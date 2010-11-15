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Nvidia, GeForce GTX 460 SE modelini resmi olarak duyurdu

8 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia, GeForce GTX 460 SE modelini resmi olarak duyurdu
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Nvidia ilk detaylarını bir süre önce verdiğimiz GeForce GTX 460 SE modelini duyurdu. 192-bit ve 256-bit versiyonları bulunan GeForce GTX 460 modelinin üçüncü versiyonu olan SE uzantılı yeni çözümün önemli bir farklılığı bulunuyor. Serinin üst modeli gibi 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan GeForce GTX 460 SE, diğer iki modelden farklı olarak 336 yerine 288 paralel işlem birimiyle geliyor. Paralel işlemci sayısındaki azalmaya ek olarak GeForce GTX 460 SE'nin saat hızları da daha düşük. Grafik işlemci çalışma frekansı 650MHz olarak belirlenen kartın paralel işlemcileri 1300MHz'de, bellekleri de 3400MHz'de görev yapıyor.

Orta segmentte fiyat/performans odaklı çözümlerin sayısını arttırmayı hedefleyen Nvidia, GeForce GTX 460 SE ile GF104 GPU'sunu baz alan ekran kartlarını daha fazla sayıda kullanıcıya ulaştırmayı hedefliyor. Tasarım ve giriş çıkış birimleri açısından mevcut modellerle aynı çizgide yer alan GeForce GT 460 SE'nin, 192-bit bellek veri yolu desteğine sahip GeForce GTX 460'dan bir miktar daha ucuz olması bekleniyor.

Nvidia, GeForce GTX 460 SE modelini resmi olarak duyurdu
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Rainbow6 8 yıl
nvidianin 4 serisi bitip 5 serisi piyasaya girerken bu ara model piyasadaki boslugu dolduracak bence .. karta bakarsaniz ne gts450 nede gtx460 :)
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mavizaman 8 yıl
asusun se modelli kartları gibi kırpılmış sürüm.
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Applejack 8 yıl
SE diyince insanın aklına Special Edition geliyor yahu yapma bunu nvidia
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vengefulghoul 8 yıl
caanım 460'ı kırpmışlar
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denizckosar 8 yıl

War Ensemble

SE diyince insanın aklına Special Edition geliyor yahu yapma bunu nvidia



Second Edition da geliyor akla.. ikinci bir edisyon olduğu için kırpılmış da olması dokunmaz. ürün yelpazesidir, kötü bir şey değil.. önemli olan hangi fiyata sunduğu.
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