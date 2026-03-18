Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OPPO’dan Google Cloud iş birliğiyle "Yapay Zeka İşletim Sistemi" hamlesi

    OPPO, Google Cloud ile iş birliği yaparak “Simbiyotik Hafıza” ve “Gizlilik Koruması” odaklı yeni nesil Yapay Zeka İşletim Sistemi'ni (AIOS) duyurdu. AIOS neler sunuyor?

    OPPO’dan Google Cloud iş birliğiyle 'Yapay Zeka İşletim Sistemi' Tam Boyutta Gör
    OPPO, akıllı telefonlarda yapay zekayı sadece bir özellik olmaktan çıkarıp işletim sisteminin merkezi haline getiren yeni vizyonu için Google ile iş birliği yaptı. OPPO ve Google Cloud iş birliği ile yeni nesil Yapay Zeka İşletim Sistemi (AIOS) vizyonu hayata geçiriliyor.

    Pekin’de düzenlenen Google Cloud Export Summit etkinliğinde yapılan duyuruda yeni nesil Yapay Zeka İşletim Sistemi’nin “Simbiyotik Hafıza (Memory Symbiosis)” ve “Gizlilik Koruması (Privacy Protection)” odaklı yaklaşım benimseyeceği açıklandı.

    OPPO’dan Google Cloud iş birliğiyle 'Yapay Zeka İşletim Sistemi' Tam Boyutta Gör
    Bu iş birliği; akıllı telefon deneyimini daha kişisel, güvenli ve sezgisel bir seviyeye taşıyacak yeni nesil AIOS vizyonunun önemli bir kilometre taşı olarak öne çıkıyor. OPPO ve Google Cloud, kullanıcı güvenini temel alan gizlilik odaklı bir altyapı geliştirirken aynı zamanda açık ve iş birliğine dayalı bir yapay zeka ekosisteminin büyümesini de desteklemeyi amaçlıyor.

    OPPO, Türkiye dahil olmak üzere dünya çapında tüm kullanıcılara metin, görsel ve sesli etkileşimlerden elde edilen bilgileri organize eden bir “ikinci beyin” görevi gören AI Zihin Alanı’nı sunacak. Google Gemini teknolojisiyle geliştirilen bu sistem, OPPO cihazlarında saklanan verileri kullanarak kullanıcılara kişiselleştirilmiş yanıtlar sunmayı hedefliyor.

    OPPO’dan Google Cloud iş birliğiyle 'Yapay Zeka İşletim Sistemi' Tam Boyutta Gör
    Bilgiye erişimi kolaylaştırmak için geliştirilen AI Arama, gelişmiş doğal dil anlama yetenekleri sayesinde kullanıcıların günlük konuşma diliyle farklı uygulamalar arasında arama yapmasına olanak tanıyor. AI Öneri de cihaz üzerindeki bağlamsal veriler ile kullanıcı hafızasını bir araya getirerek dinamik bir kullanıcı profili oluşturuyor ve ihtiyaçlara yönelik proaktif öneriler sunuyor.

    OPPO’nun AI stratejisi, cihaz içi işlem gücü, gelişmiş algılama sistemleri ve açık ekosistem yaklaşımı üzerine kurulu. Şirket, farklı platformlardaki yapay zeka ajanlarının birlikte çalışabildiği daha geniş bir ekosistem oluşturmayı hedefliyor. Bu kapsamda geliştirilen yeni yapı, gelecekte uygulamalar ve servisler arasında daha akıcı ve bağlantılı bir deneyim sunabilir. OPPO’nun bu yaklaşımı, önümüzdeki dönemde mobil deneyimin nasıl şekilleneceğine dair önemli ipuçları veriyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Profil resmi
    rfve 4 gün önce

    Türkiyede gelmez malsesef gelse bile 1,2m den aşağı sattırmazlar. Bize ucuz araba haram çünkü [resim]

    Profil resmi
    Emin Oral 5 gün önce

    Hafif araç çitlenbik gibi, ne yalan söyleyeyim araç çok hoşuma gitti, şehir içinde ideal bir araç

    E
    erhanakansel 1 hafta önce

    bence pastadan ciddi bir pay alabilir

    Profil resmi
    maligezgin 1 hafta önce

    hiç fena değil evin 2. arabası olur

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    fenerbahçe forvetleri son 10 yıl akbay renault güvenilir mi ankara gece açık kafeler direksiyon sınavına istediğim zaman girebilirmiyim mini uydu alıcısı gözü çalışmıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    POCO F7
    POCO F7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Chuwi GemiBook Plus
    Chuwi GemiBook Plus
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum