Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Nvidia, bildiğiniz gibi yakın tarihte tanıttığı "Nvidia App" uygulaması ile birçok özelliği tek bir çatıda toplanmıştı. Öyle ki bir süredir Nvidia Denetim Masası'nda bulunan özelliklerin yavaş yavaş bu uygulamaya taşındığını görüyoruz. Son olarak Nvidia App'ın ne zaman beta'dan çıkacağı da belli oldu.

RTX 50 serisiyle tam sürüme çıkıyor

Bildiğiniz gibi Nvidia App henüz beta aşamasında ve belirli aralıklarla yeni özellikler kazanmaya devam ediyor. Keza yakın tarihte de, G-SYNC kontrolleri, RTX Video Super Resolution, RTX Video HDR, yenileme hızı ve ekran yönlerini kontrol etme seçenekleri sunulmuştu. Şimdi bu olurken, nihai sürüm için sürpriz bir bilgi paylaşıldı.

Günümüzde Nvidia'ya yakınlığı ile tanınan Kopite7kimi, Nvidia uygulamasının GeForce RTX 50 serisi ekran kartları ile birlikte resmi olarak kullanıma sunulağını duyurdu. Bu da muhtemelen yazılımın beta sürecinden çıkmasıyla mümkün olacak ve CES 2025 etkinliği öncesinde GeForce Experience’ın yerini yeni uygulamanın alacağına işaret ediyor.

Nvidia GeForce RTX 50 ekran kartları için tarihler paylaşıldı 2 gün önce eklendi

Bu bağlamda GeForce Experience'ın RTX kartlar için bir süre daha resmi yazılım olmaya devam edeceğini söyleyelim. Ancak Nvidia App hazır olduğunda resmi sürücülerle birlikte otomatik olarak kurulacak ya da isteğe bağlı olarak sonradan indirilebilecek. Ayrıca, Nvidia App özelinde kullanıcılar yeni bir ankete katılabiliyor. Bu ankette Kontrol Paneli’nde en çok hangi özellikleri kullandığınızı Nvidia'ya iletebiliyorsunuz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Nvidia uygulaması için tarih paylaşıldı: Beta'dan çıkıyor