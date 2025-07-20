Bu yıl Netflix'te en çok izlenen film ve diziler belli oldu

2025'in İlk Yarısında Netflix'te En Çok İzlenen Dizi Adolescence Oldu
2025'in ilk yarısında Netflix'te en çok izlenen dizi, sürpriz bir başarıya imza atan Adolescence oldu. Bu periyotta 145 milyon izlenmeye ulaşan Adolescence, böylece Netflix'in bugüne kadar en çok izlenen dizilerinden birine dönüştü.
Bu liste 30 Haziran'da biten periyoda odaklandığı için, Squid Game'in 27 Haziran'da yayınlanan 3. sezonunun sadece ilk dört günkü izlenme sayısı dikkate alındı. Ancak 3. sezon buna rağmen pek çok yapımı geçerek üçüncü sıraya yerleşti. Yılın ilk yarısında en çok izlenen Netflix dizileri şunlar oldu:
Netflix tarafından paylaşılan veriler, 2023 öncesi çekilmiş dizilerin de hâlâ geniş kitlelere ulaştığını gösterdi. Netflix'in yılın ilk yarısında elde ettiği toplan izlenmenin neredeyse yarısı 2023 öncesinde çıkan yapımlarından geldi. Bu kategoride öne çıkan yapımlar ise Ozark, La Casa de Papel ve Orange is the New Black oldu.
Netflix'in toplam izlenme sayısının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla artmış olması, giderek artan rekabete rağmen Netflix'in albenisini koruduğunu gösterdi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: