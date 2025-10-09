AMD hisseleri rekor tırmanışta: Kazanç yüzde 43’e ulaştı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör AMD, bu hafta başında OpenAI ile imzaladığı büyük ölçekli yapay zeka donanımı anlaşmasının ardından hisselerinde ciddi bir yükseliş yaşamaya devam ediyor. Çarşamba günü hisseler yüzde 11 değer kazanırken, haftalık kazanç şimdiden yüzde 43’e ulaştı ve şirket, Nisan 2016’dan bu yana en yüksek haftalık performansını kaydetmeye hazırlanıyor.

AMD hisselerinde roket etkisi

Hafta başında OpenAI, potansiyel olarak AMD’nin yüzde 10’una sahip olabileceği bir anlaşma imzalamıştı. Bu anlaşma, OpenAI’ın AMD’den milyarlarca dolarlık yapay zeka donanımı satın almasını ve belirli iş birliği hedeflerine ulaşılmasını içeriyor. Bu gelişmenin ardından AMD’nin piyasa değeri 380 milyar dolara yükseldi, önceki gün yüzde 4 artış kaydeden hisseler, pazartesi günü yüzde 24 ile devasa bir sıçrama göstermişti.

OpenAI ile yapılan iş birliği, tarihsel olarak Nvidia ile yakın ilişkiler kurmuş olan şirket için yatırımcı güvenini artırdı ve AMD’nin yapay zeka çipleri pazarında Nvidia’ya rakip olabileceği beklentisini güçlendirdi. Zira anlaşma, AMD’nin gelecek yıl piyasaya çıkacak Instinct MI450 serisi AI GPU çözümüne dayanıyor. Eğer anlaşmanın tüm kademeleri yerine getirilirse AMD’nin değeri 1 trilyon dolar seviyesine yükselebilir.

AMD CEO’su Lisa Su, anlaşmayı her iki taraf için de “kazan-kazan durumu” olarak nitelendirirken şirketin yapay zeka çiplerinin çok büyük veri merkezlerinde kullanılabilecek kapasitede olduğunu belirtti. Bu, OpenAI ve büyük bulut sağlayıcılarının ihtiyaç duyduğu ölçekli dağıtımlar için çiplerin yeterli olduğuna işaret ediyor.

Nvidia CEO’su Jensen Huang, OpenAI ile AMD arasındaki anlaşmayı değerlendirirken şaşkınlığını dile getirdi. Huang, AMD’nin henüz geliştirilmemiş bir ürün için şirketin yüzde 10’unu paylaşmasını “yaratıcı, benzersiz ve şaşırtıcı” olarak nitelendirirken “zekice” bir hamle yorumunu yaptı.

