Nvidia, GeForce 182.50 WHQL sürücüsünü yayımladı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Yaptığı resmi açıklamayla GeForce GTX 275 modelini lanse eden Nvidia, sürücü cephesinde de güncelleme yaparak 182.50 sürüm nıumaralı yeni sürücüsünü duyurdu. PhysX 9.09.0203 yazılımıyla gelen WHQL sertifikalı yeni sürücü GeForce GTX 275 modeli de dahil olmak üzere GeForce 6, 7, 8, 9 ve 200 serisi ekran kartlarıyla kullanılabiliyor.
Yeni sürücü için altı çizilen güncellemeler;
- Yeni gelecek oyunlar için optimize edilmiş tek GPU ve SLI desteği.
- Daha önce rapor edilmiş çeşitli hataların düzeltilmesi
GeForce 182.50 WHQL sürücüsünü indirmek için;
- GeForce 182.50 WHQL (Windows XP 32bit)
- GeForce 182.50 WHQL (Windows XP 64bit)
- GeForce 182.50 WHQL (Windows Vista 32bit)
- GeForce 182.50 WHQL (Windows Vista 64bit)
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Buarada performans artışı 181.22 sürücüsüne göre genel olarak 182.xx sürücüleri için deniyor. Yani herhangi bir performans artışı olmayabilir.
Bir insan sürücünün Türkçesini neden isteyebilir hala anlamıyorum ya... Kurarken next next yapmayı beceremeyecek kadar İngilizce cahili olduğu için midir nedir...
Olabilir arkadaşım bilmeyen vardır belki.Hem maksat kurulması değil kurulduktan sonraki birçok ayarı anlayambilmesi için türkçe olması daha doğru olmaz mı? ;)
WHQL değil çünkü?
* Up to 8% performance increase in Fallout 3 at high resolution and AA.
* Up to 10% performance increase in F.E.A.R. 2: Project Origin.
* Up to 9% performance increase in Half-Life 2 at high resolution with AA.
* Up to 11% performance increase in Left 4 Dead at high resolution with AA.
* Up to 10% performance increase in Race Driver: GRID at high resolution and AA.