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    Nvidia, Ampere’yi GTC’de duyurabilir

    GPU devi Nvidia’nın son zamanlarda daha fazla sızıntısını paylaşmaya başladığımız Ampere mimarisi yakın bir zamanda duyurulabilir.
    1 hf.
    1,8b
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Nvidia, Ampere’yi GTC’de duyurabilir
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    Yeşil ekip hali hazırdaki Turing mimarisiyle GPU pazarında elini güçlü tutmaya devam ediyor. Bir süredir haberlerini paylaştığımız Ampere görünüşe göre tahmin edilenden de yakın olabilir.

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    Önümüzdeki mart ayına işaret ediliyor

    Sağlam bir kaynağa dayandırılmayan bilgi, bazı analistlerin önümüzdeki 9 ay içerisinde 7 nm GPU’larını tanıtacağını öne sürerek Nvidia hisselerine yatırım yapmayı tavsiye etmesinden geliyor.

    Bir başka kaynağa göre ise mart ayında tanıtılacak modeller hazirandan önce raflardaki yerini almayacak. Diğer taraftan firmanın CEO’sunun geçtiğimiz aylarda 7 nm nodundan çıkacak çözümlerinin geleceğini belirttiğini de hatırlatalım.

    Ayrıca Bkz. "22 çekirdekli Intel Core i9-10990XE işlemcisi geliyor"

    Ampere hakkında henüz net bir detay bulunmasa da yeni kartların 7 nm üretim tekniğinden geçmesi bekleniyor. Diğer taraftan kartlar gerek üretim aşamasındaki iyileştirmeler gerekse de mimarisel alanda geliştirmeler sayesinde %50 performans artışını güç tüketimi alanında Turing’in yarısını tüketerek sunacağı bilgisi paylaşılmıştı.



    https://www.guru3d.com/news-story/nvidia-to-announce-ampere-at-gtc-in-2020.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Hakimutata Insane 1 hf. en beğenilen
    %50 artışmı,artist ne arar la pazarda dirlerse alirik.
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    No Way Out 5 gün
    Umarım maxwel den pascala geçiş gibi olur yani 1060 6gb=980 1070=980 ti gibi bir sıçrama görebiliriz. Zaten rtx ayağına fiyatları şişirdiler bare performans yükselsin.
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    ilkerinanç 5 gün
    Yüzde 50 mevzusu bence ray tracing muhabbeti için.
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    scutaro 5 gün
    28nm Maxwell 16nm Pascal geçisi kadar performans artışı sunsa büyük başarıdır, mimari yapıda radikal değişiklikler olmazsa %50 p/w ile artış hayal olur bence.
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    forvet09 5 gün
    65w TDP li 1660ti performansı fena olmaz.
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    TheNewAtilla 5 gün
    %50 performans artışı pek inandırıcı gelmiyor. Eğer yalan değilse iyi bir fiyatlandırma da olursa nvidiaya dönüş yaparım
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    mamad 5 gün TheNewAtilla
    Neden ki? 12nm'den 7nm'ye geçiliyor. Ciddi bir sıçrama. Hem de 7nm'de verimlilik de baya gelişmiş durumda. Yüksek saat hızlarıyla %50 çok rahat yakalanır. 14nm'nin kopyası sayılan 12nm'ye bile yığınla özellik ve +%35 performans sığdırdı adamlar. Gpuları büyütecek yeni donanımsal özellikler eklenmezse, %50 ifadesi oldukça mütevazi kalıyor bile diyebiliriz. Ha tabi ilk adımda o %50'yi sunmayabilirler de. Çünkü 7nm daha çoook uzun yıllar güncel üretim tekniği olarak yoluna devam edecek.

    Bir de Maxwell'e geçişte olduğu gibi performans artışını çok kısıtlı tutup gpuları küçültmeyi de seçebilirler. Şuan orta sınıf diyebileceğimiz tu106 gpusu bile 445mm2 boyutunda.
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    sosisvesalam 1 hf.
    tahminim 2-3 tane oyun ve programda %50 performans artışı vardır. genel olarak %50 performans artışı varsa çok güzel olur üstelik güç tüketimini düşürerek bunu yaparlarsa.
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    Hakimutata Insane 1 hf. en beğenilen
    %50 artışmı,artist ne arar la pazarda dirlerse alirik.
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    Cpt. MacMillan 1 hf.
    Yeni mimari yeni kartlar bakalım performans nasıl olacak.
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    12 Angry Men 1 hf.
    %50 performans artışı çok iyi, eğer doğruysa.
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    Virinom 1 hf. 12 Angry Men
    Elbette çok iyi ancak olaya %50 değil %25 olarak bakmak lazım. 1 nesili atlayıp 2 yıl sonra çıkartmış olacaklar.
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