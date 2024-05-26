Dünyanın en büyük basınçlı hava enerji depolama sistemi devreye girdi

Basınçlı hava enerji depolama (CAES) nedir?
Bilmeyenler için basınçlı hava enerji depolama sistemi (CAES), fazla elektrik enerjisini depolayarak daha sonra ihtiyaç duyulduğunda geri kazanmak için kullanılan bir enerji depolama teknolojisidir.
Bu sistemler, hava kompresörleri yardımıyla havayı yüksek basınç altında yeraltı mağaralarında (çoğunlukla yerin 500-800 m derinliğindeki eski tuz mağarası, maden ocakları ve büyük mağaralarda) veya özel olarak tasarlanmış tanklarda depoluyor. Depolama sırasında, elektrik enerjisi kompresörleri çalıştırmak için kullanılıyor. Gerektiğinde ise, basınçlı hava türbinleri çalıştırarak elektrik enerjisine geri dönüştürülüyor. CAES sistemleri, güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından gelen veya şebekeye verilmeyen elektriğin depolanması için alternatif bir uygulama konumunda.
Çin, en büyüğünü inşa etti
Aktarılanlara göre 207,8 milyon dolarlık tesis 300 MW/1.800 MWh enerji depolama kapasitesine sahip ve yaklaşık 100.000 m2'lik bir alanı kaplıyor. Firmaya göre altı saate kadar kesintisiz güç sağlayabilen tesis, en yoğun tüketim dönemlerinde 200.000 ila 300.000 arasında eve elektrik sağlayabiliyor. Bununla birlikte istasyon, 1.000 metre derinliğe kadar ulaşan kuyulara sahip bir yeraltı tuz mağarasında yer alıyor.
Çin’deki uygulamaya dönecek olursa, tesisin yıllık elektrik üretiminin 600 TWh olacağı ve standart kömür tüketiminde yaklaşık 189.000 ton tasarruf sağlayacağı tahmin ediliyor. Ek olarak tesisin karbondioksit emisyonlarını yılda yaklaşık 490.000 ton azaltacağı bildiriliyor. Ayrıca projenin yaklaşık 7 yılda kendisini amorti edeceğinin de altı çiziliyor.Kaynakça https://www.pv-magazine.com/2024/05/16/worlds-largest-compressed-air-energy-storage-project-comes-online-in-china/ https://tr.wikipedia.org/wiki/Tuz_G%C3%B6l%C3%BC_Do%C4%9Falgaz_Deposu Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.