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Nvidia Fermi tabanlı süper-bilgisayar projesi iptal edildi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia Fermi tabanlı süper-bilgisayar projesi iptal edildi
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Nvidia'nın Fermi mimarisini temel alan DirectX 11 destekli GF100 GPU'sunun performansı için genel kanı en hızlı GPU çözümü olacağı yönünde. Ancak cevabı merakla beklenen asıl sorular ise GF100 tabanlı ekran kartlarının fiyatları ve güç tüketim seviyelerinin hangi düzeyde olacağı. AMD endüstrinin en hızlı ekran kartı olarak lanse ettiği, 4 TeraFLOP'un üzerinde işlem gücü sunabilen çift grafik işlemcili ATi Radeon HD 5970 modelini 294 Watt civarında tutmayı başarırken, Nvidia'nın nasıl bir girişimde bulunacağı ise henüz netleşmiş değil. Zira firmanın tek GPU'lu Fermi çözümüyle Radeon HD 5970'e geçmesi beklenmezken, firmaya yakın kaynaklardan aldığımız, çift GPU'lu model için hazırlıkların başladığı bilgisini de sizlerle paylaşmıştık. Fakat yapıca büyük, monolitik GPU tasarımına devam eden Nvidia'nın başı yüksek güç tüketim değerleri ile ağrıyabilir.

Hatırlanacağı üzere Nvidia yeni nesil Fermi mimarisiyle ilgili ilk bilgileri 30 Eylül'de başlayan Grafik Teknolojileri Konferansı'nda açıklamıştı. Firma o tarihte Oak Ridge Ulusal Laboratvuarı'nın da Fermi tabanlı yeni bir süper-bilgisayar hazırlığı içerisinde olduğunu belirtmişti. Ancak gelen son bilgilere göre laboratuvar Fermi tabanlı süper-bilgisayar projesinden vazgeçmiş durumda, nedeni ise Fermi tabanlı Tesla çözümlerinin yüksek güç tüketim değerleri. Henüz spesifik güç tüketim değerleri açıklanmış olmasa da, Fermi tabanlı masaüstü grafik çözümleri için de yüksek güç tüketim gereksiniminin önemli bir sorun olabileceği iddia ediliyor. Çünkü Tesla ve Quadro serisi profesyonel grafik çözümleri 7/24 çalışmak üzere tasarlandıkları için saat hızları genellikle masaüstü modellere göre daha düşük oluyor dolayısıyla TDP değeri ile ilgili bir gelişmenin masaüstü modellere yansıması da olası görünüyor.


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cestvrai 9 yıl
Bu haberi Charlie vermedimi dün?
semiaccurate.com/...
Adam artık Nvidia bize cevap vermiyor diyor
(Nvidia'yı epey bezdirmiş olsa gerek..)
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serqanz 9 yıl
Yakinda tabansiz fermi yi tamamen iptal edicekler bu gidisle.
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mk2kill 9 yıl

cestvrai

Bu haberi Charlie vermedimi dün?
semiaccurate.com/...
Adam artık Nvidia bize cevap vermiyor diyor
(Nvidia'yı epey bezdirmiş olsa gerek..)



"We said "would have been" because word has reached us that the win is now dead and gone. Stone cold dead. Actually, the blame is being put on Fermi and it's power use, so it might not be stone cold, maybe burnt to death by hot stones."

Adam çok maytap geçmiş
. Cevap vermezler tabi
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