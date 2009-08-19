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Nvidia: DirectX Compute ile Windows 7 altında daha etkin GPU kullanımı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia: DirectX Compute ile Windows 7 altında daha etkin GPU kullanımı
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22 Ekim'de lanse edilecek Windows 7 işletim sistemi donanım üreticileri tarafından da merakla bekleniyor. DirectX 11 gibi önemli yenilikleri beraberinde getirecek olan yeni işletim sistemi için ekran kartı üreticilerinin çalışmaları da devam ediyor. Nvidia tarafından hazırlanan bazı dökümanlara göre Windows 7 ile gelecek DirectX Compute özelliği ile GPU'lar çok daha etkin kullanılabilecek.

DirectX Compute özelliği ile DirectX 10 ve sonrası için hazırlanan GPU'ların yüksek işlem gücü, özellikle video uygulamaları başta olmak üzere oyunlar haricindeki alanlarda da kullanılarak bilgisayar deneyiminin arttırılması ve uygulamalarda performans artışı sağlanması hedefleniyor. Nvidia'ya göre DirectX Compute özelliği ile birlikte GPU odaklı çalışmada 20 kata varan performans artışı sağlanabilecek.

Cyberlink PowerDirector, MotionDSP vReveal ve Badaboom gibi video uygulamalarında oluşması beklenen bu fark Windows 7 ile birlikte daha da hissedilebilir olacak. Zira DirectX Compute özelliğinin Windıws 7 ile birlikte geleceği ve ayrıca hem DirectX 11 hem de DirectX 10 destekli GPU'lar ile kullanılabileceği bu sayede GPU'nun Windows ortamında daha fazla önem kazanacağının altı çiziliyor.

Tüm bu gelişmelere ek olarak Nvidia, SLI teknolojisinin Windows 7 altında Windows XP'ye kıyasla %10 daha hızlı çalışacağını ifade ediyor.

Nvidia: DirectX Compute ile Windows 7 altında daha etkin GPU kullanımı
Tam Boyutta Gör

Nvidia: DirectX Compute ile Windows 7 altında daha etkin GPU kullanımı
Tam Boyutta Gör

Nvidia: DirectX Compute ile Windows 7 altında daha etkin GPU kullanımı
Tam Boyutta Gör

Nvidia: DirectX Compute ile Windows 7 altında daha etkin GPU kullanımı
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resler 10 yıl
Sadece nvida ya özel bir durummuş bigi algıladım yazıda. Fakat bildiğim kadarıyla DX10 ve üzerini destekleyen bütün GPU larla çalışacak. (AMD-ATI, nvidia, S3)
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shaq t 10 yıl
En son garfik çok komik xp ile karşılaştırıp % 10 daha hızlı sli performansı deniyor vay vistanın başına gelenler
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spaydix 10 yıl
vista ultimate 64 bit kurup kötü diyenler kötünün ne demek olduğunu bilmiyorlar herhalde 10 numara işletim sistemi vista sistemi yetersiz olanlar kötülemesin lütfen vistayı ben kullanıyorum cokta memnunum
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Tolgá 10 yıl
vista sp2 ile adam oldu ama artık win 7 zamanı..
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sadtneverdie 10 yıl
@Teacher adamların sürücülerle performans artırdığı yetmiyor birde işletim sistemlerinde mi artıracaklar. Yorum yaparken biraz düşünmek sonra yazmak lazım. Amd hakkında yazdığına şu an çocuklar bile gülüyordur eminim. Haklısın Ms amd den çok korkuyor nede olsa MS un en büyük rakibi amd değil mi? töbe töbeee
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emrahrasa 10 yıl
Etmesin tek Vatan'ımdan beni dünyada CUDA.
Yani: Bu CUDA teknolojisine Vatan Bilgisayar'ın uçuk fiyatlarını da ekleyip o kadar para verirsem, evimden bile kovulurum.

Ah şu kapital dünya...
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L.o.T.u.S 10 yıl
Tezgahı kurmuşlar yine.
1- Tek ekran kartında performans artışı sözü varmı YOK. Ne hikmetse sli da performans artışı var. HADİ LEEEN ORDAN
2- GPU windows için daha önemli olacakmış.NE OLDU AMD NİN İÇİNDE KENDİ GPU SUNU BARINDIRAN İŞLEMCİ PROJESİ KORKUTTUMU.
:))
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MegaWolt38 10 yıl
vista ultimate 64 bit kullanırsanız kötü diyemezsiniz. vistaya kötü diyenlerin sistemleri kötü önce onu söylesinler.
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blackboard 10 yıl
Vista dan sonra W7 ilaç gibi geldi XP gibi hatta daha da hızlı diyebilirim farklı disklerden bir birlerine kopyalama yaparken saniyede 133mb gördüm 4gb bir video'u yaklaşık 25sn de taşıdı.
gayette stabil çalışıyo bence.
DX11 ne olacak göreceğiz bana daha çok medya kısmı daha ağırmış gibi geliyor grafik desteği ise hemen hemn DX10 gibi olacak sanırım...
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IgorStravinsky 10 yıl
Evet. Vista'ya kimse yavaş filan diyemez şu saatten sonra. Service Pack 2 ile tam bi canavar oldu. Yani vista çok yavaş, çok ram yiyor gibi boş yorumlar yapmayınız
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dstk 10 yıl
Vista' nin kendisi ve yanında gelenler komple bir facia idi zaten. (DX10,IE7 vs. devamı IE8 ile facia devam etmekte. :))
Sonrasında bir şok yaşadı microdoze.
Windows 7'yi çok hızlı bir biçimde geciktirmeden biraz daha itinalı yaptı.
SP2 sonrasında çok güzel bir sistem olacak bence Windows 7...
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fatihcanery 10 yıl
directx11 boş değil,bazıları hala dx10 faciası olacak sansınlar...
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