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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD: Referans kartlarda daha fazla blower tipi fan kullanmayacağız

    AMD’nin geçtiğimiz gün düzenlenen finansal konferansında ilgi çekici bilgiler paylaşıldı. Etkinlikten sonra öğrenilen detay yüz güldürücü.
    1 hf.
    4,5b
    1
    20
    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    AMD: Referans kartlarda daha fazla blower tipi fan kullanmayacağız
    Tam Boyutta Gör

    Kırmızı ekibin dün düzenlenen etkinliğinde heyecan verici yol haritalarına yer verildi. İddialı performans artışlarının yolda olması donanım dünyası tarafından olumlu karşılandı. Etkinliğin bitmesinin ardından yanıtlanan sorulardan birisi ilgi çekti.

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    Daha etkili soğutucular yolda

    AMD’nin Reddit’teki resmi olmayan subreddit’i r/Amd’de açılan bir konuya yazan firmanın yönetim kadrosundan Scott Herkelman’ın gönderisi, fiyatı nedeniyle referans tasarım kart tercih edenleri sevindirdi. Herkelman’a göre AMD stok kartlarında blower tipi soğutucu tasarımını terkediyor. Öncesinde RDNA2 mimarisinin duyurusunda kullanılan görseldeki ekran kartı bu soruların kaynağı olmuştu.

    Buna karşın iş ortaklarının blower tipi fana sahip soğutucu kullanmaları engellenmeyecek. Dolayısıyla uygun fiyatlı bir seçenek sunmak isteyen üreticilerin modellerini görmeye devam edebiliriz.

    Ayrıca Bkz. "Zen 3 tabanlı Ryzen 4000 ailesi bu yıl sonuna geliyor"

    Nvidia’nın daha etkili bir soğutucu tasarımına geçiş yaptığı düşünülürse hamle için geç bile kalındığını söylemek mümkün. Özellikle de referans tasarım RX 5700 serisinin sıcaklığa bağlı termal kısmaya uğradığını hatırlayacak olursak. Bildiğiniz üzere o dönem AMD bu tercihi nedeniyle çokça eleştirilmişti.



    https://videocardz.com/newz/amd-says-there-will-be-no-reference-blower-navi-2x-graphics-cards-designs Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    donanimist (Turan ) 1 hf. en beğenilen
    İlk Önce driver yapmayı becersinler 3.Parti firmalar gerekli soğutmaya sahip kartları zaten yapıyor.
    Yanıtla +18
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    tahir40 (Tahir ) 1 hf.
    Daha hala blower fan savunan var. Blower fan küçük, gürültülü ve kifayetsizdir. Tamam AMD'nin oda ısıtan kart imajını elde etmesinde yıllarca verimsiz, 400W'a kadar TDPli (hatta çift GPUlu kartları hesaba hiç katmıyorum bile...) ekran kartı çıkarmasının yeri büyük ama bi kaç ucuz model aero kartlar haricinde dandik blower fanları da kullanan kimse kalmadı. 20 sene sonra da olsa anlamaları güzel.
    Daha hala blower fan savunan var. Blower fan küçük, gürültülü ve kifayetsizdir. Tamam AMD'nin oda ısıtan kart imajını elde etmesinde yıllarca verimsiz, 400W'a k...
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    Yanıtla +7
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    cilqinturks 1 hf.
    Orta-Büyük boyuttaki kasalar için güzel bir çözüm ancak küçük boyuttaki kasalarda az olan hava akışından dolayı blower tipi fanlar daha sağlıklı olur.

    Blower tipi fanlar AMD için kötü, kalıplaşmış ifadelere sebep oldu. Oldukça güçlü ekran kartlarında zayıf blower tipi fanlar kullanılarak ısınma ve gürültü problemlerine sebep olundu. Bence yeni fan modellerinin kullanımı iyi bir şey.

    AMD ekran kartları blower tipi fanlardan dolayı ısınma problemleri yaşasa da yüksek sıcaklığa dayanıklılar. Bence AMD soğutma çözümlerinden önce sürücü problemlerini çözmeli. Sürücüler daha çok problem çıkarıyor ve sorunsuz sürücüler geç geliyor.
    Yanıtla +2
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    devrimdoga (Devrim Doğa Aydemir) 1 hf.
    blower fanları hep sevmişimdir, kasa içine sıcak hava basmaması da artısı. en büyük eksi sesten kaynaklı. başka eksisi var mı ki?
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    tahir40 (Tahir ) 1 hf.
    Daha hala blower fan savunan var. Blower fan küçük, gürültülü ve kifayetsizdir. Tamam AMD'nin oda ısıtan kart imajını elde etmesinde yıllarca verimsiz, 400W'a kadar TDPli (hatta çift GPUlu kartları hesaba hiç katmıyorum bile...) ekran kartı çıkarmasının yeri büyük ama bi kaç ucuz model aero kartlar haricinde dandik blower fanları da kullanan kimse kalmadı. 20 sene sonra da olsa anlamaları güzel.
    Yanıtla +7
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    aschil (Tuncay Şahin) 1 hf.
    blower tipi de sıcaklığı kasaya vermiyor ama
    Yanıtla +3
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    donanimist (Turan ) 1 hf. en beğenilen
    İlk Önce driver yapmayı becersinler 3.Parti firmalar gerekli soğutmaya sahip kartları zaten yapıyor.
    Yanıtla +18
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    TheJudgé 1 hf.
    Duzgun sogutmali referans kart yapsalar baya satar
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    mamad 1 hf.
    O işi r9 290'larla bırakmaları gerekiyordu zaten. Nvidia Turing'te hiç zorlamadı mesela. Çünkü fazlaca ısınacaktı kartlar. Mantıklı olanı yapmak gerek.
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    QuexSeeL (Uğur UZUNER) 1 hf.
    Çok şükür sonunda uyandılar bea.
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    sasuta (Suat KIRBIZ) 1 hf.
    Geç kalınan bir gelişme ama yerinde karar.
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    4518 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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