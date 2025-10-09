Giriş
    Nvidia CEO’su Huang: “AMD’nin OpenAI hamlesi şaşırtıcı ama zekice”

    Nvidia CEO’su Jensen Huang, AMD’nin OpenAI’ye yüzde 10 hisse opsiyonu tanıyan anlaşmasını “şaşırtıcı ama zekice” diye niteledi. Anlaşma, 6 gigawatt’lık dev bilgi işlem gücü taahhüdü içeriyor.

    Nvidia CEO’su: “AMD’nin OpenAI hamlesi şaşırtıcı ama zekice” Tam Boyutta Gör

    Nvidia CEO’su Jensen Huang, AMD’nin OpenAI’a şirketin yüzde 10’una kadar hisse alma hakkı tanıdığı anlaşmaya şaşırdığını söyledi. Huang, bu hamleyi “alışılmadık ama zekice” olarak nitelendirerek AMD’nin henüz bir sonraki büyük çip serisini piyasaya sürmeden böyle bir pay devrine gitmesini “sürpriz” buldu.

    AMD’nin anlaşması Huang’i şaşırttı

    CNBC’nin Squawk Box programına katılan Huang, iki şirket arasındaki anlaşma için “Sanırım akıllıca bir hareket” ifadesini kullanırken “şirketin yüzde 10'unu vermelerine şaşırdım” dedi.

    Diğer yandan AMD ile OpenAI arasında bu hafta açıklanan anlaşma tüm sektörün odağı haline gelmiş durumda. Anlaşma, ChatGPT üreticisinin AMD’den önümüzdeki yıllarda 6 gigawatt’lık Instinct MI450 bilgi işlem gücü satın almasını öngörüyor. Buradaki “gigawatt” ifadesi, çiplerin çalıştırılması için gereken toplam enerji kapasitesini ifade ediyor ve anlaşmanın ölçeğini gözler önüne seriyor. OpenAI’a göre 1 GW bilgi işlem gücünün kurulum maliyeti yaklaşık 50 milyar dolar.

    Anlaşma kapsamında OpenAI, AMD’nin 160 milyon hisseye kadar varan pay alım opsiyonuna sahip olacak. Bu hisseler, çiplerin ne kadar devreye alındığına ve AMD’nin borsa performansına bağlı olarak kademeli şekilde hak edilecek. OpenAI tüm opsiyonu kullanırsa AMD’nin en büyük hissedarlarından biri haline gelecek.

    Öte yandan bu ortaklık Nvidia’nın yapay zeka yarı iletken pazarındaki liderliğine meydan okuma girişimi olarak görülüyor. Şu anda büyük ölçekli yapay zeka eğitim operasyonlarının çoğu Nvidia’nın donanım ve yazılım yığınlarıyla gerçekleştiriliyor. AMD ise bu farkı daha rekabetçi fiyatlandırma, yüksek bellek bant genişliği ve bulut sistemleriyle sıkı entegrasyon yoluyla kapatmayı hedefliyor.

    Öte yandan Nvidia, AMD’den birkaç hafta önce OpenAI’a 100 milyar dolarlık yatırım yapmış OpenAI, 10 GW’lık bir kapasiteyi devreye alacağını aktarmıştı. Bu da yaklaşık 4 ila 5 milyon GPU’ya eşdeğer bir kapasite anlamına geliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
    donanimhabercom Instagram

    Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobili olmaya aday: Dacia Hipster

