Nvidia, GeForce 182.50 WHQL sürücüsünü yayımladı

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Yaptığı resmi açıklamayla GeForce GTX 275 modelini lanse eden Nvidia, sürücü cephesinde de güncelleme yaparak 182.50 sürüm nıumaralı yeni sürücüsünü duyurdu. PhysX 9.09.0203 yazılımıyla gelen WHQL sertifikalı yeni sürücü GeForce GTX 275 modeli de dahil olmak üzere GeForce 6, 7, 8, 9 ve 200 serisi ekran kartlarıyla kullanılabiliyor.

Yeni sürücü için altı çizilen güncellemeler;



- Yeni gelecek oyunlar için optimize edilmiş tek GPU ve SLI desteği.

- Daha önce rapor edilmiş çeşitli hataların düzeltilmesi

GeForce 182.50 WHQL sürücüsünü indirmek için;



- GeForce 182.50 WHQL (Windows XP 32bit)

- GeForce 182.50 WHQL (Windows XP 64bit)

- GeForce 182.50 WHQL (Windows Vista 32bit)

- GeForce 182.50 WHQL (Windows Vista 64bit)

