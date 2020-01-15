Nvidia, Ampere’yi GTC’de duyurabilir

Yeşil ekip hali hazırdaki Turing mimarisiyle GPU pazarında elini güçlü tutmaya devam ediyor. Bir süredir haberlerini paylaştığımız Ampere görünüşe göre tahmin edilenden de yakın olabilir.İlginizi Çekebilir Nvidia GTC 2019’da 7 nm Ampere GPU’sunu duyurabilir
Önümüzdeki mart ayına işaret ediliyor
Sağlam bir kaynağa dayandırılmayan bilgi, bazı analistlerin önümüzdeki 9 ay içerisinde 7 nm GPU’larını tanıtacağını öne sürerek Nvidia hisselerine yatırım yapmayı tavsiye etmesinden geliyor.
Bir başka kaynağa göre ise mart ayında tanıtılacak modeller hazirandan önce raflardaki yerini almayacak. Diğer taraftan firmanın CEO’sunun geçtiğimiz aylarda 7 nm nodundan çıkacak çözümlerinin geleceğini belirttiğini de hatırlatalım.
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Ampere hakkında henüz net bir detay bulunmasa da yeni kartların 7 nm üretim tekniğinden geçmesi bekleniyor. Diğer taraftan kartlar gerek üretim aşamasındaki iyileştirmeler gerekse de mimarisel alanda geliştirmeler sayesinde %50 performans artışını güç tüketimi alanında Turing’in yarısını tüketerek sunacağı bilgisi paylaşılmıştı.
https://www.guru3d.com/news-story/nvidia-to-announce-ampere-at-gtc-in-2020.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bir de Maxwell'e geçişte olduğu gibi performans artışını çok kısıtlı tutup gpuları küçültmeyi de seçebilirler. Şuan orta sınıf diyebileceğimiz tu106 gpusu bile 445mm2 boyutunda.
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