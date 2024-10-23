Nvidia GeForce 566.03 sürücüsü yayınlandı! İşte yenilikler

- Nvidia GeForce 566.03 sürücüsü yayınlandı
- Game Ready
- DLSS 3 Desteği
- GeForce Experience Ayarlar
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Nvidia GeForce 566.03 sürücüsü yayınlandı
Güncelleme notlarına göre GeForce 566.03 Game Ready Sürücüsü, Dragon Age: The Veilguard, Alan Wake 2: The Lake House ve Call of Duty: Black Ops 6için destek sunuyor. Ayrıca Horizon Zero Dawn Remastered, No More Room In Hell 2, Red Dead Redemption ve The Axis Unseen için DLSS 3.0 desteği geliyor. Dolayısıyla yeni sürücü, genel hata düzeltmelerinden çok önümüzdeki birkaç hafta içinde piyasaya sürülecek olan oyunlara destek getiriyor diyebiliriz.
Yeni sürücüyü indirebilmek için buradan veya NVIDIA uygulamasına giriş yapmalısınız. Akabinde sol menü üzerinden Sürücüler kısmına girdikten sonra yeni sürümü indirmeye başlayabilir ve son olarak kurulumu yapabilirsiniz. NVIDIA GeForce 566.03 sürücü güncellemesinin notlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Game Ready
- Dragon Age: The Veilguard
- Alan Wake 2: The Lake House
- Call of Duty: Black Ops 6
DLSS 3 Desteği
- Horizon Zero Dawn Remastered
- No More Room In Hell 2
- Red Dead Redemption
- The Axis Unseen
GeForce Experience Ayarlar
- DRAGON BALL: Sparking! ZERO
- NBA 2K5
- SILENT HILL 2
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)