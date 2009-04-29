Nvidia, ATi HD 4770'e karşı GeForce GTS 250'yi konumlandırıyor

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Endüstrinin 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk ekran kartı olarak dikkatleri üzerine çeken Radeon 4770 modelini pazara sunan AMD-ATi'nin bu girişimine Nvidia'nın nasıl bir yanıt vereceği şimdiden merak konusu olmaya başladı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı ekran kartlarını Mayıs sonu gibi kullanıma sunabileceği belirtilen Nvidia, GeForce 9800GT'ye karşı konumlandırılan ve daha yüksek performans sunduğu belirtilen Radeon HD 4770 için GeForce GTS 250'yi öne çıkartacak.

Karateristik özellikleri ve performans değerleri ile Radeon HD 4850'nin hemen altında pozisyon alan ve yüksek hız aşırtma potansiyeli ile dikkat çekecek gibi görünen Radeon HD 4770, 512MB GDDR5 bellek kullanımı ve 640x paralel işlem birimi gibi teknik detaylarıyla öne çıkmayı başarmıştı. 99$ seviyesinden pazara sunulan yeni modele karşı Nvidia, bir miktar daha pahalı olan ancak yakın zamanda fiyatında indirime gidilmesi de kuvvetle muhtemel görünen GeForce GTS 250 modelini daha etkin kullanacak gibi görünüyor.

Bilindiği üzere GeForce GTS 250, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G92b GPU'sunu kullanıyor ve genel hatları itibariyle GeForce 9800GTX+'ın yeniden isimlendirilmiş versiyonu olarak değerlendiriliyor. Avrupa'da 114 Avro seviyesinden listelerde yer alan GeForce GTS 250, güncel fiyatlandırma itibariyle Radeon HD 4770 modelinden 15 Avro daha pahalı görünüyor. Tabii belirttiğimiz gibi yapılacak olası bir fiyat indirimiyle, 100$ seviyesinde üreticiler arası mücadelede tansiyon yeniden yükselebilir.