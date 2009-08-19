Nvidia: DirectX Compute ile Windows 7 altında daha etkin GPU kullanımı

22 Ekim'de lanse edilecek Windows 7 işletim sistemi donanım üreticileri tarafından da merakla bekleniyor. DirectX 11 gibi önemli yenilikleri beraberinde getirecek olan yeni işletim sistemi için ekran kartı üreticilerinin çalışmaları da devam ediyor. Nvidia tarafından hazırlanan bazı dökümanlara göre Windows 7 ile gelecek DirectX Compute özelliği ile GPU'lar çok daha etkin kullanılabilecek.
DirectX Compute özelliği ile DirectX 10 ve sonrası için hazırlanan GPU'ların yüksek işlem gücü, özellikle video uygulamaları başta olmak üzere oyunlar haricindeki alanlarda da kullanılarak bilgisayar deneyiminin arttırılması ve uygulamalarda performans artışı sağlanması hedefleniyor. Nvidia'ya göre DirectX Compute özelliği ile birlikte GPU odaklı çalışmada 20 kata varan performans artışı sağlanabilecek.
Cyberlink PowerDirector, MotionDSP vReveal ve Badaboom gibi video uygulamalarında oluşması beklenen bu fark Windows 7 ile birlikte daha da hissedilebilir olacak. Zira DirectX Compute özelliğinin Windıws 7 ile birlikte geleceği ve ayrıca hem DirectX 11 hem de DirectX 10 destekli GPU'lar ile kullanılabileceği bu sayede GPU'nun Windows ortamında daha fazla önem kazanacağının altı çiziliyor.
Tüm bu gelişmelere ek olarak Nvidia, SLI teknolojisinin Windows 7 altında Windows XP'ye kıyasla %10 daha hızlı çalışacağını ifade ediyor.
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Yani: Bu CUDA teknolojisine Vatan Bilgisayar'ın uçuk fiyatlarını da ekleyip o kadar para verirsem, evimden bile kovulurum.
Ah şu kapital dünya...
1- Tek ekran kartında performans artışı sözü varmı YOK. Ne hikmetse sli da performans artışı var. HADİ LEEEN ORDAN
2- GPU windows için daha önemli olacakmış.NE OLDU AMD NİN İÇİNDE KENDİ GPU SUNU BARINDIRAN İŞLEMCİ PROJESİ KORKUTTUMU.
:))
gayette stabil çalışıyo bence.
DX11 ne olacak göreceğiz bana daha çok medya kısmı daha ağırmış gibi geliyor grafik desteği ise hemen hemn DX10 gibi olacak sanırım...
Sonrasında bir şok yaşadı microdoze.
Windows 7'yi çok hızlı bir biçimde geciktirmeden biraz daha itinalı yaptı.
SP2 sonrasında çok güzel bir sistem olacak bence Windows 7...