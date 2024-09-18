Devrimsel nükleer mikroreaktör için test aşamasına geçiliyor

Westinghouse için test zamanı
Bu rapor, Westinghouse’un Ekim 2023'te başlattığı Ön Uç Mühendislik ve Deney Tasarımı (FEEED) sürecinin tamamlandığı anlamına geliyor. eVinci mikroreaktörü, 2026 gibi erken bir tarihte dünyanın ilk mikroreaktör test yatağındaki laboratuvarda test edilmeye başlanabilecek üç tasarımdan birisi olacak.
Westinghouse eVinci Teknolojileri Başkanı Jon Ball, “FEEED sürecinin tamamlanması, Westinghouse eVinci Mikro Reaktörünün ticari işletmeye alınması için kritik bir adım anlamına geliyor. On yılın sonuna kadar dünya çapında birden fazla eVinci mikroreaktörünün konuşlandırılmasını hedefliyoruz,” dedi.
Westinghouse, eVinci deneyinin tasarım ve planlamasını tamamlamak için NRIC ile birlikte çalışmaya devam edecek. Şirket ayrıca DOME'da potansiyel kuruluma hazırlık olarak uzun vadeli tedarik kalemlerini güvence altına almaya başlayacak.
Westinghouse eVinci mikroreaktör
eVinci adlı yeni mikroreaktörün alametifarikası su olmadan çalışabiliyor olması. Bu avantajı onu suyun kıt olabileceği uzak yerlere ulaşmasının önünü açıyor. Westinghouse bunu, aktif sistemlerde ihtiyaç duyulan bileşen sayısını azaltan "Heat Pipe" teknolojisini kullanarak başardığını iddia ediyor. Şirket ayrıca, operatör müdahalesine gerek kalmadan reaktör çekirdeğinden ısıyı uzaklaştırmak için radyasyon ve konveksiyon ısı transferi modlarını kullanan bir Pasif Isı Giderme Sistemi (PHRS) kullanıyor.
Kanada, bu tür ilk mikro reaktörü inşa etmek için 59 milyon dolar tutarında bir projeyi onayladı. Tesisin 2029 yılına kadar faaliyete geçmesi bekleniyor.Kaynakça https://interestingengineering.com/energy/evinci-milestone-microreactor-ready-for-testing https://info.westinghousenuclear.com/news/westinghouse-submits-preliminary-safety-design-report-to-site-evinci-test-reactor-at-idaho-national-laboratory Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...