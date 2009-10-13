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Nvidia Fermi işletim sistemi çalıştırabilir!

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
21,9b
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72
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia Fermi işletim sistemi çalıştırabilir!
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Larrabee kod adını taşıyan GPU projesi ile harici ekran kartı pazarına girmeye hazırlanan Intel ve ATi'nin satın alınmasıyla birlikte hem ekran kartı hem de çipset geliştirme yetenekleri kazanan AMD'nin var olduğu bir pazarda Nvidia'nın x86 lisansı için VIA'yı satın alarak işlemci pazarına girip girmeyeceği geçtiğimiz yıl sık sık gündeme gelmiş ancak firma, en azından kısa vadede böyle bir planları olmadığını açıklamıştı.

Nvidia işlemci pazarında girmeyi kısa vadede planlıyor olmasa da firmanın mevcut çalışmaları gelecek için önemli ipuçları veriyor. Tegra platformuyla birlikte ARM'ın işlemci mimarisini GeForce teknolojisiyle buluşturan ve netbook'lardan akıllara telefonlara ve hatta konsollara kadar oldukça geniş yelpazede tüketici elektroniği pazarına giren firma, Fermi mimarisi ile sektöre yeni bir bakış açısı getirmeyi planlıyor.

Resmi detayları kısa bir süre önce gerçekleştirilen Grafik Teknolojileri Konferansı'nda açıklanan Fermi kod adlı yeni nesil grafik işlemci mimarisinin C++, Fortran ve CUDA gibi programlama dillerine destek vermesi, GPGPU ile başlayan GPU tabanlı hızlandırma yaklaşımının bir sonraki basamağı olarak GPU üzerinden işletim sistemi çalıştırılıp çalıştırılamayacağı sorularını da beraberinde getirmişti.

Nvidia'dan Tony Tamasi yaptığı açıklamasında, Fermi mimarisinin işletim sistemi çalıştırabileceğini söyledi. Tahmin edilebileceği üzere işletim sisteminden kasıt tabii ki x86 sistemler için hazırlanan Windows sürümleri değil. Ancak ciddi şekilde optimize edilmiş Linux sürümünün C desteği sunan Fermi mimarisi üzerine inşa edilen yeni nesil GPU'lar üzerinde çalıştırılabileceği bildiriliyor.

Açıkçası bu önemli bir detay zira her ne kadar GPU'ların x86 işlemcilerin yerini alması ön görülmese de, Fermi mimarisi ile hedeflenen HPC yani yüksek performanslı bilgi-işlem çözümlerinde Fermi için optimize edilen Linux sürümü kullanılabileceği dolayısıyla yeni nesil Tesla grafik kartlarının, kurum ve kuruluşlar için komple bir çözüm olarak sunulabileceği yaklaşımı da akıllara gelmiyor değil.


