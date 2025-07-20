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    Bu yıl Netflix'te en çok izlenen film ve diziler belli oldu

    Netflix, bu yılın ilk yarısında en çok izlenen film ve dizilerini açıkladı. Bu yıl en çok izlenen dizi Adolescence olurken, film tarafında Back in Action ön plana çıktı. 

    Bu yıl Netflix'te en çok izlenen film ve diziler belli oldu Tam Boyutta Gör
    Dizi ve filmlerinin izlenme rakamları konusunda en şeffaf davranan şirketlerden biri olan Netflix, bu hafta da 2025'in ilk yarısına dair raporunu paylaştı. Netflix tarafından paylaşılan veriler, yılın ilk yarısında izleyicilerin en çok hangi yapımlara ilgi gösterdiğini, hangilerinin hayal kırıklığı yarattığını gözler önüne serdi.

    2025'in İlk Yarısında Netflix'te En Çok İzlenen Dizi Adolescence Oldu

    2025'in ilk yarısında Netflix'te en çok izlenen dizi, sürpriz bir başarıya imza atan Adolescence oldu. Bu periyotta 145 milyon izlenmeye ulaşan Adolescence, böylece Netflix'in bugüne kadar en çok izlenen dizilerinden birine dönüştü.

    Bu liste 30 Haziran'da biten periyoda odaklandığı için, Squid Game'in 27 Haziran'da yayınlanan 3. sezonunun sadece ilk dört günkü izlenme sayısı dikkate alındı. Ancak 3. sezon buna rağmen pek çok yapımı geçerek üçüncü sıraya yerleşti. Yılın ilk yarısında en çok izlenen Netflix dizileri şunlar oldu:

    Netflix 2025'te en çok izlenen film ve dizilerini açıkladı Tam Boyutta Gör
    Yılın ilk yarısında en çok izlenen Netflix filmi ise Cameron Diaz ve Jamie Foxx'un başrollerini paylaştığı Back in Action oldu. 165 milyon izlenmeye ulaşan Back in Action'ı sırasıyla Straw (103 milyon) ve The Life List (96 milyon) takip etti. Netflix'in bugüne kadarki en büyük bütçelli filmi olan The Electric State'in yedinci sırada kalması dikkat çekti. İngilizce olmayan yapımlar arasında en çok izlenen film ise Almanya yapımı Exterritorial (88 milyon) oldu.

    Netflix tarafından paylaşılan veriler, 2023 öncesi çekilmiş dizilerin de hâlâ geniş kitlelere ulaştığını gösterdi. Netflix'in yılın ilk yarısında elde ettiği toplan izlenmenin neredeyse yarısı 2023 öncesinde çıkan yapımlarından geldi. Bu kategoride öne çıkan yapımlar ise Ozark, La Casa de Papel ve Orange is the New Black oldu.

    Netflix'in toplam izlenme sayısının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla artmış olması, giderek artan rekabete rağmen Netflix'in albenisini koruduğunu gösterdi.

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