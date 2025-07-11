Spotify, Türkiye'den geçici ya da kalıcı olarak çekilmeyi değerlendiriyor

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Tam Boyutta Gör Dünyaca ünlü müzik platformu Spotify, Türkiye'de yürütülen bir soruşturma ve artan siyasi baskılar nedeniyle Türkiye’den tamamen çekilmeyi değerlendiriyor. Kısa bir süre önce Rekabet Kurumu, Spotify özelinde bir soruşturma başlatmış ve şirket, kurum ile işbirliği içinde olduğunu belirtmişti.

The Times’ın haberine göre şirket, platformda yer alan bazı içeriklerin hedef alınmasının ardından kullanıcı deneyiminin sansürle şekillenmesini kabul etmeyeceğini belirtiyor. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, geçtiğimiz günlerde Spotify’ı “toplumun inanç ve değerlerine aykırı içeriklere” yer vermekle eleştirmişti. Platformdaki bazı çalma listelerinin “provokatif ve tahrik edici” olduğu aktarılmıştı. Ardından ise soruşturma başlatılmıştı.

Kalıcı çekilme hamlesi de masada

Aktarılanlara göre Spotify, el yükselterek ülkedeki hizmetlerini durdurma tehdidinde bulundu. Şirket kaynakları The Times'a, kullanıcılarının sansürlenmesine hazırlıklı olmadığını ve Türk yetkililerle işbirliği için çalışırken, “piyasadaki faaliyetlerini askıya almak veya Türkiye'den tamamen çıkmak” dahil tüm senaryoları değerlendirdiğini söyledi.

Soruşturma sonrası Spotify Türkiye’den açıklama geldi 6 gün önce eklendi

Rekabet Kurumu tarafından başlatılan soruşturmada bazı içeriklerin diğerlerine göre daha görünür hâle getirilip getirilmediği ve telif dağıtımında adaletsizlik olup olmadığı incelenecek.

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