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XRacer 10 yıl

nvidia ati'yi çizecek zaten çiziyoda phsyx le cuda ile ve en sonunda fermi ile en büyük darbeyi indirecek. ati'nin işi zor. ekran kartlarının amirali yine nvidia olacak gibi gözüküyo :D
Afedersiniz ama yuh yani.
1. Adamlar ağır darbe yediler,ATI hiç beklemedikleri bir kart çıkardı.Şimdi de paçaları tutuştu.Yoksa bomba gibi kart geliyor ATI'ye kapak yapcaz meselesi değil olay.
2. PhysX destekleyen Batman,Mirrors Edge ve Sacred 2 dışında doğru dürüst bir oyun göstersene? PhysXmiş filan gelip nvidia fanlığı yapmayın.
3. CUDA rakipsiz sayılmaz. ATI'de de AVIVO var.
4. Bence ATI'nin 2000 serisi gibi bir şey olacak. Nvidia 8800lerle ezerken 2900XT yanına yaklaşamıyordu. Şimdi de nvidia için aynısı olacak gibi.Tarih tekerrür mü ediyor ne?
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havoc1720 10 yıl
nvidia ati'yi çizecek zaten çiziyoda phsyx le cuda ile ve en sonunda fermi ile en büyük darbeyi indirecek. ati'nin işi zor. ekran kartlarının amirali yine nvidia olacak gibi gözüküyo :D
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Agent_777 10 yıl
Selam arkadashlar bence Nvidia yeni teknoloji peshinde. Sizse 2 yashindaki cocuklar gibi tutdurmushsunuz oyun isteriz iyi oynatsin falan filan. Ben Nvidia-ci deyilim ve bence Nvidia ekran karti piyasasinda yapdigi kartlari ucuk fiyattdan veriyo yani anlayacagimiz uzere daha cok kar etmek icin kendi fanlarini soyup sogana ceviriyo. Iki tane ATI karttan paha olan GTX295-i biliyoruz ama iki tane HD5850-le diyelim yanlishim ola bilir o karti geride birakmak mumkun.
Ama arkadashlar unutmayalim sirket teknolojiye katki vermek dileyinde tabi para da onemli. Tesla-da Crisys oyununu gordum Tesla super platform. Intelse bizi diyer tarafdan kazikliyo bilmem Core I7-mi ne mi. Aslinda bilgisayarda hesaplama agilrigini CPU artik kaldiramiyo en basiti PhsyX bize net olaraq GPU computing-in gucunu gosterdi.Bu yuzden emeye hurmet edelim
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yekoo 10 yıl
oyunlar artık konsollara kaymış durumda pclerde ilk çıktıkları amca yöneliyorlar yani bilgi-işlem bilmem anlatabildimmi oyun oynayacak adam gidip konsol alıyor deliler gibi oynuyor eğer nvidia bunu gördüyse ona göre hareket ediyorsa suçmu? siz hala fps önemli diyorsunuz? ya bu en cahillik ya koskoca pc var sınırsız yeteneklere sahip bir cihaz nvidia bu yetenekleri geliştriyor ama hala fps vericekmi? oyun oynayacazmı Ati daha ii? efendim kim daha iyi? yarın ps 4-5 nintendo wii2-3 vs vs çıkıp oyun dünyası komple konsola kaydığında amd de ekran kartı üretimini azalttığını vs vs açıklamak zorunda kalırsa şaşırmayın ama. adamlar gpgpu ile cpunun yaptığının kat kat fazlasını yapıcaz diyorlar. hala daha eleştiriyorsunuz bir çıksın yapamasın o zaman eleştirin.
evet eleştirileri bekliyorum aticiklerden hadi beyinlerimizi saçalım ortaya nasılsa toplayan çıkar...
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mistifa 10 yıl
Oyun denen olay konsollara kayıyor... Cloud computing ve internet ise akıllı telefon vb mobil cihazlara... Geriye multimedia kullanıcıları kalıyor ki, o da günümüz PC kullanıcılarının %10'u bile etmez... Yani Intel ve microsoft da bi yere kadar. Terazinin öbür kefesinde de Nvidia, AMD-Ati, ARM, Linux, IBM, Google, Apple.... var.
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BARKU 10 yıl
oyunlardaki üstünlüğünden sonra (birçok oyunun açılışında çıkan nvidia için optimize edilmiştir yazısını kastediyorum fps yi değil) yazılım kanadında gerçekten böyle birşey yaparlarsa devrim gibi bişey olur bu.Yalnız gittikçe artan ekran kartı fiyatlarıyla bir kısım oyuncuyu da konsollara yöneltiyorlar.
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gerbay 10 yıl
ben GPU ile brute-force attack yapamadıktan sonra linux çalıştırsa ne çalıştırmasa ne. hem linux o kadar da performrmanslı bir işletim sistemi değil ki. interrupt response zamanı, context switching zamanı yüksek, yani yavaş. onun yerine vxWorks, greenHills integrity, Qnx falan gibi bir RTOS desteği olsa, mümkünse beadavalardan birini seçip verseler ve millet performans gerktiren işlerini o şekilde halletse süper olur...
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yerroner 10 yıl
Türkçeyi bilmeden forumlara yazmak güzel birşey olsa gerek. Ancak "çalıştırabilir" sözcüğü olasılık ihtimalinin yanı sıra "yeterlilik, yapabilme" anlamı da taşır ve bu haberde kast edilen ikinci anlamı. Gerçi 10 satırlık yazıda herhangi bir noktalama işareti kullanmayan adamdan ne beklersiniz? Gayet doğal. Ciddiye almayın.
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GrAy 10 yıl
Hocam sap ile samanı karıştırıyorsun. Kapitalist firma ama yazılım üreten bir firma değil. Neden açık kaynak koduna destek vermesinki asıl amaçları daha fazla donanım satmak. Zaten cuda şu an herkese açık bir platform olarak lanse ediliyor. Al istediğin programı derle cuda üzerinde kimse senden para istiyormu telif hakkı soruyorlarmı. Sen cuda üzerinde linux yazarsan bundan kimse telif istemeyemez. Çünkü her iki platformda bunun için üretilmiş. Nvidia ben işletim sistemi hazırlıcam demiyor ki cpu ya en yakın mimari diyor çalıştırır diyor. Yani senin benim gibi bu işe azçok meraklı insanlara yol göstermek ilham vermek gibi birşey. Yakın zamanda bağımsız 3 5 geliştirici al linux çekirdeğini derledik güzelde oldu çalışıyor dese birkaç tane destekçi firma bulsa neden olmasın. Hydra şu an herkesin dilinde ama ilk çıktığı günlerde burda herkes malüm yeriyle gülüyorlardı. Ama elektronik devi intelden bile destek aldılar. Zaten onlarda çok iyi biliyorlar girecekleri sektörleri, aman zenginin malı züğürdün çenesini yorarmış.
Bizim aklımızın ucundan bile geçmeyen gelecek 10 seneyi kapsayan ilerleme raporları teknolojik öngörüleri olan firmalar bunlar. Ne yapacaklarını ne strateji uygulayacaklarını çok çok iyi biliyordurlar.
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labtek38 10 yıl
Konunun teknik tarafıyla ilgili hiç bir yorum yapmayacağım ama şu ilk mesajdaki fotoğrafı gördükçe adamlara gülsem mi ağlasam mı bilmiyorum. Yani oyuncak maket kartı niye eline almış ki. Ben de legolardan bi kart yapayım 2020 de bu kart çıkacak diyeyim ne olacak.
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multeci 10 yıl

