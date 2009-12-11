Nvidia: Fermi mimarisi ile en hızlı grafik kartlarını sunacağız

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İstanbul'a gelen Luciano Alibrandi, Fermi mimarisi ile en hızlı grafik çözümlerini sunacaklarını söyledi.

ATi Radeon HD 5870 modelini tek GPU'lu en hızlı ekran kartı, resmi satışına geçtiğimiz ay başladığı çift grafik işlemcili ATi Radeon HD 5970 modelini ise gezegenin en hızlı grafik çözümü olarak duyurarak atağa kalkan AMD'ye karşı Nvidia nasıl bir strateji izleyecek? Grafik işlemci mimarisinde radikal değişikliklere giden Nvidia'nın sergileyeceği performans endüstri tarafından merakla bekleniyor.

GeForce GTX 360 ve GeForce GTX 380 olmak üzere ilk etapta iki yeni modelini pazara sunması beklenilen Nvidia cephesi, performans liderliği konusunda endişe yaşamıyor. Konuşma fırsatı yakaladığımız Nvidia yöneticileri Fermi mimarisinin gelişmiş özelliklere sahip olduğunu, en hızlı grafik çözümlerini pazara sunacaklarını ve bu konuda herhangi bir şüphe yaşamadıklarını belirtiyorlar.

Fiyatlandırma konusu ve lansman tarihi hakkında henüz net bir bilgi açıklanmış olmasa da GeForce GTX 360'ın ATi Radeon HD 5800 serisine karşı konumlandırılabileceği, GeForce GTX 380'in ise ATi Radeon HD 5870 ve 5970 modelleri arasında yer alacağı yönünde çeşitli iddialar da bulunmuyor değil. GeForce 300 serisi için ilk test sonuçları için gözler CES 2010 fuarında olacak.