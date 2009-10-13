Nvidia Fermi işletim sistemi çalıştırabilir!

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Larrabee kod adını taşıyan GPU projesi ile harici ekran kartı pazarına girmeye hazırlanan Intel ve ATi'nin satın alınmasıyla birlikte hem ekran kartı hem de çipset geliştirme yetenekleri kazanan AMD'nin var olduğu bir pazarda Nvidia'nın x86 lisansı için VIA'yı satın alarak işlemci pazarına girip girmeyeceği geçtiğimiz yıl sık sık gündeme gelmiş ancak firma, en azından kısa vadede böyle bir planları olmadığını açıklamıştı.

Nvidia işlemci pazarında girmeyi kısa vadede planlıyor olmasa da firmanın mevcut çalışmaları gelecek için önemli ipuçları veriyor. Tegra platformuyla birlikte ARM'ın işlemci mimarisini GeForce teknolojisiyle buluşturan ve netbook'lardan akıllara telefonlara ve hatta konsollara kadar oldukça geniş yelpazede tüketici elektroniği pazarına giren firma, Fermi mimarisi ile sektöre yeni bir bakış açısı getirmeyi planlıyor.

Resmi detayları kısa bir süre önce gerçekleştirilen Grafik Teknolojileri Konferansı'nda açıklanan Fermi kod adlı yeni nesil grafik işlemci mimarisinin C++, Fortran ve CUDA gibi programlama dillerine destek vermesi, GPGPU ile başlayan GPU tabanlı hızlandırma yaklaşımının bir sonraki basamağı olarak GPU üzerinden işletim sistemi çalıştırılıp çalıştırılamayacağı sorularını da beraberinde getirmişti.

Nvidia'dan Tony Tamasi yaptığı açıklamasında, Fermi mimarisinin işletim sistemi çalıştırabileceğini söyledi. Tahmin edilebileceği üzere işletim sisteminden kasıt tabii ki x86 sistemler için hazırlanan Windows sürümleri değil. Ancak ciddi şekilde optimize edilmiş Linux sürümünün C desteği sunan Fermi mimarisi üzerine inşa edilen yeni nesil GPU'lar üzerinde çalıştırılabileceği bildiriliyor.

Açıkçası bu önemli bir detay zira her ne kadar GPU'ların x86 işlemcilerin yerini alması ön görülmese de, Fermi mimarisi ile hedeflenen HPC yani yüksek performanslı bilgi-işlem çözümlerinde Fermi için optimize edilen Linux sürümü kullanılabileceği dolayısıyla yeni nesil Tesla grafik kartlarının, kurum ve kuruluşlar için komple bir çözüm olarak sunulabileceği yaklaşımı da akıllara gelmiyor değil.