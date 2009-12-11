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Nvidia: Fermi mimarisi ile en hızlı grafik kartlarını sunacağız

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
23,5b
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68
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia: Fermi mimarisi ile en hızlı grafik kartlarını sunacağız
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İstanbul'a gelen Luciano Alibrandi, Fermi mimarisi ile en hızlı grafik çözümlerini sunacaklarını söyledi.

ATi Radeon HD 5870 modelini tek GPU'lu en hızlı ekran kartı, resmi satışına geçtiğimiz ay başladığı çift grafik işlemcili ATi Radeon HD 5970 modelini ise gezegenin en hızlı grafik çözümü olarak duyurarak atağa kalkan AMD'ye karşı Nvidia nasıl bir strateji izleyecek? Grafik işlemci mimarisinde radikal değişikliklere giden Nvidia'nın sergileyeceği performans endüstri tarafından merakla bekleniyor.

GeForce GTX 360 ve GeForce GTX 380 olmak üzere ilk etapta iki yeni modelini pazara sunması beklenilen Nvidia cephesi, performans liderliği konusunda endişe yaşamıyor. Konuşma fırsatı yakaladığımız Nvidia yöneticileri Fermi mimarisinin gelişmiş özelliklere sahip olduğunu, en hızlı grafik çözümlerini pazara sunacaklarını ve bu konuda herhangi bir şüphe yaşamadıklarını belirtiyorlar.

Fiyatlandırma konusu ve lansman tarihi hakkında henüz net bir bilgi açıklanmış olmasa da GeForce GTX 360'ın ATi Radeon HD 5800 serisine karşı konumlandırılabileceği, GeForce GTX 380'in ise ATi Radeon HD 5870 ve 5970 modelleri arasında yer alacağı yönünde çeşitli iddialar da bulunmuyor değil. GeForce 300 serisi için ilk test sonuçları için gözler CES 2010 fuarında olacak.


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DH Misafiri 9 yıl
"bende sürpriz yapıp 8800gtx in ismini bidaha değiştirip gtsssss350 fermi yapıp dx11 özelliği katıp sürecekler piyasaya sonunda diye tahmin ediyorum."
hehe olabilir. ama bence artık GTS 340 yaparlar onu. GTS 350 de şimdiki GTX 260 olur. :D YAŞASIN YENİDEN ETİKETLEME!!!
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IgorStravinsky 9 yıl
Ferminin en yüksek performansı belli. 5870-5970 arasında bişeyler. Fakat x2 modeli için sağlam revizyonlar gerekiyor.
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DH Misafiri 9 yıl
HD 4870'lerin 800 shader sayısı nvidia'nın mirasisiyle kıyaslandığında 160 shader'a denk geliyor. HD 5870'de 1600 Shader (nvidia ile kıyaslandığında 320), 5970'le 3200 shader geliyor (yine nvidia ile kıyas ediince 640 shader ünitesine denk). Dolayısıyla 5970 512 CUDA çekirdeğine sahip olacak nvidia GTX 380'den daha hızlı olacaktır. Nvidia'nın çekirdek çapı daha büyük, transistör sayısı çok daha fazla. Dolayısıyla NVIDIA'nın çift çekirdek çözümü, gücü düşük tutmak için performanstan ödün veren birşey olacaktır. Eğer nvidia düşük güç tüketimi falan dinlemeyip gaza basarsa, 300W'in altındaki 5970'in eline bu anlamda büyük koz geçer.
Nvidia'nın atılım yaptığı bir nokta da gözden kaçmamalı. Dünya çapında Fold@Home,Seti@Home,GPU Grid,Milkyway@Home gibi bilimsel projelerle uğraşanlar evlerinde ve iş yerlerinde düzinelerce NVIDIA kartı sadece bu iş için kullanıyorlar. Çünkü G92'den beri CUDA mimarisini kullanan NVIDIA bu tür hesaplamalarda daha etkili. Sadece Fold@Home için 4 Pci Express barındıran 5-10 tane anakart alıp her bir slota 9800GX2 takıp toplamda 30-40 GPU ile bu projelere katılanların sayısı azımasanacak gibi değil. Bu son zamanlarda büyük bir pazar haline geldi ve bu açıdan ATI Stream teknolojisi sadece sözde kalıyor. Çoğu bilimsel proje ATI mühendislerinin desteği olmadığı için ATI kartlarla çalışmıyor. NVIDIA bunu bir fırsat bilip çok girişken davranıyorlar ve CUDA mimarisini bu tür bilimsel hesaplama projelerinde uygulamak için adeta çırpınıyorlar. Fermi kartlar yoğunlukta bu alanda yapılmış iyileştirmeler içeriyor ve kimbilir hesaplama gücü ne kadar artacak kartların.
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CoreXXX 9 yıl
bunlarda atinin satışını baltalamak için ne lazımsa yapıyorlar, ama dürüst bi şekilde olsa kimse bişey demez,somut bit tanıtım gpusu yokken ben daha hızlı üreticem diye hurafe yapıyorlar, üret göster bizde alalım hızlı yaparsan.
aslında ati için bunların sorun olduğunu sanmıyorum çünkü kart bulunmuyor zaten, ati karaborsacı oldu iyce:D
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alito 9 yıl
resimdeki adamın eli yine boş
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dennjS 9 yıl
oha yani şu yazılanlara bak..
buraya yazıyorum nvidianın tek grafik işlemcili bir kartı 5970'i geçsin bende...
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TiesTorN 9 yıl
5970'i geçemez ama yakın/eşit olabilir...
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HOWTEK 9 yıl
çıksada millet uçuk fiyattan kartları normal seviyeden alsa
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Batuist 9 yıl
tamam nvidia kartlar daha hızlı olursa insanlar daha ucuza ati kart alabilirler.. nvidia alak için ise çuvalla para dökmek gerekecek. nvidia hızlı bir kart çıkarsın ve ucuz olsun tarihin görmediği bir olay..
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hikmetg 9 yıl
Yorumlara bakıyorum da sanki nvidia teste girmiş de birinci olmuş gibi değerlendirilior. tıpkı intel larebee yorumları gibi.
nvidia bence halen performans konusunda istediği başarıyı alabilmiş değil. bundan gecikme.
Fermi için ilk yorumları hatırlayalım. mevcut ekran kartlarından 5-10 kat daha performanslı olacak denemedi mi ?
Şimdi ne oldu ? 58xx ile 59xx arasında bekleniyor performansı.
Bence o kadar dahi olmayacak performans. hatta 58xx serisi ile eşit kalırsa hiç şaşırmam.
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Razura 9 yıl
hikmetg

