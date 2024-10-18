Nvidia uygulaması için tarih paylaşıldı: Beta'dan çıkıyor

RTX 50 serisiyle tam sürüme çıkıyor
Bildiğiniz gibi Nvidia App henüz beta aşamasında ve belirli aralıklarla yeni özellikler kazanmaya devam ediyor. Keza yakın tarihte de, G-SYNC kontrolleri, RTX Video Super Resolution, RTX Video HDR, yenileme hızı ve ekran yönlerini kontrol etme seçenekleri sunulmuştu. Şimdi bu olurken, nihai sürüm için sürpriz bir bilgi paylaşıldı.
Günümüzde Nvidia'ya yakınlığı ile tanınan Kopite7kimi, Nvidia uygulamasının GeForce RTX 50 serisi ekran kartları ile birlikte resmi olarak kullanıma sunulağını duyurdu. Bu da muhtemelen yazılımın beta sürecinden çıkmasıyla mümkün olacak ve CES 2025 etkinliği öncesinde GeForce Experience’ın yerini yeni uygulamanın alacağına işaret ediyor.
Bu bağlamda GeForce Experience'ın RTX kartlar için bir süre daha resmi yazılım olmaya devam edeceğini söyleyelim. Ancak Nvidia App hazır olduğunda resmi sürücülerle birlikte otomatik olarak kurulacak ya da isteğe bağlı olarak sonradan indirilebilecek. Ayrıca, Nvidia App özelinde kullanıcılar yeni bir ankete katılabiliyor. Bu ankette Kontrol Paneli’nde en çok hangi özellikleri kullandığınızı Nvidia'ya iletebiliyorsunuz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...