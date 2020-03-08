Nvidia GA100 8192 CUDA ile gelebilir

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Nvidia’nın GTC konferansına yaklaştığımız şu günlerde heyecanla takip edilen Ampere çözümlerine dair daha fazla detay açığa çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde paylaştığımız yüksek çekirdek sayısına sahip kartın teknik detayları daha fazla birime bir modelin olasılığını gündeme getirmişti.

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GA100

Çinli teknoloji forumlarında bir kullanıcının paylaştığı benchmark sonuçları GA100 GPU’sunu gün yüzüne çıkardı. 8192 CUDA çekirdeğine sahip kart bu haliyle fazlasıyla iddialı. Diğer taraftan 2.2 GHz’lik çalışma frekansı da en az işlem birimi başlığı kadar dikkat çekiyor. Modelin HPC pazarına mı yoksa son kullanıcı piyasasına mı sürüleceği bilinmiyor. Ayrıca Tensor çekirdeklerinin 2 katına çıkarılacağı iddiası doğruysa Volta'daki 640 birimin yerine 2048 çekirdeğin yer alması olası.

FP32 hesapalama gücü 36 TFLOPS'u bulabilir

Özellikle de bu denli bir nesiller arası zıplamanın tahmin edilenden çok daha fazla olduğunu düşünüldüğünde akıllardaki soru işaretleri ancak yeni kartlar resmiyet kazandığında kaybolacağa benziyor. Eğer özellikler test yazılımı tarafından doğru rapor edildiyse FP32 türü tek hassasiyetli hesaplamalarda 36 TFLOPS’a FP64’te ise 18 TFLOPS’luk seviyeye ulaşma kapasitesine sahip bir yongadan söz ediyor olabiliriz.

Ayrıca Bkz. "AMD: Referans kartlarda daha fazla blower tipi fan kullanmayacağız"

Bellek tarafında ise HBM2e belleklere yer verileceğe benziyor. 24 GB ve 48 GB kapasiteli 2 seçenek paylaşılsa da kırpılmış modellerde 32 GB seçeneğini de görmemiz mümkün. Son olarak 300 watt TDP’ye sahip olması beklenen kartın konumlandırılacağı tahmin edilen Ampere ailesinin resmi ağızdan duyurusunun 22 Mart’taki GTC etkinliğinde gerçekleşmesi bekleniyor.

https://bbs.saraba1st.com/2b/thread-1917147-1-1.html

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