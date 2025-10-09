Intel Panther Lake işlemciler tanıtıldı: Cougar Cove, Darkmont ve Xe3 GPU bir arada

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Intel, uzun süredir beklenen Panther Lake işlemcilerini sonunda duyurdu. Verimlilik odaklı dizüstü bilgisayarlar için geliştirilen yeni seri, Intel'in 18A üretim sürecinde şekillenen ilk platformu olacak. RibbonFET ve PowerVia teknolojilerini temel alan Panther Lake, Lunar Lake ve Arrow Lake mobil işlemcilerinin devamı niteliğinde olsa da yalnızca taşınabilir sistemleri hedefliyor.

Yeni Panther Lake ailesi üç ana sürümden oluşuyor. En üst modelde 16 çekirdek ve 12 Xe3 grafik çekirdeği bulunurken, orta seviye model 16 çekirdek ve 4 Xe3 çekirdekle geliyor. Giriş seviyesi model ise 8 çekirdek ve 4 Xe3 grafik çekirdeğiyle daha uygun fiyatlı ince ve hafif dizüstülere konumlandırılmış durumda.

Özellik / Model Amiral Gemisi SKU Orta Seviye SKU Giriş Seviyesi SKU Toplam Çekirdek Sayısı 16 çekirdek (4 P + 8 E + 4 LP E) 16 çekirdek (4 P + 8 E + 4 LP E) 8 çekirdek (4 P + 4 LP E) Performans Çekirdeği (P-Core) 4x Cougar Cove 4x Cougar Cove 4x Cougar Cove Verimlilik Çekirdeği (E-Core) 8x Darkmont 8x Darkmont — Düşük Güç E-Çekirdek (LP E-Core) 4x Darkmont LP 4x Darkmont LP 4x Darkmont LP GPU (iGPU) Intel Arc Xe3 (12 Xe Çekirdeği) Intel Arc Xe3 (4 Xe Çekirdeği) Intel Arc Xe3 (4 Xe Çekirdeği) PCIe Hatları 12 hat (8x Gen 4 + 4x Gen 5) 20 hat 20 hat Bellek Desteği LPDDR5x 9.600 MT/s’ye kadar, 96 GB’a kadar DDR5 7.200 MT/s / LPDDR5x 8.533 MT/s DDR5 6.400 MT/s / LPDDR5x 6.800 MT/s Thunderbolt Desteği 4x Thunderbolt 4 4x Thunderbolt 4 4x Thunderbolt 4 Kablosuz Bağlantı Wi-Fi 7 Rev 2 / BT 6.0 Wi-Fi 7 Rev 2 / BT 6.0 Wi-Fi 7 Rev 2 / BT 6.0 Üretim Süreci Intel 18A (RibbonFET + PowerVia) Intel 18A Intel 18A Verimlilik Artışı Arrow Lake'e göre %30 daha az güç tüketimi Arrow Lake'e göre %30 daha az güç tüketimi Arrow Lake'e göre %30 daha az güç tüketimi

Cougar Cove, Darkmont ve Xe3 GPU bir arada

Panther Lake mimarisinin kalbinde yeni Cougar Cove performans çekirdekleri ve Darkmont verimlilik çekirdekleri yer alıyor. Ayrıca, düşük güç tüketimi için özel olarak tasarlanan Darkmont LP çekirdekleri de mevcut. Intel, bu kombinasyon sayesinde Lunar Lake'e kıyasla yüzde 50'nin üzerinde çok çekirdekli performans artışı ve yüzde 30'a varan güç verimliliği sunulduğunu belirtiyor. Tek çekirdek tarafında da Lunar Lake ve Arrow Lake'e göre yüzde 10'a kadar iyileşme söz konusu.

Tam Boyutta Gör Serideki en güçlü 16 çekirdekli model, 4 Cougar Cove P-çekirdeği, 8 Darkmont E-çekirdeği ve 4 Darkmont LP E-çekirdeğinden oluşuyor. 12 Xe3 GPU çekirdeğine sahip bu varyant, Intel'in yeni nesil Arc Celestial mimarisine dayanıyor. Xe3 grafik birimi, önceki Lunar Lake GPU’suna kıyasla yüzde 50'ye kadar daha yüksek grafik performansı ve yapay zekâ destekli iş yüklerinde belirgin bir artış sunacak.

Entegre bellek rafa kalktı

Intel, Panther Lake ile birlikte bellek sisteminde de önemli bir değişikliğe gidiyor. Lunar Lake'teki entegre bellek tasarımı yerine klasik DDR5 ve LPDDR5x modüllerine geri dönülüyor. Bu sayede üreticiler artık farklı bellek kapasitesi ve fiyat aralıklarında daha geniş bir ürün yelpazesi sunabilecek. Üst seviye Panther Lake işlemcisi, 9.600 MT/s hızında LPDDR5x bellek ve 96 GB’a kadar kapasite desteği sunuyor.

Bağlantı tarafında ise PCIe 5.0, dört adede kadar Thunderbolt 4 portu, Wi-Fi 7 Rev 2 ve Bluetooth 6.0 desteği sunulacak. Orta seviye SKU, toplamda 20 PCIe hattı sunarken en güçlü modelde bu sayı 12'ye düşüyor. Giriş seviye varyantta 6.400 MT/s DDR5 ve 6.800 MT/s LPDDR5x bellek desteğiyle enerji tüketimi minimumda tutulmuş.

Intel, Panther Lake'in yalnızca güç verimliliğinde değil, sistem genelinde de ciddi ilerleme kaydettiğini vurguluyor. Şirketin paylaştığı verilere göre, aynı çok çekirdekli performans düzeyinde Panther Lake işlemciler Arrow Lake'e göre yüzde 30 daha az enerji harcıyor. SoC bileşenleri ise Lunar Lake'e göre yüzde 10, Arrow Lake'e göre yüzde 40'a kadar daha düşük güç tüketiyor.

Intel Panther Lake çıkış tarihi

Intel, Panther Lake işlemcilerinin önümüzdeki yılın ortalarında yeni nesil dizüstü bilgisayarlarla birlikte piyasaya çıkacağını duyurdu. Şirket, masaüstü sürümlerin bu jenerasyonda planlanmadığını, Panther Lake'in tamamen mobil odaklı olduğunu doğruladı.