GrAy

Hocam sap ile samanı karıştırıyorsun. Kapitalist firma ama yazılım üreten bir firma değil. Neden açık kaynak koduna destek vermesinki asıl amaçları daha fazla donanım satmak. Zaten cuda şu an herkese açık bir platform olarak lanse ediliyor. Al istediğin programı derle cuda üzerinde kimse senden para istiyormu telif hakkı soruyorlarmı. Sen cuda üzerinde linux yazarsan bundan kimse telif istemeyemez. Çünkü her iki platformda bunun için üretilmiş. Nvidia ben işletim sistemi hazırlıcam demiyor ki cpu ya en yakın mimari diyor çalıştırır diyor. Yani senin benim gibi bu işe azçok meraklı insanlara yol göstermek ilham vermek gibi birşey. Yakın zamanda bağımsız 3 5 geliştirici al linux çekirdeğini derledik güzelde oldu çalışıyor dese birkaç tane destekçi firma bulsa neden olmasın. Hydra şu an herkesin dilinde ama ilk çıktığı günlerde burda herkes malüm yeriyle gülüyorlardı. Ama elektronik devi intelden bile destek aldılar. Zaten onlarda çok iyi biliyorlar girecekleri sektörleri, aman zenginin malı züğürdün çenesini yorarmış.

Bizim aklımızın ucundan bile geçmeyen gelecek 10 seneyi kapsayan ilerleme raporları teknolojik öngörüleri olan firmalar bunlar. Ne yapacaklarını ne strateji uygulayacaklarını çok çok iyi biliyordurlar.


