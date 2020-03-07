AMD: Referans kartlarda daha fazla blower tipi fan kullanmayacağız

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Kırmızı ekibin dün düzenlenen etkinliğinde heyecan verici yol haritalarına yer verildi. İddialı performans artışlarının yolda olması donanım dünyası tarafından olumlu karşılandı. Etkinliğin bitmesinin ardından yanıtlanan sorulardan birisi ilgi çekti.

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Daha etkili soğutucular yolda

AMD’nin Reddit’teki resmi olmayan subreddit’i r/Amd’de açılan bir konuya yazan firmanın yönetim kadrosundan Scott Herkelman’ın gönderisi, fiyatı nedeniyle referans tasarım kart tercih edenleri sevindirdi. Herkelman’a göre AMD stok kartlarında blower tipi soğutucu tasarımını terkediyor. Öncesinde RDNA2 mimarisinin duyurusunda kullanılan görseldeki ekran kartı bu soruların kaynağı olmuştu.

Buna karşın iş ortaklarının blower tipi fana sahip soğutucu kullanmaları engellenmeyecek. Dolayısıyla uygun fiyatlı bir seçenek sunmak isteyen üreticilerin modellerini görmeye devam edebiliriz.

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Nvidia’nın daha etkili bir soğutucu tasarımına geçiş yaptığı düşünülürse hamle için geç bile kalındığını söylemek mümkün. Özellikle de referans tasarım RX 5700 serisinin sıcaklığa bağlı termal kısmaya uğradığını hatırlayacak olursak. Bildiğiniz üzere o dönem AMD bu tercihi nedeniyle çokça eleştirilmişti.

https://videocardz.com/newz/amd-says-there-will-be-no-reference-blower-navi-2x-graphics-cards-designs

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