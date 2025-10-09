AMD hisseleri rekor tırmanışta: Kazanç yüzde 43’e ulaştı

AMD hisselerinde roket etkisi
Hafta başında OpenAI, potansiyel olarak AMD’nin yüzde 10’una sahip olabileceği bir anlaşma imzalamıştı. Bu anlaşma, OpenAI’ın AMD’den milyarlarca dolarlık yapay zeka donanımı satın almasını ve belirli iş birliği hedeflerine ulaşılmasını içeriyor. Bu gelişmenin ardından AMD’nin piyasa değeri 380 milyar dolara yükseldi, önceki gün yüzde 4 artış kaydeden hisseler, pazartesi günü yüzde 24 ile devasa bir sıçrama göstermişti.
AMD CEO’su Lisa Su, anlaşmayı her iki taraf için de “kazan-kazan durumu” olarak nitelendirirken şirketin yapay zeka çiplerinin çok büyük veri merkezlerinde kullanılabilecek kapasitede olduğunu belirtti. Bu, OpenAI ve büyük bulut sağlayıcılarının ihtiyaç duyduğu ölçekli dağıtımlar için çiplerin yeterli olduğuna işaret ediyor.
Nvidia CEO'su Jensen Huang, OpenAI ile AMD arasındaki anlaşmayı değerlendirirken şaşkınlığını dile getirdi. Huang, AMD'nin henüz geliştirilmemiş bir ürün için şirketin yüzde 10'unu paylaşmasını "yaratıcı, benzersiz ve şaşırtıcı" olarak nitelendirirken "zekice" bir hamle yorumunu yaptı.
