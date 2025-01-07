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Tam Boyutta Gör Togg, 2024 yılında 30.093 adet T10X satarak elektrikli otomobil satışlarında zirvede, toplam satışlarda ise 12'nci sırada yer aldı. Şirket, satışlarını bir önceki yıla göre %54'e yakın artırdı. Bunu tek modelle gerçekleştiren Togg yakında sedan modelini de tanıtarak sahaya sürecek.

2025'in nisan ayında tanıtılarak siparişe açılması ve ardından yıl ortasına doğru yollarda olması planlanan yeni Togg T10F'in yol testleri devam ediyor. Bir takipçimiz tarafından kamuflajlı olarak görüntülenen elektrikli sedan artık üretime çok yakın.

Fastback silüetiyle dikkat çeken modelin çok kollu jantları, gizli kapı kolları, yüksek omuz çizgisi, camların etrafında bulunan krom detaylar, yüzgeç anten ve kayar sinyallere sahip boydan boya uzanan stop lambaları dikkat çekiyor. Görünen o ki geçtiğimiz yıl tanıtılan prototip araç üzerinde herhangi bir değişim yapılmamış.

Togg T10F, RWD Standart Menzil (arkadan itiş), RWD Uzun Menzil (arkadan itiş) ve çift motorlu olmak üzere 3 farklı teknik versiyon ve iki farklı donanım özelliğiyle pazara çıkacak. 160 kW / 218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 350+ ve 600 kilometreye varan menzillere sahip olacak.

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T10F’in 0-100 km/s hızlanması 4,6 saniye olan, 320 kW güç ve 700 Nm tork üreten çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu ise 530 kilometreye varan bir menzil sunmayı hedefliyor. Standart menzilli model 52,4 kWh batarya kapasitesine sahipken, uzun menzilli modelde bu kapasite 88,5 kWh’e çıkacak. T10F, aynı zamanda harici bir güç kaynağı olarak kullanılmasına olanak tanıyan cihazdan elektrikli aletlere enerji aktarımı (V2L) teknolojisine sahip olacak.

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Elektrikli Togg T10F'in yol testleri devam ediyor