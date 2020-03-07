AMD: Referans kartlarda daha fazla blower tipi fan kullanmayacağız

Kırmızı ekibin dün düzenlenen etkinliğinde heyecan verici yol haritalarına yer verildi. İddialı performans artışlarının yolda olması donanım dünyası tarafından olumlu karşılandı. Etkinliğin bitmesinin ardından yanıtlanan sorulardan birisi ilgi çekti.İlginizi Çekebilir RX 5600 XT modelleri halen eski BIOS’la gönderiliyor
Daha etkili soğutucular yolda
AMD’nin Reddit’teki resmi olmayan subreddit’i r/Amd’de açılan bir konuya yazan firmanın yönetim kadrosundan Scott Herkelman’ın gönderisi, fiyatı nedeniyle referans tasarım kart tercih edenleri sevindirdi. Herkelman’a göre AMD stok kartlarında blower tipi soğutucu tasarımını terkediyor. Öncesinde RDNA2 mimarisinin duyurusunda kullanılan görseldeki ekran kartı bu soruların kaynağı olmuştu.
Buna karşın iş ortaklarının blower tipi fana sahip soğutucu kullanmaları engellenmeyecek. Dolayısıyla uygun fiyatlı bir seçenek sunmak isteyen üreticilerin modellerini görmeye devam edebiliriz.
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Nvidia’nın daha etkili bir soğutucu tasarımına geçiş yaptığı düşünülürse hamle için geç bile kalındığını söylemek mümkün. Özellikle de referans tasarım RX 5700 serisinin sıcaklığa bağlı termal kısmaya uğradığını hatırlayacak olursak. Bildiğiniz üzere o dönem AMD bu tercihi nedeniyle çokça eleştirilmişti.
https://videocardz.com/newz/amd-says-there-will-be-no-reference-blower-navi-2x-graphics-cards-designs Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Blower tipi fanlar AMD için kötü, kalıplaşmış ifadelere sebep oldu. Oldukça güçlü ekran kartlarında zayıf blower tipi fanlar kullanılarak ısınma ve gürültü problemlerine sebep olundu. Bence yeni fan modellerinin kullanımı iyi bir şey.
AMD ekran kartları blower tipi fanlardan dolayı ısınma problemleri yaşasa da yüksek sıcaklığa dayanıklılar. Bence AMD soğutma çözümlerinden önce sürücü problemlerini çözmeli. Sürücüler daha çok problem çıkarıyor ve sorunsuz sürücüler geç geliyor.
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