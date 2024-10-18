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    Anlık Bildirim

    Nvidia uygulaması için tarih paylaşıldı: Beta'dan çıkıyor

    Nvidia Denetim Masası ve GeForce Experience'ı birleştiren Nvidia App uygulamasının ne zaman genel kullanıma sunulacağı beli oldu. Çok yakında geliyor.          
    Nvidia uygulaması için tarih paylaşıldı: Beta'dan çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Nvidia, bildiğiniz gibi yakın tarihte tanıttığı "Nvidia App" uygulaması ile birçok özelliği tek bir çatıda toplanmıştı. Öyle ki bir süredir Nvidia Denetim Masası'nda bulunan özelliklerin yavaş yavaş bu uygulamaya taşındığını görüyoruz. Son olarak Nvidia App'ın ne zaman beta'dan çıkacağı da belli oldu.

    RTX 50 serisiyle tam sürüme çıkıyor

    Bildiğiniz gibi Nvidia App henüz beta aşamasında ve belirli aralıklarla yeni özellikler kazanmaya devam ediyor. Keza yakın tarihte de, G-SYNC kontrolleri,  RTX Video Super ResolutionRTX Video HDR, yenileme hızı ve ekran yönlerini kontrol etme seçenekleri sunulmuştu. Şimdi bu olurken, nihai sürüm için sürpriz bir bilgi paylaşıldı.

    Günümüzde Nvidia'ya yakınlığı ile tanınan Kopite7kimi, Nvidia uygulamasının GeForce RTX 50 serisi ekran kartları ile birlikte resmi olarak kullanıma sunulağını duyurdu. Bu da muhtemelen yazılımın beta sürecinden çıkmasıyla mümkün olacak ve CES 2025 etkinliği öncesinde GeForce Experience’ın yerini yeni uygulamanın alacağına işaret ediyor.

    Bu bağlamda GeForce Experience'ın RTX kartlar için bir süre daha resmi yazılım olmaya devam edeceğini söyleyelim. Ancak Nvidia App hazır olduğunda resmi sürücülerle birlikte otomatik olarak kurulacak ya da isteğe bağlı olarak sonradan indirilebilecek. Ayrıca, Nvidia App özelinde kullanıcılar yeni bir ankete katılabiliyor. Bu ankette Kontrol Paneli’nde en çok hangi özellikleri kullandığınızı Nvidia'ya iletebiliyorsunuz. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    sultanneb 1 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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