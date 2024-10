Nvidia GeForce 566.03 sürücüsü yayınlandı! İşte yenilikler

Tam Boyutta Gör Bilgisayar performansı söz konusu olduğunda bildiğiniz gibi sürücülerin de güncel olması bir hayli önemli. Geçtiğimiz saatlerde de Nvidia, en yeni GeForce 566.03 sürümlü sürücü güncellemesini yayınladı. Yeni sürüm, güncel yapımlar için yeni ayar seçenekleri ve Call of Duty: Black Ops 6 başta olmak üzere üç oyun için Game Ready desteği getiriyor.

Nvidia GeForce 566.03 sürücüsü yayınlandı

Güncelleme notlarına göre GeForce 566.03 Game Ready Sürücüsü, Dragon Age: The Veilguard, Alan Wake 2: The Lake House ve Call of Duty: Black Ops 6için destek sunuyor. Ayrıca Horizon Zero Dawn Remastered, No More Room In Hell 2, Red Dead Redemption ve The Axis Unseen için DLSS 3.0 desteği geliyor. Dolayısıyla yeni sürücü, genel hata düzeltmelerinden çok önümüzdeki birkaç hafta içinde piyasaya sürülecek olan oyunlara destek getiriyor diyebiliriz.

Yeni sürücüyü indirebilmek için buradan veya NVIDIA uygulamasına giriş yapmalısınız. Akabinde sol menü üzerinden Sürücüler kısmına girdikten sonra yeni sürümü indirmeye başlayabilir ve son olarak kurulumu yapabilirsiniz. NVIDIA GeForce 566.03 sürücü güncellemesinin notlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Game Ready

Dragon Age: The Veilguard

Alan Wake 2: The Lake House

Call of Duty: Black Ops 6

DLSS 3 Desteği

Horizon Zero Dawn Remastered

No More Room In Hell 2

Red Dead Redemption

The Axis Unseen

GeForce Experience Ayarlar

DRAGON BALL: Sparking! ZERO

NBA 2K5

SILENT HILL 2

