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    Nvidia GeForce 566.03 sürücüsü yayınlandı! İşte yenilikler

    Nvidia, WHQL imzalı NVIDIA GeForce 566.03 sürümlü sürücü güncellemesini yayınladı. Yeni sürüm, Dragon Age: The Veilguard ve Alan Wake 2: The Lake House için destek getiriyor. İşte detaylar...
    Nvidia GeForce 566.03 sürücüsü yayınlandı! İşte yenilikler Tam Boyutta Gör
    Bilgisayar performansı söz konusu olduğunda bildiğiniz gibi sürücülerin de güncel olması bir hayli önemli. Geçtiğimiz saatlerde de Nvidia, en yeni GeForce 566.03 sürümlü sürücü güncellemesini yayınladı. Yeni sürüm, güncel yapımlar için yeni ayar seçenekleri ve Call of Duty: Black Ops 6 başta olmak üzere üç oyun için Game Ready desteği getiriyor. 

    Nvidia GeForce 566.03 sürücüsü yayınlandı

    Güncelleme notlarına göre GeForce 566.03 Game Ready Sürücüsü, Dragon Age: The Veilguard, Alan Wake 2: The Lake House ve Call of Duty: Black Ops 6için destek sunuyor. Ayrıca Horizon Zero Dawn Remastered, No More Room In Hell 2, Red Dead Redemption ve The Axis Unseen için DLSS 3.0 desteği geliyor. Dolayısıyla yeni sürücü, genel hata düzeltmelerinden çok önümüzdeki birkaç hafta içinde piyasaya sürülecek olan oyunlara destek getiriyor diyebiliriz. 

    Yeni sürücüyü indirebilmek için buradan veya NVIDIA uygulamasına giriş yapmalısınız. Akabinde sol menü üzerinden Sürücüler kısmına girdikten sonra yeni sürümü indirmeye başlayabilir ve son olarak kurulumu yapabilirsiniz. NVIDIA GeForce 566.03 sürücü güncellemesinin notlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    Game Ready

    • Dragon Age: The Veilguard
    • Alan Wake 2: The Lake House
    • Call of Duty: Black Ops 6

    DLSS 3 Desteği

    • Horizon Zero Dawn Remastered
    • No More Room In Hell 2
    • Red Dead Redemption
    • The Axis Unseen

    GeForce Experience Ayarlar

    • DRAGON BALL: Sparking! ZERO
    • NBA 2K5
    • SILENT HILL 2
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 4 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 6 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 4 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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