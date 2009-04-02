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Nvidia, GeForce 182.50 WHQL sürücüsünü yayımladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia, GeForce 182.50 WHQL sürücüsünü yayımladı
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Yaptığı resmi açıklamayla GeForce GTX 275 modelini lanse eden Nvidia, sürücü cephesinde de güncelleme yaparak 182.50 sürüm nıumaralı yeni sürücüsünü duyurdu. PhysX 9.09.0203 yazılımıyla gelen WHQL sertifikalı yeni sürücü GeForce GTX 275 modeli de dahil olmak üzere GeForce 6, 7, 8, 9 ve 200 serisi ekran kartlarıyla kullanılabiliyor.

Yeni sürücü için altı çizilen güncellemeler;

- Yeni gelecek oyunlar için optimize edilmiş tek GPU ve SLI desteği.
- Daha önce rapor edilmiş çeşitli hataların düzeltilmesi

GeForce 182.50 WHQL sürücüsünü indirmek için;

- GeForce 182.50 WHQL (Windows XP 32bit)
- GeForce 182.50 WHQL (Windows XP 64bit)
- GeForce 182.50 WHQL (Windows Vista 32bit)
- GeForce 182.50 WHQL (Windows Vista 64bit)


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mamad 10 yıl
Artık gtx serisine geçmek farz oldu! Adamlar 18x.xx sürücülerini gtx için coşturuyor.

Buarada performans artışı 181.22 sürücüsüne göre genel olarak 182.xx sürücüleri için deniyor. Yani herhangi bir performans artışı olmayabilir.
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amo 10 yıl
oyunları bilmem ama bu sürücüyle Badaboomun performansı gözle görülür derecede artmış. eski sürücüyle bir 720p filmi ortalama 30 dakikada mp4 'e çevirirken bu sürücüyle 17 dakikada çevirdi. Frame per second eskiden 45-50 arasındaydı bunda ortalama 110 civarında geziyor.
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osmandemi2 10 yıl
arkadaşlar nvidia 8800 serisine yazılım desteğini bıraktı mı ? beta drivera (185.66) neden 8800 serisini eklememişler?
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metallurgy 10 yıl
inşallah bırakmamıştır ya.
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Darqer1 10 yıl
bu çok iyiydi işte s3.gif
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Gkhannn 10 yıl
Haber için teşekkürler - nvidianın sitede birde 185.65 beta sürücü var ve 182 sürücülere kıyasla aa açıkken bazı oyunlarda korkunç performans artışı sağlıyor diyor bilginize
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evo_tr 10 yıl
Türkçesi mevcut us değil uk versiyonunu indirin.Uk her zaman multilanguage bu yüzden boyutu da biraz daha büyük oluyor.
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AtiMX4 10 yıl
TiesTorN
Bir insan sürücünün Türkçesini neden isteyebilir hala anlamıyorum ya... Kurarken next next yapmayı beceremeyecek kadar İngilizce cahili olduğu için midir nedir...
Olabilir arkadaşım bilmeyen vardır belki.Hem maksat kurulması değil kurulduktan sonraki birçok ayarı anlayambilmesi için türkçe olması daha doğru olmaz mı? ;)
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AtiMX4 10 yıl
182.50 sürücüsünün türkçesi henüz çıkmamış arkadaşlar bilginize.sitesinden kontrol edebilirsiniz.
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TiesTorN 10 yıl
Bir insan sürücünün Türkçesini neden isteyebilir hala anlamıyorum ya... Kurarken next next yapmayı beceremeyecek kadar İngilizce cahili olduğu için midir nedir...

Orjinalden alıntı: kaleci07

185.63 çıktı onu neden yayınlamadınız ?

WHQL değil çünkü?
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Like a Sir 10 yıl
185.63 çıktı onu neden yayınlamadınız ?
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ozzzy222 10 yıl
performans artışıda sağlıyormu sağlıyorsa ortalama % kaç
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max975 10 yıl
WHQL olması bakalım ne kadar iyi
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**Stolas** 10 yıl

Orjinalden alıntı: ozzzy222

performans artışıda sağlıyormu sağlıyorsa ortalama % kaç


* Up to 8% performance increase in Fallout 3 at high resolution and AA.
* Up to 10% performance increase in F.E.A.R. 2: Project Origin.
* Up to 9% performance increase in Half-Life 2 at high resolution with AA.
* Up to 11% performance increase in Left 4 Dead at high resolution with AA.
* Up to 10% performance increase in Race Driver: GRID at high resolution and AA.
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