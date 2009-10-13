Nvidia Fermi işletim sistemi çalıştırabilir!

Larrabee kod adını taşıyan GPU projesi ile harici ekran kartı pazarına girmeye hazırlanan Intel ve ATi'nin satın alınmasıyla birlikte hem ekran kartı hem de çipset geliştirme yetenekleri kazanan AMD'nin var olduğu bir pazarda Nvidia'nın x86 lisansı için VIA'yı satın alarak işlemci pazarına girip girmeyeceği geçtiğimiz yıl sık sık gündeme gelmiş ancak firma, en azından kısa vadede böyle bir planları olmadığını açıklamıştı.
Nvidia işlemci pazarında girmeyi kısa vadede planlıyor olmasa da firmanın mevcut çalışmaları gelecek için önemli ipuçları veriyor. Tegra platformuyla birlikte ARM'ın işlemci mimarisini GeForce teknolojisiyle buluşturan ve netbook'lardan akıllara telefonlara ve hatta konsollara kadar oldukça geniş yelpazede tüketici elektroniği pazarına giren firma, Fermi mimarisi ile sektöre yeni bir bakış açısı getirmeyi planlıyor.
Resmi detayları kısa bir süre önce gerçekleştirilen Grafik Teknolojileri Konferansı'nda açıklanan Fermi kod adlı yeni nesil grafik işlemci mimarisinin C++, Fortran ve CUDA gibi programlama dillerine destek vermesi, GPGPU ile başlayan GPU tabanlı hızlandırma yaklaşımının bir sonraki basamağı olarak GPU üzerinden işletim sistemi çalıştırılıp çalıştırılamayacağı sorularını da beraberinde getirmişti.
Nvidia'dan Tony Tamasi yaptığı açıklamasında, Fermi mimarisinin işletim sistemi çalıştırabileceğini söyledi. Tahmin edilebileceği üzere işletim sisteminden kasıt tabii ki x86 sistemler için hazırlanan Windows sürümleri değil. Ancak ciddi şekilde optimize edilmiş Linux sürümünün C desteği sunan Fermi mimarisi üzerine inşa edilen yeni nesil GPU'lar üzerinde çalıştırılabileceği bildiriliyor.
Açıkçası bu önemli bir detay zira her ne kadar GPU'ların x86 işlemcilerin yerini alması ön görülmese de, Fermi mimarisi ile hedeflenen HPC yani yüksek performanslı bilgi-işlem çözümlerinde Fermi için optimize edilen Linux sürümü kullanılabileceği dolayısıyla yeni nesil Tesla grafik kartlarının, kurum ve kuruluşlar için komple bir çözüm olarak sunulabileceği yaklaşımı da akıllara gelmiyor değil.
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nvidia ati'yi çizecek zaten çiziyoda phsyx le cuda ile ve en sonunda fermi ile en büyük darbeyi indirecek. ati'nin işi zor. ekran kartlarının amirali yine nvidia olacak gibi gözüküyo :D
Afedersiniz ama yuh yani.
1. Adamlar ağır darbe yediler,ATI hiç beklemedikleri bir kart çıkardı.Şimdi de paçaları tutuştu.Yoksa bomba gibi kart geliyor ATI'ye kapak yapcaz meselesi değil olay.
2. PhysX destekleyen Batman,Mirrors Edge ve Sacred 2 dışında doğru dürüst bir oyun göstersene? PhysXmiş filan gelip nvidia fanlığı yapmayın.
3. CUDA rakipsiz sayılmaz. ATI'de de AVIVO var.
4. Bence ATI'nin 2000 serisi gibi bir şey olacak. Nvidia 8800lerle ezerken 2900XT yanına yaklaşamıyordu. Şimdi de nvidia için aynısı olacak gibi.Tarih tekerrür mü ediyor ne?
Ama arkadashlar unutmayalim sirket teknolojiye katki vermek dileyinde tabi para da onemli. Tesla-da Crisys oyununu gordum Tesla super platform. Intelse bizi diyer tarafdan kazikliyo bilmem Core I7-mi ne mi. Aslinda bilgisayarda hesaplama agilrigini CPU artik kaldiramiyo en basiti PhsyX bize net olaraq GPU computing-in gucunu gosterdi.Bu yuzden emeye hurmet edelim
evet eleştirileri bekliyorum aticiklerden hadi beyinlerimizi saçalım ortaya nasılsa toplayan çıkar...
Bizim aklımızın ucundan bile geçmeyen gelecek 10 seneyi kapsayan ilerleme raporları teknolojik öngörüleri olan firmalar bunlar. Ne yapacaklarını ne strateji uygulayacaklarını çok çok iyi biliyordurlar.
nvidia açık kaynak koduna felan destek vermek istese open gl yi geliştirir veya kendisi bi grafik api si geliştirir. lünux un kişisel kullanımda çok düşük orana sahip olmasının nedenlerinden biride oyun sıkıntısı çünkü direct-x ile hazırlanıyor oyunlar.
övündüğü "the way its mean to be played" ile oyun firmalarına adam olun benim geliştirdiğim open gl yi kullanın desin microsoft a mahkum etmeyin milleti desin.
çok zor bişey değil satın adlığı 3dfx firması bunu yapmıştı kendi özel apisini geliştirmişti. open gl ye destek versinler yeter, bayıla bayıla oynadığımız doom, quake serileri open gl ydi kim grafiklerine kötü diyebilirdi? id tech e helal olsun diğer oyun firmaları nvidia a amd de microsoftun kıçına yapışmış durumda. nvidia nın çalışmalarının açık kaynak felandı falandıyla alakası yok kendiside bi microsoft gibi intel gibi tekel olmaya çalışıyor
NVIDIA senelerce Intel'le birlikte götürmedi mi bu işi? Şimdi son 1 senedir fln hafif araları açıldı diye ne zaman INTEL karşısındaki en büyük firma oldu NVIDIA?
Lütfen yanlış anlaşılmasın. Kesinlikle ATI-AMD taraftarını değilim. Alın işte ATI farklı mı? Bakın 5870 fiyatlarına? Ama hepimiz farkındayız ki bu haberler sadece ATI-AMD karşısında anlık ezilmeyi durdurabilmek içindir? Bunu siz de ben de biliyoruz.
Ama NVIDIA'nın haberleri güzel! Neden güzel? Kendisi için güzel. Çünkü gelecek mobilde. Ülkemize 3G 7-8 sene sonra gelmiş olabilir. Hatta hatta Turkcell tarzı şirketler 3G'yi kendisi bulmuş gibi bilmeyen insanları kekleyedebilir ; ama WiMax ve 4G gibi teknolojiler de yolda ve mobil computing gelecekte çok ama çok önemli olucak. Cep telefonlarıyla gerekli her türlü işimizi 5-6 seneye kadar hallediyo olabiliriz. Ki netbook ve benzeri bi dolu yeni platform da türüyor. İşte NVIDIA'da bence bu ekmekten büyük bir payı kendisine çıkarmak için elinden gelen herşeyi yapıyor. ARM ile çok yakın dostluğa girdi. Çok da mantıklı yaptı. Çünkü ARM mobilde tartışmasız bir dev.
Neyse en iyisisi topuna ban çekmek...