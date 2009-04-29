Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nvidia, ATi HD 4770'e karşı GeForce GTS 250'yi konumlandırıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
21,9b
1
35
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Nvidia, ATi HD 4770'e karşı GeForce GTS 250'yi konumlandırıyor
Tam Boyutta Gör

Endüstrinin 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk ekran kartı olarak dikkatleri üzerine çeken Radeon 4770 modelini pazara sunan AMD-ATi'nin bu girişimine Nvidia'nın nasıl bir yanıt vereceği şimdiden merak konusu olmaya başladı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı ekran kartlarını Mayıs sonu gibi kullanıma sunabileceği belirtilen Nvidia, GeForce 9800GT'ye karşı konumlandırılan ve daha yüksek performans sunduğu belirtilen Radeon HD 4770 için GeForce GTS 250'yi öne çıkartacak.

Karateristik özellikleri ve performans değerleri ile Radeon HD 4850'nin hemen altında pozisyon alan ve yüksek hız aşırtma potansiyeli ile dikkat çekecek gibi görünen Radeon HD 4770, 512MB GDDR5 bellek kullanımı ve 640x paralel işlem birimi gibi teknik detaylarıyla öne çıkmayı başarmıştı. 99$ seviyesinden pazara sunulan yeni modele karşı Nvidia, bir miktar daha pahalı olan ancak yakın zamanda fiyatında indirime gidilmesi de kuvvetle muhtemel görünen GeForce GTS 250 modelini daha etkin kullanacak gibi görünüyor.

Bilindiği üzere GeForce GTS 250, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G92b GPU'sunu kullanıyor ve genel hatları itibariyle GeForce 9800GTX+'ın yeniden isimlendirilmiş versiyonu olarak değerlendiriliyor. Avrupa'da 114 Avro seviyesinden listelerde yer alan GeForce GTS 250, güncel fiyatlandırma itibariyle Radeon HD 4770 modelinden 15 Avro daha pahalı görünüyor. Tabii belirttiğimiz gibi yapılacak olası bir fiyat indirimiyle, 100$ seviyesinde üreticiler arası mücadelede tansiyon yeniden yükselebilir.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ahmet200 10 yıl
piyasaya çıkmış hd 4770 125 dolar buyurun bakın





gigatek.com.tr/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Dominic_Toretto_ 10 yıl
DH Video incelemesine bakın
Orada güç tüketim değerleri de gösteriliyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 10 yıl
atide olmasa bu fiyatlar hiç düşmicekti....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
altanelk 10 yıl
pardon arkadaşlar tom's hardware de incelemesi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Chris Brown 10 yıl
pclabs yada toms un testine güvenilmez demiyorum ama , Kartı alıp kendi test eden bi kullanıcıdan yorum almak ve onun degerlerini görmek beni daha fazla tatmin ediyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
altanelk 10 yıl
test var arkadaşım pc labs ta inceleyebilirsin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XivA 10 yıl
40nm ye düşüp ddr5 kullanıp 640 işlme biri mi isim değiştirmek mi oluyor. yaw güldürmeyin dünyanın ilk 40nm ekran kartı. nm si bile aynı değilken ısıtma mı oluyor. o zaman yapacaksın kendin bir kart dünyanın en büyük iki gpu devine laf etmeyeceksin. gelsinde görelim bakalım şu vga işinden anlamayan intelin bilmem kaç çekirdekli gpu+cpu su!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
altanelk 10 yıl
evet aynı Reanimate arkadaşım 9800gtx+ la hd 4770 in güç tüketimi aynı 9800gtx+ 160watt hd 4770 80watt hehehe nerdeyse yarı yarıya güç tüketimleri :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emre350z 10 yıl
NikeNeGerek +1
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mars Portakalı 10 yıl
testleri bekliyoruz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 10 yıl
G92 yine ölmemiş... Ayrıca RV770'in dolu reklamı yapıldı, birçok anakartta CF desteği var, güç tüketimi az, 40 nm... Pek satmayacaktır bu kart...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gezgin 10 yıl
Bu 4770 düşündüğümden daha fazla ortalığı toza dumana kattı

Aslan nvidia gts250 yi 99$a düşür kaplan ati 4890ı 130$ düşür
Verelim gazı verelim gazı en karlı biz çıkıyoz


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KANUNI61 10 yıl
pişirip pişirip sunuyorlar hala yaw helal olsun diyelim alan var demekki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
21918 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
amd, geforce ve
2 etiket daha radeon Ekran Kartı
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Grand Theft Auto: Chinatown Wars 10 yıl MSI X-Slim X340 Lansmanı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim