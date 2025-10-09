Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunu erişime açıldı (9 Ekim)

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatları ile kullanıcıları sevindirmeye devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı.

Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Gravity Circuit vegeçtiğimiz dakikalarda erişime açıldı. Fütüristik bir dünyada geçen Gravity Circuit, dünyanın son umudu olarak savaştığınız retro grafiklere sahip bir aksiyon-platform oyunu. Ayrıca bu hafta, Albion Online için 55 dolar değerinde Düzenbaz Kalfa Paket'i de ücretsiz olacak.

Gravity Circuit ve Albion Online Düzenbaz Kalfa Paketi, 9 Ekim'den 16 Ekim'e kadar ücretsiz olacak. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

