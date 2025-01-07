Elektrikli Togg T10F'in yol testleri devam ediyor

2025'in nisan ayında tanıtılarak siparişe açılması ve ardından yıl ortasına doğru yollarda olması planlanan yeni Togg T10F'in yol testleri devam ediyor. Bir takipçimiz tarafından kamuflajlı olarak görüntülenen elektrikli sedan artık üretime çok yakın.
Fastback silüetiyle dikkat çeken modelin çok kollu jantları, gizli kapı kolları, yüksek omuz çizgisi, camların etrafında bulunan krom detaylar, yüzgeç anten ve kayar sinyallere sahip boydan boya uzanan stop lambaları dikkat çekiyor. Görünen o ki geçtiğimiz yıl tanıtılan prototip araç üzerinde herhangi bir değişim yapılmamış.
T10F’in 0-100 km/s hızlanması 4,6 saniye olan, 320 kW güç ve 700 Nm tork üreten çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu ise 530 kilometreye varan bir menzil sunmayı hedefliyor. Standart menzilli model 52,4 kWh batarya kapasitesine sahipken, uzun menzilli modelde bu kapasite 88,5 kWh’e çıkacak. T10F, aynı zamanda harici bir güç kaynağı olarak kullanılmasına olanak tanıyan cihazdan elektrikli aletlere enerji aktarımı (V2L) teknolojisine sahip olacak.
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