktörler geleneksel lojistik araçlarıyla bir yerden bir yere rahatlıkla taşınabilir. Reaktörden çıkarılan ısı, çalıştığı ortama bağlı olarak bölgesel ısıtma veya endüstriyel uygulamalar için de kullanılabilir. Ayrıca eVinci, yakıt ikmali gerektirmiyor ve yılda 55.000 ton C02 azaltırken 5MWe enerji üretiyor. Reaktörde kullanılan TRISO yakıtı tükendiğinde, mikroreaktör imha edilmek üzere taşınıp yerine bir başkası takılarak tıpkı bir batarya gibi yerinde çalışmaya devam edebiliyor.

Kanada, bu tür ilk mikro reaktörü inşa etmek için 59 milyon dolar tutarında bir projeyi onayladı. Tesisin 2029 yılına kadar faaliyete geçmesi bekleniyor.

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