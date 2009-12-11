Nvidia: Fermi mimarisi ile en hızlı grafik kartlarını sunacağız

İstanbul'a gelen Luciano Alibrandi, Fermi mimarisi ile en hızlı grafik çözümlerini sunacaklarını söyledi.
ATi Radeon HD 5870 modelini tek GPU'lu en hızlı ekran kartı, resmi satışına geçtiğimiz ay başladığı çift grafik işlemcili ATi Radeon HD 5970 modelini ise gezegenin en hızlı grafik çözümü olarak duyurarak atağa kalkan AMD'ye karşı Nvidia nasıl bir strateji izleyecek? Grafik işlemci mimarisinde radikal değişikliklere giden Nvidia'nın sergileyeceği performans endüstri tarafından merakla bekleniyor.
GeForce GTX 360 ve GeForce GTX 380 olmak üzere ilk etapta iki yeni modelini pazara sunması beklenilen Nvidia cephesi, performans liderliği konusunda endişe yaşamıyor. Konuşma fırsatı yakaladığımız Nvidia yöneticileri Fermi mimarisinin gelişmiş özelliklere sahip olduğunu, en hızlı grafik çözümlerini pazara sunacaklarını ve bu konuda herhangi bir şüphe yaşamadıklarını belirtiyorlar.
Fiyatlandırma konusu ve lansman tarihi hakkında henüz net bir bilgi açıklanmış olmasa da GeForce GTX 360'ın ATi Radeon HD 5800 serisine karşı konumlandırılabileceği, GeForce GTX 380'in ise ATi Radeon HD 5870 ve 5970 modelleri arasında yer alacağı yönünde çeşitli iddialar da bulunmuyor değil. GeForce 300 serisi için ilk test sonuçları için gözler CES 2010 fuarında olacak.
hehe olabilir. ama bence artık GTS 340 yaparlar onu. GTS 350 de şimdiki GTX 260 olur. :D YAŞASIN YENİDEN ETİKETLEME!!!
Nvidia'nın atılım yaptığı bir nokta da gözden kaçmamalı. Dünya çapında Fold@Home,Seti@Home,GPU Grid,Milkyway@Home gibi bilimsel projelerle uğraşanlar evlerinde ve iş yerlerinde düzinelerce NVIDIA kartı sadece bu iş için kullanıyorlar. Çünkü G92'den beri CUDA mimarisini kullanan NVIDIA bu tür hesaplamalarda daha etkili. Sadece Fold@Home için 4 Pci Express barındıran 5-10 tane anakart alıp her bir slota 9800GX2 takıp toplamda 30-40 GPU ile bu projelere katılanların sayısı azımasanacak gibi değil. Bu son zamanlarda büyük bir pazar haline geldi ve bu açıdan ATI Stream teknolojisi sadece sözde kalıyor. Çoğu bilimsel proje ATI mühendislerinin desteği olmadığı için ATI kartlarla çalışmıyor. NVIDIA bunu bir fırsat bilip çok girişken davranıyorlar ve CUDA mimarisini bu tür bilimsel hesaplama projelerinde uygulamak için adeta çırpınıyorlar. Fermi kartlar yoğunlukta bu alanda yapılmış iyileştirmeler içeriyor ve kimbilir hesaplama gücü ne kadar artacak kartların.
aslında ati için bunların sorun olduğunu sanmıyorum çünkü kart bulunmuyor zaten, ati karaborsacı oldu iyce:D
buraya yazıyorum nvidianın tek grafik işlemcili bir kartı 5970'i geçsin bende...
nvidia bence halen performans konusunda istediği başarıyı alabilmiş değil. bundan gecikme.
Fermi için ilk yorumları hatırlayalım. mevcut ekran kartlarından 5-10 kat daha performanslı olacak denemedi mi ?
Şimdi ne oldu ? 58xx ile 59xx arasında bekleniyor performansı.
Bence o kadar dahi olmayacak performans. hatta 58xx serisi ile eşit kalırsa hiç şaşırmam.
+219465216541895
Fermi sürekli ertelenirken,performans ile ilgili hiçbir bilgi verilmemişken,burada yazılıyordu;''Ati'nin tüm kartlarından güçlü olacak,en hızlı kartlar onlar olacak,fark atacak kartlara'' vs..
Şimdi biraz performans bilgileri çıkmaya başlayınca yok işte 5800 serisini geçer ama 5900 ü geçemez denmeye başladı.Hani tüm kartları geçiyordu?Aylarca millet bunun içinmi bekledi?
5970 herhangi bir kartla geçilemezse çok kötü olur,Ati fiyatlarda indirime gitmez,nvidia ne olursa olsun ucuza satmaz,tüm olan bize olur
şimdiye dönecek olursa ati 2 yıl öncesinin meyvalarını topluyor...çok seri şekilde model hazırlayıp pazara sunabiliyor..eskiden x2 li modeller için birkaç ay beklenirken şimdi 1 ay sonra x2 li modeller çıkıyor..40nm lik gpu ları çok iyi o.c olabiliyor..güç tüketimleri muhteşem....sonuç olarak ati çok büyük esneklik kazandı,hem model üretmede,hem yeni mimari tasarlamada,hemde maliyet bakımından...
fermi konusundaki öngörüm ..gtx360 ın 5850-5870 arasında performans verceği..gtx380 in ise gtx295 ayarında 5870 den biraz daha performanslı olacağıdır..ancak nvidia nın önündeki en büyük engel gpu maliyetidir.buda fiyatların yüksek olacağı anlamına gelir..fermiyle beraber ati hem ürün gamını genişleticek hemde fiyatlarda ciddi indirime giderek nvidia yı dahada köşeye sıkıştıracak..