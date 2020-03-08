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    Nvidia GA100 8192 CUDA ile gelebilir

    GTC etkinliğine yaklaştıkça yeşil ekibin beklenen kartlarına dair yeni detaylar açığa çıkmaya devam ediyor.
    1 hf.
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Nvidia GA100 8192 CUDA ile gelebilir
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    Nvidia’nın GTC konferansına yaklaştığımız şu günlerde heyecanla takip edilen Ampere çözümlerine dair daha fazla detay açığa çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde paylaştığımız yüksek çekirdek sayısına sahip kartın teknik detayları daha fazla birime bir modelin olasılığını gündeme getirmişti.

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    GA100

    Çinli teknoloji forumlarında bir kullanıcının paylaştığı benchmark sonuçları GA100 GPU’sunu gün yüzüne çıkardı. 8192 CUDA çekirdeğine sahip kart bu haliyle fazlasıyla iddialı. Diğer taraftan 2.2 GHz’lik çalışma frekansı da en az işlem birimi başlığı kadar dikkat çekiyor. Modelin HPC pazarına mı yoksa son kullanıcı piyasasına mı sürüleceği bilinmiyor. Ayrıca Tensor çekirdeklerinin 2 katına çıkarılacağı iddiası doğruysa Volta'daki 640 birimin yerine 2048 çekirdeğin yer alması olası.

    FP32 hesapalama gücü 36 TFLOPS'u bulabilir

    Özellikle de bu denli bir nesiller arası zıplamanın tahmin edilenden çok daha fazla olduğunu düşünüldüğünde akıllardaki soru işaretleri ancak yeni kartlar resmiyet kazandığında kaybolacağa benziyor. Eğer özellikler test yazılımı tarafından doğru rapor edildiyse FP32 türü tek hassasiyetli hesaplamalarda 36 TFLOPS’a FP64’te ise 18 TFLOPS’luk seviyeye ulaşma kapasitesine sahip bir yongadan söz ediyor olabiliriz.

    Ayrıca Bkz. "AMD: Referans kartlarda daha fazla blower tipi fan kullanmayacağız"

    Bellek tarafında ise HBM2e belleklere yer verileceğe benziyor. 24 GB ve 48 GB kapasiteli 2 seçenek paylaşılsa da kırpılmış modellerde 32 GB seçeneğini de görmemiz mümkün. Son olarak 300 watt TDP’ye sahip olması beklenen kartın konumlandırılacağı tahmin edilen Ampere ailesinin resmi ağızdan duyurusunun 22 Mart’taki GTC etkinliğinde gerçekleşmesi bekleniyor.



    https://bbs.saraba1st.com/2b/thread-1917147-1-1.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf.
    Fiyat ne olacak abi fiyat? 1000 dolara, 1500 dolara olacaksa isterse uzaya çıksın bana ne?
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    Wilson Fisk (Çağlar Kılıç) 1 hf.
    rüyanızda göreceğiniz seridir kesinlikle vermeyecekler size volta gibi olacak.seneye kırpılmışlarından alırsınız artık hopper isminde.nvidia oyuncunun eline 36 TFLOPS verecek ha hey yavrum..
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    Grand_Alexander (Ahmet Erdogan) 1 hf.
    şuan ki üst seviyenin (RTX 2080 vs.) yeni nesil konsollarlar (series X, PS5) çıktığında orta seviye gibi kalacağı aşikar oldu... varın üst seviyeyi siz düşünün...
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    murdocklawless (Murdock Lawless) 1 hf.
    yurtdışı 1500-200 dolar olur fiyatları.
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    Güney Mestan ( MestanX) 1 hf.
    4 k ultra grafik 144 fps mümkün olabilir ?
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    DH Misafiri 1 hf.
    36 TFLOPS mu hiç inandırıcı gelmedi GA100 modeli bir Nvidia Tesla kart
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    scutaro (Gökhan Yalçın) 1 hf.
    HPC pazarı için olduğu açık değil mi, yine de bu haber Ampere'nin son kullanıcı piyasası için de güçlü geleceğini gösteriyor, yurtdışından EVGA'yı sipariş ederiz artık.
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    ShadowWyvern 1 hf.
    AMD 3070in karşısında bişi konumlandırırsa öpsün başına koysun. Nvidia, intel gibi olmak istemiyor burası kesin...
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    .V. 1 hf.
    Bu söz edilen bütün birimlerin açık olduğu tasarımın tamamını içeren yonga herhalde (Titan) Nvidia'nın eli çok güçlü, adamlar 7nm geçtiler işlem birimi sayısı neredeyse ikiye katlanmış, hızlar doğruysa korkunç. Amd'nin big navi yongasından söz ediliyordu, üst seviyede rakip olacak diye, böyle gelirse o şimdiden patlamış durumda. Umarım amd en azından 3080 karşısına bir şeyler konumlandırabilir.
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