nvidia açık kaynak koduna felan destek vermek istese open gl yi geliştirir veya kendisi bi grafik api si geliştirir. lünux un kişisel kullanımda çok düşük orana sahip olmasının nedenlerinden biride oyun sıkıntısı çünkü direct-x ile hazırlanıyor oyunlar.
övündüğü "the way its mean to be played" ile oyun firmalarına adam olun benim geliştirdiğim open gl yi kullanın desin microsoft a mahkum etmeyin milleti desin.
çok zor bişey değil satın adlığı 3dfx firması bunu yapmıştı kendi özel apisini geliştirmişti. open gl ye destek versinler yeter, bayıla bayıla oynadığımız doom, quake serileri open gl ydi kim grafiklerine kötü diyebilirdi? id tech e helal olsun diğer oyun firmaları nvidia a amd de microsoftun kıçına yapışmış durumda. nvidia nın çalışmalarının açık kaynak felandı falandıyla alakası yok kendiside bi microsoft gibi intel gibi tekel olmaya çalışıyor
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Tanarri 10 yıl
nvidia hep yapıyo bunu bol keseden yukarlarda uçuyo ben kısa ve öz olarak Ölme eşeğim ölme diyorum!... çok uzun zaman alıkca şeyler pilanlıyo bir dünya insanın buna adapte olması var programların buna adapte olması var ohoooo yani bunu kulanıma sunucakta yaygınlaşıcakta bimenede öff.. nvidia geçenlerde bişi daha demişti işte 2015 yılında 5 ghz gpu hızlı işte bimem kaç ghz belek hızlarına sahip 11nm karlar felan görücez demişti yahu sanki bilinmedik bişi sölüyo yani cem yılmazın dediği gibi şuan 2009 dayız eğer günler böle giderse 2015 geliriz heralde xD yani öle tahmin ediyorum ben :P sizce nasıl olur bilmem :P.. yani bunun gibi teknoloji böle hızlı bi şekilde gelişerek gidiyo hiç biziaman yerinde saymadına göre muhtemel 2015 deki kartlar böle olması muhtemel bunu bana sorsalar bende sölerdim xD
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simplethinks 10 yıl
bence bu iş geriye dönüş gibi bişi fazla doanım istemeye bir işletim sistemi düşünün ve herşeyin onboard olduğu bi anakart düşünün cpu onboard üzerinde bi chipset onboard ekran kartı sideport bellekli minimini ATX Bİ sistem ne fark var sadece oyunları daha yüksek çözünürlükte daha yüksek fps ile oynadığın bir sistem tabi gpu nun üzerinde çalışan işletim sistemi ne kadar hızlı olur tartışılır.
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Apache Squad 10 yıl
Fermi çıksında .. işletim sistemi açsın xD
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MÜŞAVİR 10 yıl
Nvidia tehlikeli sularda, fırtınalı denizlerde yolalıyor. Bakalım batacak mı? çıkacak mı?
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KiLLeR© 10 yıl
Fehmi adam olsun işini layıkıyla yapsın yeter.
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kralhasanyigit 10 yıl
Yaw allahınızı severseniz senelerdir bizi sömüren NVIDIA değil miydi? Ne zaman NVIDIA o büyük Amerikan CORPORATE mantalitesini yıkmak için çalışan özgürlükçü bir firma oldu??? Ne zaman Aegia'yı 6. - 7. ayında satın alıp Physx belasını başımıza saran firma açık kaynak desteklicek bir firma oldu? Bu kapital düzenden en çok para yiyen firmalardan biri olan bir firmayı nasıl bu kadar göklere çıkarabiliyorsunuz anlam veremiyorum?

NVIDIA senelerce Intel'le birlikte götürmedi mi bu işi? Şimdi son 1 senedir fln hafif araları açıldı diye ne zaman INTEL karşısındaki en büyük firma oldu NVIDIA?

Lütfen yanlış anlaşılmasın. Kesinlikle ATI-AMD taraftarını değilim. Alın işte ATI farklı mı? Bakın 5870 fiyatlarına? Ama hepimiz farkındayız ki bu haberler sadece ATI-AMD karşısında anlık ezilmeyi durdurabilmek içindir? Bunu siz de ben de biliyoruz.

Ama NVIDIA'nın haberleri güzel! Neden güzel? Kendisi için güzel. Çünkü gelecek mobilde. Ülkemize 3G 7-8 sene sonra gelmiş olabilir. Hatta hatta Turkcell tarzı şirketler 3G'yi kendisi bulmuş gibi bilmeyen insanları kekleyedebilir
; ama WiMax ve 4G gibi teknolojiler de yolda ve mobil computing gelecekte çok ama çok önemli olucak. Cep telefonlarıyla gerekli her türlü işimizi 5-6 seneye kadar hallediyo olabiliriz. Ki netbook ve benzeri bi dolu yeni platform da türüyor. İşte NVIDIA'da bence bu ekmekten büyük bir payı kendisine çıkarmak için elinden gelen herşeyi yapıyor. ARM ile çok yakın dostluğa girdi. Çok da mantıklı yaptı. Çünkü ARM mobilde tartışmasız bir dev.

Neyse en iyisisi topuna ban çekmek...


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