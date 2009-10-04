Nvidia Fermi GTX, ATi Radeon HD 5870 ve GeForce GTX 295'ten hızlı olacak

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GeForce 300 serisine güç vermesi beklenen Fermi kod adlı yeni nesil grafik işlemci mimarisinin detaylarını açıklayan Nvidia, DirectX 11 yarışında performans liderliğini ele geçireceğinden emin. GeForce GTX 295 modeliyle en hızlı ekran kartı unvanını koruyan Nvidia, Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartlarıyla performans çıtasını yukarı çekmenin ve liderliğini sürdürmenin planlarını yapıyor.

AMD-ATi'ye göre Radeon HD 5870, en yüksek çözünürlük ve maksimum detay ayarlarında GeForce GTX 295'i geçebilecek potansiyele sahip olsa da yapılan testlerde RV870 tabanlı yeni modelin, kimi zaman GeForce GTX 295'e oldukça yakın sonuçlar elde etse de genel olarak bir miktar gerisinde olduğu ortaya çıktı. Liderlik için iddiasından vazgeçmeyen ve Hemlock kod adını taşıyan çift grafik işlemcili Radeon HD 5850 X2 ve 5870 X2 modelleriyle liderlik koltuğunu yeniden ele geçirmeye hedefleyen AMD-ATi'ye karşı Nvidia, Fermi GTX ve Fermi GX2 modellerini kullanıma sunmayı planlıyor.

Nvidia'da GeForce serisinden sorumlu üst düzey yönetici Drew Henry, Fermi GTX modelinin Radeon HD 5870'ten daha hızlı olacağını açıkladı. Henüz herhangi bir test sonucu olmamakla birlikte hem Radeon HD 5870 hem de GeForce GTX 295'ten daha hızlı olması beklenen Fermi GTX modeline ek olarak çift grafik işlemcili Radeon HD 58x0 X2 modelleri için, iki adet GT300 GPU'suna sahip Fermi GX2 modeli de lanse edilecek. Dünyanın en hızlı ekran kartı olarak anons edilmesi beklenen Fermi GX2 modelinin sene sonu veya 2010 başında hazır olacağı da gelen haberler arasında yer alıyor.

Fermi mimarisini temel alan GT300 GPU'sunun 384-bit bellek veri yolu desteğine, 512x CUDA çekirdeğine ve 6GB'a kadar GDDR5 bellek desteği sunacağı Nvidia tarafından Grafik Teknolojileri Konferansı'nda resmi olarak açıklanmıştı.