Yorumlara bakıyorum da sanki nvidia teste girmiş de birinci olmuş gibi değerlendirilior. tıpkı intel larebee yorumları gibi.

nvidia bence halen performans konusunda istediği başarıyı alabilmiş değil. bundan gecikme.

Fermi için ilk yorumları hatırlayalım. mevcut ekran kartlarından 5-10 kat daha performanslı olacak denemedi mi ?

Şimdi ne oldu ? 58xx ile 59xx arasında bekleniyor performansı.

Bence o kadar dahi olmayacak performans. hatta 58xx serisi ile eşit kalırsa hiç şaşırmam.


+219465216541895

Fermi sürekli ertelenirken,performans ile ilgili hiçbir bilgi verilmemişken,burada yazılıyordu;''Ati'nin tüm kartlarından güçlü olacak,en hızlı kartlar onlar olacak,fark atacak kartlara'' vs..

Şimdi biraz performans bilgileri çıkmaya başlayınca yok işte 5800 serisini geçer ama 5900 ü geçemez denmeye başladı.Hani tüm kartları geçiyordu?Aylarca millet bunun içinmi bekledi?

5970 herhangi bir kartla geçilemezse çok kötü olur,Ati fiyatlarda indirime gitmez,nvidia ne olursa olsun ucuza satmaz,tüm olan bize olur
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HumWE 9 yıl
atiyi geçse ne olucak bu hızla ati peşine hd6xxx serisine geçicek artık nvidia bir daha atiyi geçene kadar bi kaç yıl daha geçer aradan :)
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groll 9 yıl
atinin 2 yıl önce yaşadığını şimdi nvidia yaşıyor..o zaman 2xxx serisi ve 3xxx serisiyle nvidia nın g92 mimarisi karşısında çırpınmıştı + satın almalardan dolayı mali sıkıntılarda olunca 4xxx serisine kadar nvidia meydanda yanlızdı...yanlız o zaman ati yeni bir stratejinin temellerini attı .. en yeni teknolojide ilk olmayı ve en önemlisi gpu nm sinde küçülme yolunda adım atarak büyük maliyetli gpu üretiminden kaçmayı başardı.zira 199 $ a 4850 çıktığında 450-500 tl lik 8800gtx lerden daha iyi performans ve donanıma sahipti...

şimdiye dönecek olursa ati 2 yıl öncesinin meyvalarını topluyor...çok seri şekilde model hazırlayıp pazara sunabiliyor..eskiden x2 li modeller için birkaç ay beklenirken şimdi 1 ay sonra x2 li modeller çıkıyor..40nm lik gpu ları çok iyi o.c olabiliyor..güç tüketimleri muhteşem....sonuç olarak ati çok büyük esneklik kazandı,hem model üretmede,hem yeni mimari tasarlamada,hemde maliyet bakımından...

fermi konusundaki öngörüm ..gtx360 ın 5850-5870 arasında performans verceği..gtx380 in ise gtx295 ayarında 5870 den biraz daha performanslı olacağıdır..ancak nvidia nın önündeki en büyük engel gpu maliyetidir.buda fiyatların yüksek olacağı anlamına gelir..fermiyle beraber ati hem ürün gamını genişleticek hemde fiyatlarda ciddi indirime giderek nvidia yı dahada köşeye sıkıştıracak..
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buraoca2 9 yıl
Sunun bir zahmet...
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MegaWolt38 9 yıl
ben askerden gelince çıkarsa iyi
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