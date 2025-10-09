Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AMD hisseleri rekor tırmanışta: Kazanç yüzde 43’e ulaştı

    AMD hisseleri, OpenAI ile yapılan dev anlaşmanın ardından haftalık yüzde43 değer kazandı. Şirket, Nisan 2016’dan bu yana en yüksek haftalık performansına doğru ilerliyor.

    AMD hisseleri rekor tırmanışta: Kazanç yüzde 43’e ulaştı Tam Boyutta Gör
    AMD, bu hafta başında OpenAI ile imzaladığı büyük ölçekli yapay zeka donanımı anlaşmasının ardından hisselerinde ciddi bir yükseliş yaşamaya devam ediyor. Çarşamba günü hisseler yüzde 11 değer kazanırken, haftalık kazanç şimdiden yüzde 43’e ulaştı ve şirket, Nisan 2016’dan bu yana en yüksek haftalık performansını kaydetmeye hazırlanıyor.

    AMD hisselerinde roket etkisi

    Hafta başında OpenAI, potansiyel olarak AMD’nin yüzde 10’una sahip olabileceği bir anlaşma imzalamıştı. Bu anlaşma, OpenAI’ın AMD’den milyarlarca dolarlık yapay zeka donanımı satın almasını ve belirli iş birliği hedeflerine ulaşılmasını içeriyor. Bu gelişmenin ardından AMD’nin piyasa değeri 380 milyar dolara yükseldi, önceki gün yüzde 4 artış kaydeden hisseler, pazartesi günü yüzde 24 ile devasa bir sıçrama göstermişti.

    AMD hisseleri rekor tırmanışta: Kazanç yüzde 43’e ulaştı
    OpenAI ile yapılan iş birliği, tarihsel olarak Nvidia ile yakın ilişkiler kurmuş olan şirket için yatırımcı güvenini artırdı ve AMD’nin yapay zeka çipleri pazarında Nvidia’ya rakip olabileceği beklentisini güçlendirdi. Zira anlaşma, AMD’nin gelecek yıl piyasaya çıkacak Instinct MI450 serisi AI GPU çözümüne dayanıyor. Eğer anlaşmanın tüm kademeleri yerine getirilirse AMD’nin değeri 1 trilyon dolar seviyesine yükselebilir.

    AMD CEO’su Lisa Su, anlaşmayı her iki taraf için de “kazan-kazan durumu” olarak nitelendirirken şirketin yapay zeka çiplerinin çok büyük veri merkezlerinde kullanılabilecek kapasitede olduğunu belirtti. Bu, OpenAI ve büyük bulut sağlayıcılarının ihtiyaç duyduğu ölçekli dağıtımlar için çiplerin yeterli olduğuna işaret ediyor.

    Nvidia CEO’su Jensen Huang, OpenAI ile AMD arasındaki anlaşmayı değerlendirirken şaşkınlığını dile getirdi. Huang, AMD’nin henüz geliştirilmemiş bir ürün için şirketin yüzde 10’unu paylaşmasını “yaratıcı, benzersiz ve şaşırtıcı” olarak nitelendirirken “zekice” bir hamle yorumunu yaptı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobili olmaya aday: Dacia Hipster

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    volkswagen caddy 1.6 tdi trendline yorumları arayanın ismi gözükmüyor sadece numara çıkıyor benzine su karışırsa ne olur citroen c4x yakıt tüketimi yorumları kontağı açınca fan çalışıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A17 5G
    Samsung Galaxy A17 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum