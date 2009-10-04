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Nvidia Fermi GTX, ATi Radeon HD 5870 ve GeForce GTX 295'ten hızlı olacak

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
18,6b
1
52
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia Fermi GTX, ATi Radeon HD 5870 ve GeForce GTX 295'ten hızlı olacak
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GeForce 300 serisine güç vermesi beklenen Fermi kod adlı yeni nesil grafik işlemci mimarisinin detaylarını açıklayan Nvidia, DirectX 11 yarışında performans liderliğini ele geçireceğinden emin. GeForce GTX 295 modeliyle en hızlı ekran kartı unvanını koruyan Nvidia, Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartlarıyla performans çıtasını yukarı çekmenin ve liderliğini sürdürmenin planlarını yapıyor.

AMD-ATi'ye göre Radeon HD 5870, en yüksek çözünürlük ve maksimum detay ayarlarında GeForce GTX 295'i geçebilecek potansiyele sahip olsa da yapılan testlerde RV870 tabanlı yeni modelin, kimi zaman GeForce GTX 295'e oldukça yakın sonuçlar elde etse de genel olarak bir miktar gerisinde olduğu ortaya çıktı. Liderlik için iddiasından vazgeçmeyen ve Hemlock kod adını taşıyan çift grafik işlemcili Radeon HD 5850 X2 ve 5870 X2 modelleriyle liderlik koltuğunu yeniden ele geçirmeye hedefleyen AMD-ATi'ye karşı Nvidia, Fermi GTX ve Fermi GX2 modellerini kullanıma sunmayı planlıyor.

Nvidia'da GeForce serisinden sorumlu üst düzey yönetici Drew Henry, Fermi GTX modelinin Radeon HD 5870'ten daha hızlı olacağını açıkladı. Henüz herhangi bir test sonucu olmamakla birlikte hem Radeon HD 5870 hem de GeForce GTX 295'ten daha hızlı olması beklenen Fermi GTX modeline ek olarak çift grafik işlemcili Radeon HD 58x0 X2 modelleri için, iki adet GT300 GPU'suna sahip Fermi GX2 modeli de lanse edilecek. Dünyanın en hızlı ekran kartı olarak anons edilmesi beklenen Fermi GX2 modelinin sene sonu veya 2010 başında hazır olacağı da gelen haberler arasında yer alıyor.

Fermi mimarisini temel alan GT300 GPU'sunun 384-bit bellek veri yolu desteğine, 512x CUDA çekirdeğine ve 6GB'a kadar GDDR5 bellek desteği sunacağı Nvidia tarafından Grafik Teknolojileri Konferansı'nda resmi olarak açıklanmıştı.


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mhamadko 10 yıl

fx57
Dünyanın en hızlı ekran kartı olarak anons edilmesi beklenen Fermi GX2 modelinin sene sonu veya 2010 başında hazır olacağı da gelen haberler arasında yer alıyor.


kaynak istiyorum bu cümleye, nvidia cılar bekliyor ancak. sene sonu Fermi GT300 ler çıksın önce sonra GX2 leri bekleriz ozamanda 5890 çıkar 5870X2 çıkar belkide 5890X2 çıkartır ATI onun için hiç bi test yapılmadan nVidia liderliği alacak demeyelim
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yekoo 10 yıl
nvidia haberleri çok renkli oluyor. yorumlarda nvidiadan çok ati kelimesi geçiyor hatta bi şey fark etim öyle bir hırs varki hakaret etmeler ve deli gii ati savunurken imzaya nvidia kart yazmalar dur şu imzamı değiştireyim crossfire falan yapayımda nvidia savunayım azıcık yav...
kartın resmi olarak sahte olduğu açıklanmadı bir site öyle habe yapmış sızdırdık falan diye.. ama tabii sadece görsel olması büyük bir ihtimal lakin çalışan gpu duymadım henüz?
performansa gelirsek biraz dürüstçe yaklaşalım tabiki piyasadaki en hızlı olması gerekli yoksa madara olur nvidia ama şu var ati de en hızlı olacak vs vs dedi sonuç ortada?? beklenti olarak kral gpu geliyor ama oyunculara ne denli yarar tartışılır? umarız fiyat konusunda biraz daha ılımlı politika izlerde herkes kaliteyi kullanabilir... ehehe
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Elektroterm 10 yıl
Ondan hiç kimsenin şüphesi yok. (Benim gibi ATI kullananların bile) Kesin 3-5 kare daha fazla oynatır ama önemli olan Bu kartı Nvidia emicem 750$ a mı yoksa 1000 $ a mı "kakalamaya" pardon satmaya çalışacak.
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@nano@ 10 yıl
bunu bir kez daha belirtmek istiyorum donanımhaber gt300 ü sadece fps olarak incelemese iyi olur çünkü görüyorsunuz insalarımız ne kadar cahil ve laf anlamaz
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alito 10 yıl
Nvidia'da GeForce serisinden sorumlu üst düzey yönetici Drew Henry, Fermi GTX modelinin Radeon HD 5870'ten daha hızlı olacağını açıkladı. Henüz herhangi bir test sonucu olmamakla birlikte hem Radeon HD 5870 hem de GeForce GTX 295'ten daha hızlı olması beklenen...
e bi zahmet yani :DDD
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sertacaygun 10 yıl
Resimler Fake diye bi' söylenti var yahu...
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barisdragon 10 yıl
Bende 4870x2 ile çok mutluyum nvidia para bastırıp oyun yaptırsın yoksa kimse kart mart almaz. Şu an kimse koşa koşa gidip 5870 almıyor. Performans zaten 4870x2 ve gtx295'in gerisinde. Elektrik az yakıyor diye de kart değiştirilmez.
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tembeler 10 yıl

sertacaygun

Resimler Fake diye bi' söylenti var yahu...

söylentimi ?
nvidia resmi açıklamasına göre onlar maketmiş
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fotifoti 10 yıl
26" 1900x1200 ,4870 yetiyor bana :)
herkes yeterini alsın, yazık paracıklara ..
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Fallout 10 yıl
Gelsin kartlar...
Ama bu grafik kartlarını sonuna kadar kullanabilecek oyunlar da isteriz!
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DISTURBED 10 yıl
daha çalışan bi gt300 yapsınlarda sonra performansına bakalım.
bu arada sayın fx57 verdiğiniz fotolar gerçek gt300 değil, fake, maket.
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mav1li 10 yıl
Miş, muş , müş
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Master_Evil 10 yıl
inşallah
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AntonChigurh 10 yıl
gt300serisi 5800den daha hızlı olsa ne olacak ki. Bugün gtx285 bile 5870den pahalı iken gt300ün fiyatını düşünemiyorum. Nvidia iyi bi fiyat ayarlaması yapmazsa sadece kendi fanlarına kart satar.
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