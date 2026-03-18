OPPO’dan Google Cloud iş birliğiyle "Yapay Zeka İşletim Sistemi" hamlesi

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör OPPO, akıllı telefonlarda yapay zekayı sadece bir özellik olmaktan çıkarıp işletim sisteminin merkezi haline getiren yeni vizyonu için Google ile iş birliği yaptı. OPPO ve Google Cloud iş birliği ile yeni nesil Yapay Zeka İşletim Sistemi (AIOS) vizyonu hayata geçiriliyor.

Pekin’de düzenlenen Google Cloud Export Summit etkinliğinde yapılan duyuruda yeni nesil Yapay Zeka İşletim Sistemi’nin “Simbiyotik Hafıza (Memory Symbiosis)” ve “Gizlilik Koruması (Privacy Protection)” odaklı yaklaşım benimseyeceği açıklandı.

Tam Boyutta Gör Bu iş birliği; akıllı telefon deneyimini daha kişisel, güvenli ve sezgisel bir seviyeye taşıyacak yeni nesil AIOS vizyonunun önemli bir kilometre taşı olarak öne çıkıyor. OPPO ve Google Cloud, kullanıcı güvenini temel alan gizlilik odaklı bir altyapı geliştirirken aynı zamanda açık ve iş birliğine dayalı bir yapay zeka ekosisteminin büyümesini de desteklemeyi amaçlıyor.

OPPO, Türkiye dahil olmak üzere dünya çapında tüm kullanıcılara metin, görsel ve sesli etkileşimlerden elde edilen bilgileri organize eden bir “ikinci beyin” görevi gören AI Zihin Alanı’nı sunacak. Google Gemini teknolojisiyle geliştirilen bu sistem, OPPO cihazlarında saklanan verileri kullanarak kullanıcılara kişiselleştirilmiş yanıtlar sunmayı hedefliyor.

Tam Boyutta Gör Bilgiye erişimi kolaylaştırmak için geliştirilen AI Arama, gelişmiş doğal dil anlama yetenekleri sayesinde kullanıcıların günlük konuşma diliyle farklı uygulamalar arasında arama yapmasına olanak tanıyor. AI Öneri de cihaz üzerindeki bağlamsal veriler ile kullanıcı hafızasını bir araya getirerek dinamik bir kullanıcı profili oluşturuyor ve ihtiyaçlara yönelik proaktif öneriler sunuyor.

OPPO’nun AI stratejisi, cihaz içi işlem gücü, gelişmiş algılama sistemleri ve açık ekosistem yaklaşımı üzerine kurulu. Şirket, farklı platformlardaki yapay zeka ajanlarının birlikte çalışabildiği daha geniş bir ekosistem oluşturmayı hedefliyor. Bu kapsamda geliştirilen yeni yapı, gelecekte uygulamalar ve servisler arasında daha akıcı ve bağlantılı bir deneyim sunabilir. OPPO’nun bu yaklaşımı, önümüzdeki dönemde mobil deneyimin nasıl şekilleneceğine dair önemli ipuçları veriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: