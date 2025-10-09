Nvidia CEO’su Huang: “AMD’nin OpenAI hamlesi şaşırtıcı ama zekice”

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Nvidia CEO’su Jensen Huang, AMD’nin OpenAI’a şirketin yüzde 10’una kadar hisse alma hakkı tanıdığı anlaşmaya şaşırdığını söyledi. Huang, bu hamleyi “alışılmadık ama zekice” olarak nitelendirerek AMD’nin henüz bir sonraki büyük çip serisini piyasaya sürmeden böyle bir pay devrine gitmesini “sürpriz” buldu.

AMD’nin anlaşması Huang’i şaşırttı

CNBC’nin Squawk Box programına katılan Huang, iki şirket arasındaki anlaşma için “Sanırım akıllıca bir hareket” ifadesini kullanırken “şirketin yüzde 10'unu vermelerine şaşırdım” dedi.

Diğer yandan AMD ile OpenAI arasında bu hafta açıklanan anlaşma tüm sektörün odağı haline gelmiş durumda. Anlaşma, ChatGPT üreticisinin AMD’den önümüzdeki yıllarda 6 gigawatt’lık Instinct MI450 bilgi işlem gücü satın almasını öngörüyor. Buradaki “gigawatt” ifadesi, çiplerin çalıştırılması için gereken toplam enerji kapasitesini ifade ediyor ve anlaşmanın ölçeğini gözler önüne seriyor. OpenAI’a göre 1 GW bilgi işlem gücünün kurulum maliyeti yaklaşık 50 milyar dolar.

Anlaşma kapsamında OpenAI, AMD’nin 160 milyon hisseye kadar varan pay alım opsiyonuna sahip olacak. Bu hisseler, çiplerin ne kadar devreye alındığına ve AMD’nin borsa performansına bağlı olarak kademeli şekilde hak edilecek. OpenAI tüm opsiyonu kullanırsa AMD’nin en büyük hissedarlarından biri haline gelecek.

Öte yandan bu ortaklık Nvidia’nın yapay zeka yarı iletken pazarındaki liderliğine meydan okuma girişimi olarak görülüyor. Şu anda büyük ölçekli yapay zeka eğitim operasyonlarının çoğu Nvidia’nın donanım ve yazılım yığınlarıyla gerçekleştiriliyor. AMD ise bu farkı daha rekabetçi fiyatlandırma, yüksek bellek bant genişliği ve bulut sistemleriyle sıkı entegrasyon yoluyla kapatmayı hedefliyor.

Öte yandan Nvidia, AMD’den birkaç hafta önce OpenAI’a 100 milyar dolarlık yatırım yapmış OpenAI, 10 GW’lık bir kapasiteyi devreye alacağını aktarmıştı. Bu da yaklaşık 4 ila 5 milyon GPU’ya eşdeğer bir kapasite anlamına geliyor.

