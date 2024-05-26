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    Dünyanın en büyük basınçlı hava enerji depolama sistemi devreye girdi

    Çin'de dünyanın en büyük basınçlı hava enerji depolama sistemi devreye alındı. Birkaç yüz milyon dolara mal olan projeye, dev kapasite için bir yeraltı tuz mağarası kullanıyor.
    En büyük basınçlı hava enerji depolama sistemi devreye girdi Tam Boyutta Gör
    Çin’in en önemli basınçlı hava enerji geliştiricilerinden Zhongchu Guoneng Technology Co. (ZCGN), kısa bir süre önce 300 MW'lık basınçlı hava enerji depolama (CAES) tesisinin inşaatını tamamladı. Şirket, depolama tesisinin bugüne kadar dünyanın en büyük CAES sistemi olduğunun altını çizdi.

    Basınçlı hava enerji depolama (CAES) nedir?

    Bilmeyenler için basınçlı hava enerji depolama sistemi (CAES), fazla elektrik enerjisini depolayarak daha sonra ihtiyaç duyulduğunda geri kazanmak için kullanılan bir enerji depolama teknolojisidir.

    Bu sistemler, hava kompresörleri yardımıyla havayı yüksek basınç altında yeraltı mağaralarında (çoğunlukla yerin 500-800 m derinliğindeki eski tuz mağarası, maden ocakları ve büyük mağaralarda) veya özel olarak tasarlanmış tanklarda depoluyor. Depolama sırasında, elektrik enerjisi kompresörleri çalıştırmak için kullanılıyor. Gerektiğinde ise, basınçlı hava türbinleri çalıştırarak elektrik enerjisine geri dönüştürülüyor. CAES sistemleri, güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından gelen veya şebekeye verilmeyen elektriğin depolanması için alternatif bir uygulama konumunda.

    Çin, en büyüğünü inşa etti

    En büyük basınçlı hava enerji depolama sistemi devreye girdi Tam Boyutta Gör
    Çinli ZCGN tarafından inşa edilen 300 MW'lık CAES tesisi dünyanın en büyüğü olma özelliğini taşıyor. Bundan önceki rekor ise 2022'de devreye alınan ve yine Çin’de olan 100 MW'lık bir projeydi. Öte yandan yeni kurulan tesisin 100 MW'lık projeden yüzde 30 daha ucuz olduğu ve genel verimliliğinin yüzde 72 olduğu belirtiliyor.

    Aktarılanlara göre 207,8 milyon dolarlık tesis 300 MW/1.800 MWh enerji depolama kapasitesine sahip ve yaklaşık 100.000 m2'lik bir alanı kaplıyor. Firmaya göre altı saate kadar kesintisiz güç sağlayabilen tesis, en yoğun tüketim dönemlerinde 200.000 ila 300.000 arasında eve elektrik sağlayabiliyor. Bununla birlikte istasyon, 1.000 metre derinliğe kadar ulaşan kuyulara sahip bir yeraltı tuz mağarasında yer alıyor.

    En büyük basınçlı hava enerji depolama sistemi devreye girdi Tam Boyutta Gör
    Türkiye’deki Tuz Gölü'nün altında bulunan tuz blokları bu tür tesisler için kullanılabilir. Bu bloklar halihazırda Rusya ve İran'dan alınan doğalgazın depolanmasında kullanılıyor. Buralarda 1 milyar m³ doğalgaz kapasiteli, 12 suni tuz mağarası yaklaşık 10 yıl önce inşa edilmeye başlanmıştı. Yüzeyin 1.100 m ile 1.400 m derinlerinde doğalgazı depolamak için ilk faaliyetler 2017’de başlamıştı. Benzer bir yaklaşım CAES sistemleri için de yapılabilir.

    Çin’deki uygulamaya dönecek olursa, tesisin yıllık elektrik üretiminin 600 TWh olacağı ve standart kömür tüketiminde yaklaşık 189.000 ton tasarruf sağlayacağı tahmin ediliyor. Ek olarak tesisin karbondioksit emisyonlarını yılda yaklaşık 490.000 ton azaltacağı bildiriliyor. Ayrıca projenin yaklaşık 7 yılda kendisini amorti edeceğinin de altı çiziliyor.

    Kaynakça https://www.pv-magazine.com/2024/05/16/worlds-largest-compressed-air-energy-storage-project-comes-online-in-china/ https://tr.wikipedia.org/wiki/Tuz_G%C3%B6l%C3%BC_Do%C4%9Falgaz_Deposu
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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